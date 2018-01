TransferTalk: Praet reageert op interesse Juventus - West Ham-trainer scout Batshuayi - Bakambu op weg naar China De voetbalredactie

18 januari 2018

14u45 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Toulalan toont zich solidair met ontslagen coach en verlaat Bordeaux

Jeremy Toulalan is niet langer een speler van Girondins Bordeaux. Dat maakte de Franse eersteklasser bekend. Toulalan vroeg aan het bestuur van de club zijn contract, dat komende zomer afliep, te ontbinden. De middenvelder deed dat uit steun aan de eerder op de dag ontslagen coach Jocelyn Gourvennec. De club stemde in met de vraag van Toulalan.

De 34-jarige Toulalan streek in de zomer van 2016 in Bordeaux neer na eerdere passages bij FC Nantes (2001-2006), Olympique Lyon (2006-2011), Malaga (2011-2013) en Monaco (2013-2016). De 36-voudig Frans international kwam het afgelopen anderhalf seizoen tot zestig officiële duels voor Bordeaux.

De Girondijnen staan in de Ligue 1 op een teleurstellende dertiende plaats, met 23 punten na 21 speeldagen. Rijsel, dat op de zeventiende en laagste veilige plaats staat, telt amper een punt minder. Michel Preud'homme wordt in zowel de Belgische als Franse pers opgevoerd als de grootste kanshebber om de ontslagen Gourvennec op te volgen.

Filip Djuricic (ex-Anderlecht) zet loopbaan voort bij Benevento

Benevento, de rode lantaarn in de Serie A, heeft de komst van Filip Djuricic bekendgemaakt. De Servische buitenspeler wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Sampdoria Genua. In het voorjaar van 2016 speelde Djuricic een half seizoen bij Anderlecht. De intussen 25-jarige Serviër beschikt komende zomer over een aflopend contract, waarna hij de vrije keuze heeft een nieuwe club te vinden. Hij is zondag speelgerechtigd voor de verplaatsing van zijn nieuwe club naar Bologna.

Djuricic brak na een jeugdopleiding bij Rode Ster Belgrado en Olympiacos in eigen land door bij Radnicki Obrenovac (2008-2009). In januari 2010 volgde een transfer naar Heerenveen, waar de Serviër zich in de gunsten van diverse topclubs speelde. Uiteindelijk was het Benfica dat in de winter van 2013 Djuricic naar Portugal haalde. In het Estadio da Luz lukte het de kwieke buitenspeler echter nooit indruk te maken. Er volgden uitleenbeurten aan Mainz, Southampton, Anderlecht en Sampdoria, waarop dat laatste team Djuricic begin 2017 definitief aantrok.

Bij het elftal van Dennis Praet kwam de 24-voudig Servisch international het voorbije anderhalf seizoen tot slechts 23 officiële duels, geen enkele goal en één assist. Sampdoria staat in de Serie A knap vijfde. Promovendus Benevento, dat zijn eerste veertien competitiewedstrijden van het seizoen verloor, staat nog steeds laatste, met zeven punten. De eerste 'veilige plaats' is stek nummer zeventien, die wordt bezet door SPAL dat acht punten meer telt dan het team uit Campanië.

Villarreal ziet Bakambu naar China vertrekken

Villarreal kan niet langer rekenen op de diensten van spits Cédric Bakambu. Dat maakte de Spaanse eersteklasser bekend op zijn website. De Franse Congolees heeft zijn contract bij de geelhemden laten ontbinden en zou voor een monsterbedrag op weg zijn naar het Chinese Beijing Guoan. Bakambu zou zo de duurste Afrikaanse voetballer ooit worden. De officiële transfersom zou om en bij de 44 miljoen euro bedragen, maar omwille van de extra belasting die in China werd ingevoerd op transfers van buitenlandse spelers, zou de totale kost van de transfer voor Beijing Guoan op 78 miljoen euro liggen.

De 26-jarige Bakambu startte zijn profcarrière bij zijn opleidingsclub Sochaux (2010-2014). Na een succesvol seizoen in Turkije bij Bursaspor haalde Villarreal de aanvaller in de zomer van 2015 naar El Madrigal. Daar ontpopte Bakambu zich met 47 goals in 105 officiële duels tot de smaakmaker van het team.

