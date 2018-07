TransferTalk. Paulinho terug naar China? - STVV heeft bijna verdediger van Juventus beet De voetbalredactie

Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Paulinho terug naar China?

Het lijkt erop dat het verblijf van Paulinho in Spanje beperkt blijft tot één seizoen. De Braziliaanse middenvelder van FC Barcelona kan terugkeren naar China. Het Catalaanse El Mundo Deportivo meldt dat Paulinho dichtbij een terugkeer naar Guangzhou Evergrande is. De Chinese club verkocht hem een jaar geleden voor veertig miljoen euro aan Barcelona, maar wil hem deze zomer terughalen.

De kans lijkt niet groot dat de Catalaanse grootmacht tegenstribbelt als Guangzhou Evergrande bereid is om de hoofdprijs te betalen voor de 29-jarige middenvelder. Hoeveel de Chinese topclub precies voor hem over heeft, is niet bekend. Paulinho werd gisteren door onze Rode Duivels uit het WK geknikkerd.

Sint-Truiden heeft verdediger van Juventus bijna beet

Transfernieuws bij STVV. De 23-jarige centrale verdediger Pol Garcia Tena van Juventus legt maandag zijn medische testen af. Daarna tekent hij een contract voor drie jaar. (FKS)