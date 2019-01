TransferTalk. Premier League-club doet bod van 20 miljoen op Wesley - rits eersteklassers azen op Ampomah - AA Gent ving bot voor Canesin

De voetbalredactie

26 januari 2019

08u13 0

Premier League-club doet bod van 20 miljoen op Wesley

Club Brugge heeft in de afgelopen uren een officieel bod ontvangen voor Wesley uit de Premier League van 20 miljoen euro. Dat is in bestuurskringen bevestigd. De niet nader genoemde club aast op een onmiddellijke overeenkomst vóór de deadline van komende donderdag. In principe is Club niet van plan om zijn spits nu nog van de hand te doen. Eerder raakte bekend dat een Chinese club 25 miljoen wilde betalen voor de diensten van de Braziliaan, die evenwel in Europa wil blijven voetballen na zijn passage bij Club Brugge. (SK)

Gent, Genk en Antwerp trekken aan Ampomah

Nana Ampomah (23) is hot. Een rits eersteklassers waaronder leider Genk, AA Gent en Antwerp - naast het Franse Amiens en het Poolse Ludogorets - willen de aanvaller. Waasland-Beveren is op de hoogte van de interesse. Meer nog, Ampomah bracht het bestuur op de hoogte dat hij de club tijdens deze mercato nog wil verlaten. De Ghanees - die vorige zomer bijtekende tot 2021 - voelt zich klaar voor een stap hoger. Zijn voorkeur gaat uit naar een Belgische topclub, waardoor Ampomah binnen een jaar voetbalbelg zou worden. Waasland-Beveren speelt het hard: Ampomah is nodig in de degradatiestrijd. Zelfs een recordbod - boven de 2,5 miljoen euro die W-B voor Morioka naar Anderlecht kreeg - biedt geen garantie dat Ampomah weg mag. (FDZ/SJH)

Gent ving bot bij KVO voor Canesin

In de zoektocht naar creativiteit is AA Gent begin januari uitgekomen bij Fernando Canesin. De Buffalo’s toonden ten tijde van de winterstages concrete interesse voor de Braziliaan, maar botsten op een njet bij KV Oostende. Nochtans bood Gent ruim 1,5 miljoen euro voor de buitenspeler. Oostende wou de smaakmaker niet verkopen, waardoor Gent uitkwam bij Roman Bezus en de piste Canesin intussen - al dan niet tijdelijk - van de baan is. “Fernando is te belangrijk voor KVO om hem nu te laten gaan”, meent technisch directeur Hugo Broos. “Ook al was er een mooi bod van AA Gent. We hebben het met Fernando besproken, die zelf het seizoen bij KVO wil rondmaken.” Mede door de op dat moment nakende bekerduels vonden Louwagie en co het begin deze maand ook ongepast om door te duwen voor Canesin, die zowel op de rechterflank als achter de spitsen uit de voeten kan. Canesin zelf, die nog anderhalf jaar onder contract ligt, gaf eerder zelf aan dat hij na dit seizoen toe is aan een nieuwe uitdaging. (TTV)

Charleroi biedt te weinig voor Morioka

Mehdi Bayat laat er geen gras over groeien. De manager van Charleroi heeft een officieel bod neergelegd bij Anderlecht om Ryota Morioka (27) aan te trekken. Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen euro, maar paars-wit, dat bevreesd is een rechtstreekse concurrent voor play-off 1 te versterken, vindt die som voorlopig onvoldoende. Morioka is op overschot bij Anderlecht sinds de komst van Peter Zulj. De Japanner zelf is een overstap naar Charleroi genegen. (MVS/PJC)