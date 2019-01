TransferTalk. PSG verhuurt zoon Weah aan Celtic - Waasland-Beveren gaat optie Roef lichten: 750.000 euro - Dauda op weg naar het buitenland De voetbalredactie

08 januari 2019

11u38 0

PSG verhuurt zoon van Weah aan Celtic

Timothy Weah maakt het seizoen op huurbasis af bij Celtic. De 18-jarige zoon van de gewezen topspits George Weah, nu president van Liberia, gaat naar de Schotse kampioen om ervaring op te doen. Weah komt weinig aan spelen toe bij PSG, waar hij geduchte concurrentie heeft van Edinson Cavani, Neymar en Kylian Mbappé. Voor zijn vertrek naar Glasgow ondertekende de spits eerst een nieuw contract bij de Franse topclub. Zijn verbintenis werd verlengd tot de zomer van 2021. Weah junior debuteerde vorig jaar in de hoofdmacht van PSG. Begin dit seizoen kwam hij in de Franse competitie twee keer in actie. Hij scoorde als invaller tegen Caen (3-0) en mocht een week daarna tegen Guingamp starten. De tiener werd geboren in New York en speelde inmiddels acht interlands voor de VS. Weah scoorde één keer voor ‘Team USA’.

Roef straks duurste transfer ooit Waasland-Beveren?

Waasland-Beveren wil verder met Davy Roef. Daarvoor moet (en wil) het voor het einde van de maand de aankoopoptie in het contract van de doelman, die wordt gehuurd van Anderlecht, lichten. Prijskaartje: 750.000 euro. Het zou van de keeper meteen de duurste transfer uit de clubgeschiedenis maken - nu is dat nog Francesco Forte (400.000 euro). Roef is een godsgeschenk voor Waasland-Beveren dit seizoen. De doelman keepte continu op een hoog niveau en pakte op die manier al enkele broodnodige punten voor zijn ploeg. Dat beseffen de Waaslanders maar al te goed.

De aankoopoptie moet gelicht worden voor 31 januari. Volgende week zit Waasland-Beveren aan tafel met Roef en zijn zaakwaarnemer. De doelman van zijn kant liet al meermaals blijken dat hij zich uitstekend in zijn vel voelt op de Freethiel. Komen hij en de Waaslanders er volgende week ook wat de cijfertjes betreft uit, staat niets een langere verbintenis in de weg. (MVS)

Dauda op weg naar het buitenland

Zijn afwezigheid op stage blijkt geen toeval. Mohammed Dauda (20) is op weg naar het buitenland. De Ghanese spits, die bij de beloften aan de lopende band scoort maar bij het eerste elftal nooit een echte kans kreeg, wordt wellicht verhuurd met aankoopoptie. Vitesse is één van de kandidaten, al maakt het minimumsalaris van 400.000 euro een overgang moeilijker. Ook clubs uit Duitsland en Oostenrijk trekken aan zijn mouw. Ook Adzic, Dante en Abazaj willen elders speelminuten verzamelen. (NVK/PJC)