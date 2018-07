TransferTalk. Real Madrid heeft geen plannen met Neymar - Liverpool haalt Shaqiri naar Anfield - Kortrijk haalt Kanu weer naar België De voetbalredactie

13 juli 2018

23u40 3 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Kortrijk haalt Kanu weer naar België

Kanu (30) komt weer in België voetballen. De Braziliaanse middenvelder, die tussen 2008 en 2013 in ons land bij Cercle Brugge en Anderlecht voetbalde, zat sinds 1 juli zonder werkgever nadat zijn contract bij Omonia Nicosia was afgelopen. Kanu, die na zijn periode in ons land ook nog in Rusland en Thailand voetbalde, tekende een contract tot 2020 bij KV Kortrijk.

Shaqiri verruilt Stoke voor Liverpool

De Zwitserse international Xherdan Shaqiri heeft een contract van lange duur getekend bij Liverpool FC. Dat maakte de Engelse club bekend op zijn website. De exacte duur van het contract werd niet vermeld. Shaqiri stond nog tot 2020 onder contract bij Stoke City, waar hij in totaal 92 keer in actie kwam.

Shaqiri was vrijdag op het oefencomplex in Melwood om er medische testen af te leggen. Nadat die geslaagd bleken, zette de Kosovaarse Zwitser zijn handtekening onder het contract. "Ik ben zeer blij hier te zijn. Het is een grote club met veel geschiedenis, topspelers en een fantastische trainer," verklaart Shaqiri op de website van Liverpool.

"Ik wilde hier enkele jaren geleden al spelen, maar dat ging toen niet door. Daarom ben ik nu eens zo gelukkig hier uiteindelijk toch te mogen voetballen. Ik ben hier om titels te winnen", ging de Zwitserse international verder.

De 26-jarige rechtsbuiten begon zijn carrière bij het Zwitserse FC Bazel. In 2012 maakte hij de overstap naar Bayern München, waar hij tot 2015 onder contract stond. Na een halfjaar bij Internazionale maakte Shaqiri zijn Premier League-debuut bij Stoke City. Bij het Zwitserse nationale elftal was Shaqiri goed voor 21 doelpunten in 74 caps.

Shaqiri is na Naby Keïta en Fabinho de derde aanwinst voor Liverpool. Hij krijgt het rugnummer 23.

William Carvalho trekt naar Betis Sevilla

Betis Sevilla heeft William Carvalho (26) aangetrokken. De Portugese international, die overkomt van Sporting Lissabon, zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract.

De verdedigende middenvelder, die in 2012-13 op uitleenbasis aantrad voor Cercle Brugge, kroonde zich in 2016 met Portugal tot Europees kampioen. Carvalho telt 47 caps. Op het WK in Rusland werden Carvalho en co. in de achtste finales uitgeschakeld door Uruguay.

Carvalho is één van de spelers die bij Sporting een transferverzoek indienden, nadat midden mei enkele supporters de coach en spelers aanvielen op training om zo hun onvrede te uiten over de sportieve gang van zaken.

Allach naar Italië

Ayyoub Allach (20) trekt van Lierse naar het Italiaanse Spezia uit de serie B. De aanvallende middenvelder tekent morgen een contract voor drie jaar. Allach speelde 57 wedstrijden voor de Pallieters en scoorde daarin twee keer.

Real denkt niet aan Neymar

Real Madrid is niet van plan om Neymar aan te trekken. Dat benadrukt de winnaar van de Champions League in een bericht op de website, waarmee het een einde wil maken aan de constante geruchtenstroom. "Real Madrid heeft niet de intentie om een bod uit te brengen op Neymar'', schrijft de Spaanse club. "We hebben een uitstekende relatie met Paris Saint-Germain. Dus als we een speler van hen willen hebben, zullen we altijd eerst de club benaderen."

De Braziliaanse aanvaller verhuisde vorig jaar voor 222 miljoen euro van FC Barcelona naar PSG en werd daarmee de duurste voetballer ter wereld. Spaanse media schrijven al maandenlang dat Real Madrid hem wil terughalen naar La Liga. Zeker nu Cristiano Ronaldo naar Juventus is vertrokken, heeft Real Madrid een nieuwe superster nodig.

Naast Neymar worden ook zijn clubgenoot Kylian Mbappé en onze landgenoot Eden Hazard in verband gebracht met Real Madrid. De 'Koninklijke' ontkende onlangs al in een officiële verklaring een bod te hebben uitgebracht op de Franse tienersensatie Mbappé. Dan toch Hazard? Spanje wenkt hoe dan ook.