Beijing Guoan beëindigde de Chinese Super League vorig jaar als negende. Het nieuwe seizoen start er in maart.

Praet ontkent deal met Juventus

De Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport was vorige week zeker van zijn stuk: Dennis Praet speelt na de winterstop voor grootmacht Juventus. Tot nader orde is onze 23-jarige landgenoot nog steeds een speler van Sampdoria en relativeert de voormalige Gouden Schoen zelf ook de geruchten over een toptransfer.

"Wat er toen geschreven werd, klopt niet", aldus Praet tegenover de krant Il Secolo XIX. "Er is helemaal geen deal. De interesse van Juventus doet deugd, zeker omdat het de laatste tijd wat minder liep, maar op dit moment zijn het slechts geruchten. Ik ben trouwens heel gelukkig waar ik nu zit."

Praet reageerde ook even op het gegeven dat hij dit seizoen de weg naar doel nog niet vond. "Ik mis het maken van een doelpunt wel, maar ik speel hier helemaal anders dan in België. Ik sta lager op het veld. Maar het klopt dat ik meer kansen moet creëren, iets waar ik op dit moment aan werk. Het belangrijkste is echter dat ik nuttig ben voor de ploeg. Scoren mag geen doel op zich zijn."

Moyes in tribune voor Batshuayi

David Moyes, de manager van West Ham United, zat gisteren op Stamford Bridge hoog in de tribune met een notitieboekje in de hand. Missie Michy Batshuayi. De Hammers hebben een telefoontje gekregen van Chelsea voor spits Andy Carroll en in een sportieve meeting die daarop volgde, gooide hoofdscout Tony Henry de naam van onze landgenoot op tafel. West Ham is geneigd enkel mee te werken aan een transfer van Carroll als daar iets tegenover staat: genoeg centen en een speler in ruil. Batshuayi dus, alleen wil zijn manager het laatste woord. Moyes was tot voor gisteren niet helemaal overtuigd. Twijfels bij zijn spelintelligentie, twijfels bij zijn vormpeil.

David Moyes in the stands at Stamford Bridge. West Ham are interested in Michy Batshuayi, but David Moyes apparently had some concerns. Might still have them after his 1st half. #cfc pic.twitter.com/4K1Hb7hYhi Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Batshuayi speelde tegen tweedeklasser Norwich geen gelukkige wedstrijd, maar scoorde wel en overtuigde Moyes. Zijn doelpunt, zijn 17de in 50 wedstrijden voor Chelsea (34 daarvan als invaller), was een typische spitsengoal. Goed positiespel in de zestien, loopactie en vervolgens de deviatie in het dak van het doel. 'Batsman' draaide zich om, wees naar de naam achteraan op zijn shirt en interageerde met het publiek. Brede glimlach op de lippen. Er viel wat last van de schouders.

De komende dagen moet duidelijk worden waar zijn toekomst ligt. Sevilla voerde uitgebreide gesprekken met Chelsea over een verhuur zonder optie. Bij Dortmund is hij een back-uppiste als Aubameyang andere oorden opzoekt.

Vranjes blijft ondertussen azen op komst naar Anderlecht

Het waren geen loze dreigementen. Ognjen Vranjes (28) heeft gisteren, zoals aangekondigd, zijn kat gestuurd naar de training van AEK Athene. De Bosnische verdediger is ontstemd dat zijn club een bod van Anderlecht (500.000 euro voor zes maanden huur, met aankoopoptie van 2 miljoen euro) weigerde zonder hem daarover in te lichten. En dus wil hij niet meer trainen.

Vranjes' bedoeling is duidelijk: hij wil AEK onder druk zetten om hem te laten vertrekken naar Anderlecht - de belangstelling uit Frankrijk en Italië laat hem koud. De Grieken zijn evenwel niet bereid zomaar te plooien. Ze hebben de speler verteld dat ze hem niet willen laten gaan. In een inderhaast georganiseerd gesprek gisteren liet de clubleiding Vranjes wel weten dat als hij niet snel de trainingen hervat, AEK hem definitief naar de B-kern zal verwijzen. Een gekende tactiek in Griekenland: spelers die moeilijk doen, worden gegijzeld. Zo ook Vranjes.

