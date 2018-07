TransferTalk. Onyekuru trekt naar Galatasaray - Juve-speler Cuadrado overhandigt rugnummer 7 aan Ronaldo De voetbalredactie

12 juli 2018

19u27 18 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Henry Onyekuru trekt naar Galatasaray

Nadat Everton Henry Onyekuru uitleende aan Anderlecht trekt de 21-jarige Nigeriaanse flankspeler naar Turkije voor een nieuwe uitleenbeurt. Vandaag trainde hij al een eerste keer mee met Galatasaray. "Ik ben zo blij om deze reis te beginnen met het grootste team in Turkije", vertelde Onyekuru op Instagram. "Ik zal doen wat ik kan om met het team succes te bereiken. Bedankt voor deze mogelijkheid die aan mij werd gegeven."

Yeni transferimiz Henry Onyekuru kampa katılarak ilk idmanına çıktı...

Turkiye’nin en büyük takımı ile bu yolculuğa başlayacağıma cok mutluyum! Takimin başarıya ulaşması için elimden geleneni yapıcam. Bana sağlanan bu olanak icin teşekkür ederim.🙏🏾#galatasaray Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 jul 2018 om 20:23 CEST

"Barcelona bracht bod van 60 miljoen uit voor Willian"

Het is Barcelona menens om Willian naar Camp Nou te halen. Volgens Sky Sports bracht de Spaanse kampioen een tweede bod van 60 miljoen euro uit om de Braziliaan bij Chelsea los te weken. De Britten vertellen er meteen bij dat Barcelona drie maanden geleden een eerste keer naar de ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois lonkte. Willian streek in 2013 neer in Stamford Bridge. Hij kwam toen over van het Russische Anzhi Makhachkala.

Cuadrado schenkt Ronaldo rugnummer 7: "Veel geluk"

Cristiano Ronaldo kan ook bij Juventus zijn vertrouwde en typerende rugnummer 7 dragen. De Colombiaanse middenvelder Juan Cuadrado, die vorig seizoen rugnummer 7 droeg, gaf zijn kersverse ploegmaat vandaag in het bijzijn van publiek een Juventus-shirt met daarop Ronaldo's naam boven het rugnummer 7.

"Het is beter om te geven dan te krijgen. Veel geluk in dit nieuwe avontuur", tweette Cuadrado. Onder die tekst postte de middenvelder een foto van zichzelf met in zijn handen een shirt met Ronaldo's naam boven het rugnummer 7.

Naast zijn bijnaam bij supporters en de media, is CR7 ook het handelsmerk dat Ronaldo gebruikt voor zijn kledinglijnen, fitnesscentra en hotels.

Ronaldo droeg het nummer bij Manchester United, maar schakelde bij zijn transfer naar Real Madrid in 2009 even over op het rugnummer 9. Pas toen clubicoon Raul een seizoen later de schoenen aan de haak hing, kon Ronaldo zich het nummer 7 toe-eigenen.

Más bienaventurado es dar que recibir; bendiciones 🙏🏾 Panita @cristiano en esta nueva aventura 💪🏾💪🏾#FinoAllaFine #ForzaJuve🏳️🏴

Massoudi naar STVV

STVV heeft zich versterkt met Hamza Massoudi. De 18-jarige middenvelder maakt de overstap van Standard Luik en tekende een contract voor twee seizoenen op Stayen. De beloftevolle speler kon ook op interesse van Vitesse en FC Twente rekenen. Tegelijkertijd krijgt STVV wel een opdoffer te verwerken.De club had immers zijn zinnen gezet op de Marokkaanse WK-spits Ayoub El Kaabi, had er ook al een persoonlijk akkoord mee maar uiteindelijk die nu voor een avontuur in China.

Italiaanse media: "Chelsea heeft Conte op straat gezet"

Antonio Conte is niet langer de trainer van Chelsea. De club heeft hem deze middag op straat gezet. HIER meer daarover!

Barcelona haalt Franse concurrent voor Thomas Vermaelen

Barcelona heeft zich versterkt met verdediger Clément Lenglet. De 23-jarige Fransman komt over van Sevilla en ondertekent een contract tot 2023.