Juventus verwelkomt Ronaldo maandag

Voor de fans van Juventus wordt maandag een grote dag. De Italiaanse club presenteert dan Cristiano Ronaldo in Turijn. De Oude Dame bereikte eerder deze week een akkoord met Real Madrid over een transfer van de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar, die sinds 2009 tal van prijzen won in de Spaanse hoofdstad waaronder vier keer de Champions League.

Ronaldo verhuist voor 100 miljoen euro van Madrid naar Turijn. De transfer kan door onder meer bonussen nog met 12 miljoen euro oplopen. De 33-jarige Portugees zet maandag officieel zijn handtekening onder een vierjarig contract bij de club uit Turijn, die al jarenlang de Italiaanse competitie regeert. Juventus hoopt dat Ronaldo ervoor kan zorgen dat de club ook eindelijk weer eens de beste van Europa wordt.

De Portugees gaat ook bij Juve met zijn vertrouwde rugnummer 7 spelen. Ronaldo geniet momenteel nog van zijn laatste vakantiedagen na het WK.

Marc Grosjean aan de slag bij Excelsior Virton

Marc Grosjean wordt de nieuwe trainer van Excelsior Virton. Dat maakte de club uit de eerste amateurklasse bekend.

Grosjean was eerder coach van 1B-club Union. In mei beslisten beide partijen in onderling overleg uit elkaar te gaan. Hij was er sinds de zomer van 2015 aan de slag.

De Luikenaar, als speler onder meer actief bij Seraing en Racing Mechelen, heeft er al een rijkgevulde carrière als trainer op zitten. Hij was in de hoogste divisie actief bij La Louvière, Bergen en Antwerp en was verder T1 bij onder meer UR Namen, Club Luik, Eupen en FC Brussels.

Kortrijk haalt Iraanse verdediger binnen

KV Kortrijk heeft zich vandaag versterkt met de 21-jarige verdediger Mohammad Naderi. De Iraniër komt over van het plaatselijke Tractor Sazi FC en tekende in het Guldensporenstadion een overeenkomst voor vier seizoenen. Naderi sluit vandaag al meteen aan bij de trainingen, nadat hij donderdag zijn medische testen had doorstaan.

Naderi was het voorbije seizoen één van de revelaties in de Iraanse hoogste klasse. De snelle en krachtige linkerflankverdediger, die ook uit de voeten kan als centrale verdediger of verdedigende middenvelder, schopte het tot de voorselectie van Iran voor de Wereldbeker, maar viel in laatste instantie af. Iran kon zich in Rusland net niet plaatsen voor de tweede ronde, na een zege tegen Marokko (1-0), een gelijkspel tegen Portugal (1-1) en een nederlaag tegen Spanje (1-0).

Voor Kortrijk is Naderi na aanvaller Ilombe Mboyo de tweede zomeraanwinst.

RC Genk ziet twee jonge talenten vertrekken

RC Genk heeft de uitgaande transfer van verdediger Christophe Janssens (20) bevestigd. Janssens tekende voor drie seizoenen bij 1B-club Westerlo. Doelman Gaëtan Coucke (19) wordt dan weer een seizoen uitgeleend aan een andere club uit de Proximus League, promovendus Lommel United.

Standard verhuurt jonge verdediger aan MVV

Standard heeft Dimitri Lavalée (21) voor één seizoen verhuurd aan MVV Maastricht. Dat maakte de Nederlandse tweedeklasser bekend. "Met Dimitri hebben we een linkspoot in huis, die zowel als centrale verdediger als op de backpositie kan spelen", zegt MVV-coach Ron Elsen. "Met zijn lengte en kopkracht is hij in staat luchtduels te winnen, daar waar het erom gaat. Voor Dimitri betekent de overgang naar MVV Maastricht een stap vanuit een talentvol elftal én een talentvolle competitie naar een competitief elftal in een competitie waar er grote belangen op het spel staan."

Lavalée tekende in oktober 2016 zijn eerste profcontract voor de Luikenaars, hij heeft er nog een overeenkomst tot medio 2020.

Sporting tekent protest aan tegen transfer Rui Patricio

Sporting Lissabon heeft bij de FIFA protest aangetekend tegen de transfer van doelman Rui Patricio naar de Engelse promovendus Wolverhampton Wanderers. Volgens Portugese media eist Sporting een transfersom van 54,7 miljoen euro. De 30-jarige doelman van de Portugese nationale ploeg verliet Sporting vorige maand transfervrij nadat in mei supporters de spelers en staf fysiek hadden aangevallen. Rui Patricio verbrak daarop zijn contract. Hij rechtvaardigde de contractverbreking met het feit dat hij door de aanval vreesde voor zijn veiligheid.