Anderlecht houdt zich voorlopig afzijdig in het dossier. Paars-wit meent dat het een correcte aanbieding deed en leeft op goeie hoop dat AEK finaal toch zal buigen. Dat is ook nog steeds de wens van Vranjes zelf. Hij is ervan overtuigd dat Anderlecht de ideale stap in zijn carrière is. Het ziet er dan ook niet naar uit dat hij aanstuurt op een verzoening met zijn huidige team. (PJC)

Anderlecht wil de vijf miljoen voor Stanciu meteen investeren

Zijn makelaar Anamaria Prodan kreeg gelijk. Anderlecht heeft gisteren een akkoord bereikt met Sparta Praag over de definitieve overgang van Nicolae Stanciu (24). De Roemeen zit momenteel in Tsjechië om zijn medische testen af te leggen. Als die geen fysieke problemen aan het licht brengen, tekent hij een contract van wellicht 3,5 seizoenen bij de Tsjechische topclub.

Herman Van Holsbeeck wilde het verlies op de recordaankoop beperken - vandaar ook dat de onderhandelingen zo lang aansleepten. De RSCA-manager is geslaagd in zijn opzet. Hij vangt sowieso 5 miljoen euro, maar mits bonussen kan die som oplopen tot 6 miljoen euro. Niet slecht voor een aanvallende middenvelder die de voorbije maanden amper aan voetballen toekwam.

Stanciu zelf was gisterenmiddag nog aanwezig bij de acte de présence van Anderlecht op het autosalon - hij leek toen te berusten in zijn lot -, maar kreeg in de vooravond alsnog het goeie nieuws dat hij het vliegtuig mocht pakken. Hij verlaat Anderlecht langs de achterdeur, met slechts 9 doelpunten en 10 assists in 53 wedstrijden. Voor paars-wit is de overgang wel een opsteker: het bezit nu voldoende cash om deze winter alsnog definitieve aankopen te doen. Prioriteit is een spits, maar ook een centrale verdediger (Ognjen Vranjes van AEK) staat op de verlanglijst. (PJC)

Paintsil wordt moeilijk voor Genk

Racing Genk hoopt nog steeds om de 19-jarige Ghanees Joseph Paintsil binnen te halen, maar beseft dat dat een moeilijk verhaal wordt. Paintsil wordt door zijn moederclub Tema Youth tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Ferencvaros. De Hongaren hebben een aankoopoptie, maar hebben nog geen akkoord met de speler zelf over een verlengd verblijf. Paintsil heeft wel oren naar het voorstel van Racing Genk, maar de Hongaren zijn allerminst geneigd om de speler te laten gaan. Zij willen hem aan zijn huurcontract houden. Als Genk er niet in slaagt om hem deze winter binnen te halen, is het niet uitgesloten dat ze in de zomer een nieuwe poging wagen. (KDZ)

Schweinsteiger gaat jaar door in Chicago

De Duitse oud-international Bastian Schweinsteiger blijft in de Verenigde Staten voetballen bij Chicago Fire. De 33-jarige middenvelder ondertekende een nieuw contact bij de club van Johan Kappelhof en Michael de Leeuw, waarmee hij afgelopen seizoen de play-offs haalde. Schweinsteiger verhuisde in maart van Manchester United naar Chicago Fire. In 24 competitiewedstrijden in de Major League Soccer (MLS) tekende de Duitser voor drie doelpunten en zes assists. Na afloop van het seizoen liep zijn contract af, waardoor de toekomst van Schweinsteiger onduidelijk was.

"Het was een speciaal jaar in mijn carrière, maar het voelt niet compleet zonder een prijs'', zei de middenvelder, die getrouwd is met ex-tennisster Ana Ivanovic. Ze verwachten dit jaar hun eerste kind. "Ik hou van deze stad, van deze sport en van winnen. Hopelijk kunnen we komend seizoen succes vieren met Chicago Fire.''

Schweinsteiger veroverde eerder talloze prijzen met Bayern München, waaronder de Champions League in 2013. Een jaar later pakte hij met de nationale ploeg op het WK in Brazilië de wereldtitel.