TransferTalk: Pech voor RSCA: "Paciência mag niet weg" - Butelle keert terug naar Angers

Pech voor RSCA: "Paciência mag niet weg"

Het blijft tegenvallen voor Anderlecht. Eerst gaf target Marko Pjaca (22, Juventus) de voorkeur aan een uitleenbeurt richting Duitsland, nu heeft Vitória Setúbal laten weten dat spits Gonçalo Paciência (23) zeker níet zal vertrekken deze winter. "Hij blijft gewoon bij ons", klinkt het over de FC Porto-huurling. Dat betekent dat RSCA op zoek moet naar andere spelers om de aanval te versterken. In die optiek is er goed nieuws voor de fans: Herman Van Holsbeeck doet er alles aan om nog voor de stage één nieuwkomer aan te trekken. Uitgaand voldoet het bod van Sparta Praag voor Nicolae Stanciu (24) voorlopig niet. (PJC)

Butelle keert terug naar Angers

Niet Horvath, wel Ludovic Butelle zal Club Brugge als eerste doelman te verlaten. De 34-jarige Fransman keert terug naar zijn ex-club Angers. Butelle informeerde Club enkele dagen geleden over zijn nakende vertrek en keert nu dus terug naar de Ligue 1. De situatie van Horvath blijft onveranderd: ook hij mag vertrekken. Voor de jonge Teunckens zoekt blauw-zwart een oplossing in 1B of in de Nederlandse tweede klasse. Tot slot is het aannemelijk dat Hubert aanblijft en als tweede doelman naast de nieuwe nummer één Gabulov zal fungeren. In de bekermatch tegen Charleroi zal Hubert waarschijnlijk het doel verdedigen, aangezien Gabulov niet speelgerechtigd is. (TTV)

"Bod van Standard op Auzqui"

Ook bij Standard maken ze werk van versterking tijdens de winterstop. De Rouches hopen om de Argentijn Carlos Auzqui (26) los te weken bij River Plate. "We hebben een formeel voorstel van Standard ontvangen", zegt Juan Cruz Oller - de makelaar van Auzqui - in de Argentijnse pers. De middenvelder speelde zeven jaar voor Estudiantes, vooraleer hij in februari van dit jaar de overstap maakte naar River Plate. Daar kon hij echter niet overtuigen. Standard zou hem huren met optie tot aankoop. (FDZ/PJC)

Dequevy (Antwerp) mag gratis weg

Joeri Dequevy (32) kreeg te horen dat hij gratis mag vertrekken bij Antwerp. De vleugelspits reist niet mee op stage. Nog bij Antwerp wordt de aankoopoptie van Matheus Borges gelicht. De 25-jarige verdediger werd gehuurd van het Braziliaanse Londrina, maar zal dus worden vastgelegd tot 2021. (SJH)

Mémé Tchité test bij Patro Eisden

Op de eerste trainingsdag bij Patro Esden hebben zich elf testers gemeld, waarvan Mémé Tchité (ex-Anderlecht, Standard en Brugge) de bekendste van was. Door het faillisement van WS Brussel zit Tchité momenteel zonder club. (CLM)