Sporting gaat hier niet in mee. Voorzitter De Carvalho verweet eerder makelaar Jorge Mendes ervan verantwoordelijk te zijn voor de mislukte transfer. Mendes zou zich te gulzig gedragen hebben en aan chantage gedaan hebben. "Wolverhampton wilde 18 miljoen euro op tafel leggen voor Rui Patricio, maar Mendes wou daarvan zelf 7 miljoen incasseren", aldus De Carvalho.

Real Sociedad haalt Mikel Merino terug naar Baskenland

Real Sociedad heeft middenvelder Mikel Merino gecontracteerd. De 22-jarige Bask komt over van Premier League-club Newcastle United en tekende bij het team van Rode Duivel Adnan Januzaj een overeenkomst tot medio 2023.

Merino is een jeugdproduct van Osasuna en kwam de voorbije jaren geregeld uit voor de Spaanse jeugdelftallen. In de zomer van 2016 plukte Borussia Dortmund de middenvelder weg bij de tweedeklasser uit Pamplona. Doorbreken in het Signal Iduna Park bleek echter moeilijk en na slechts negen optredens in zijn eerste seizoen werd hij vorige zomer verhuurd aan Newcastle United. De Magpies maakten de overgang al na enkele maanden definitief en Merino speelde er de voorbije jaargang 25 officiële duels.

Bij Real Sociedad, vorig seizoen teleurstellend twaalfde in La Liga, wordt Merino een ploegmakker van Rode Duivel Adnan Januzaj. Hij traint vrijdag een eerste keer mee met de groep.

Promovendus Parma haalt Portugese WK-ganger op

Parma heeft zich verzekerd van de diensten van verdediger Bruno Alves. De 36-jarige Portugees komt over van het Schotse Rangers en tekende een overeenkomst voor één seizoen. Alves was de voorbije maand met Portugal nog aanwezig op de Wereldbeker in Rusland.

Bruno Alves was als jeugdproduct jarenlang een vaste schakel in de defensie van FC Porto (2005-2010). Na vier Portugese landstitels volgde in 2010 een transfer naar Zenit Sint-Petersburg (2010-2013), waar hij opnieuw twee titels aan zijn palmares toegevoegde. Ook bij Fenerbahçe (2013-2016) volgde nog een kampioenschap. De voorbije twee seizoenen kwam de verdediger uit voor respectievelijk Cagliari (2016-2017) en Rangers (2017-2018). Bij de Schotse topclub kwam hij de afgelopen jaargang nog tot 25 officiële duels.

Alves is ook 96-voudig Portugees international. Hij werd twee jaar geleden met de Portugezen Europees kampioen in Frankrijk. Op het voorbije WK, waarin Portugal in de achtste finales sneuvelde tegen Uruguay, haalde hij de selectie maar kwam hij niet in actie.

Parma, een club met een roemrijke traditie die in de jaren '90 drie Europese bekers op haar naam schreef, promoveerde vorig seizoen als nummer twee in de Serie B opnieuw naar de Serie A.

Galatasaray denkt aan Sinan Bolat

Galatasaray is op zoek naar een nieuwe doelman en Sinan Bolat (29) is in beeld bij de Turkse kampioen. Bolat heeft een sterk seizoen achter de rug bij Antwerp en werd als beloning weer opgevist voor de Turkse nationale ploeg. Dat is dus ook Galatasaray niet ontgaan. Fatih Terim (64) is er sinds 2017 weer aan de slag en hij haalde Bolat in juni van 2009 ook al voor het eerst bij de Turkse selectie. Bolat heeft op de Bosuil nog een contract voor twee seizoenen. (SJH)

AA Gent gaat voor Georgische spits

AA Gent zoekt nog offensieve versterking en heeft zijn oog laten vallen op Giorgi Kvilitaia. Kvilitaia is een Georgische international, die de voorbije twee jaar voor Rapid Wien uitkwam. Daar toonde hij zich de voorbije maanden erg trefzeker. Kvilitaia is 24 en met zijn 1m92 kopbalsterk, maar ook technisch vaardig. Aan het einde van het seizoen raakte hij geblesseerd, maar intussen is hij alweer aan het trainen. Rapid Wien vraagt om en bij de 3 miljoen euro voor de spits, die nog tot 2020 onder contract ligt in Oostenrijk. Er moet nog flink onderhandeld worden, maar Gent heeft Kvilitaia bovenaan zijn verlanglijst. (RN/VDVJ)