Barcelona telde 35,9 miljoen euro neer om de opstapclausule te lichten van de centrale verdediger, die bij de Catalanen de concurrentie zal moeten aangaan met Thomas Vermaelen. Lenglet begon in eigen land bij Nancy, en trok in 2017 naar Sevilla. In Andalusië groeide de Fransman al snel uit tot sterkhouder. Hij speelde afgelopen seizoen in totaal 54 wedstrijden waarin hij viermaal raak trof.

Get to know our new signing, @clement_lenglet!

⚽️ #EnjoyLenglet

😃 #EnjoyBarça pic.twitter.com/9pxyvE1OTf FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Siani trekt de Belgische deur dicht

Sébastien Siani verlaat Antwerp en trekt naar Al-Jazira Club. Dat heeft de club uit Abu Dhabi bekendgemaakt. De 31-jarige Kameroener voetbalde sinds januari 2018 op de Bosuil.

Siani kwam in 2005 op jonge leeftijd aan in Anderlecht, maar kon in het Astridpark nooit doorbreken. Na uitleenbeurten aan Zulte Waregem, Union, Sint-Truiden en Brussels maakte hij in 2011 definitief de overstap naar die laatste club. In 2013 verkaste hij naar Oostende, waar hij uitgroeide tot sterkhouder en tot 2018 bleef, voor zijn overgang naar Antwerp.

In totaal werkte Siani 371 wedstrijden in België af waarvan 210 in de hoogste klasse. In 2017 pakte hij als Kameroens international de Africa Cup, onder leiding van Hugo Broos.

Fulham strikt gegeerde Ivoriaan Seri

Fulham heeft het populaire transferdoelwit Jean-Michaël Seri kunnen strikken. De Engelse promovendus had zo'n 30 miljoen euro veil voor de Ivoriaanse middenvelder van OGC Nice, die de interesse genoot van heel wat hoog aangeschreven clubs. Seri tekende een contract voor vier seizoenen bij de Londenaars, met optie op een extra seizoen.

Seri werd de afgelopen maanden gelinkt aan onder andere Napoli, Chelsea, Arsenal, Borussia Dortmund en Barcelona, maar het is Fulham dat de handtekening van de 26-jarige Ivoriaan wist te bemachtigen. De 18-voudige international gold dan ook als een van de meest gewaardeerde middenvelders van de Ligue 1, waar hij al drie jaar voor Nice uitkwam. De Zuid-Franse club plukte hem in 2015 weg uit Portugal, waar hij voor het B-elftal van FC Porto (2012-2013) en Paços de Ferreira (2013-2015) uitkwam.

"Ik ben klaar voor dit nieuwe avontuur. Ik kijk er echt naar uit om iedereen te leren kennen", aldus Seri. "Ik ben heel blij dat ik hier ben, ik hoop dat alles goed zal gaan."

Coucke treft Mbokani in Monaco

Een toevallige ontmoeting. Van een terugkeer naar Anderlecht is (vooralsnog) geen sprake. In Monaco liepen de voorzitter van paars-wit Marc Coucke en spits Dieumerci Mbokani (32) mekaar tegen het lijf. De Congolese spits die einde contract is bij Dynamo Kiev en dus nog op zoek is naar een nieuwe werkgever deelde de foto van hun ontmoeting op sociale media. De geruchtenmolen kwam op gang, maar zonder meer onterecht. (SJH)

Club wil Vormer slechts één seizoen langer, aanvoerder voelt gebrek aan respect

Op ramkoers liggen beide partijen zeker niet, toch is er wat wrevel tussen Club Brugge en Ruud Vormer (30). Blauw-zwart wil het contract van haar razendpopulaire kapitein maar met één seizoen verlengen (tot 2021). En daar heeft de Nederlander het lastig mee.

"Ik hoop dat we er snel uitkomen." Dixit Ruud Vormer, één maand geleden na zijn debuut als Oranje-international. Voor aanvang van de geplande contractbesprekingen had de publiekslieveling nog alle vertrouwen in de toen nakende gesprekken met Club, maar even snel kwam Vormer voor een verrassing te staan. In Brugge wil men het lopende contract tot 2020 slechts met één seizoen verlengen, dit terwijl het kamp Vormer minstens voor twee jaar - tot zijn 34ste - wil bijtekenen. En ook over het loon is er vooralsnog geen consensus bereikt. Blauw-zwart twijfelt niet aan Vormers kwaliteiten en miskent de waarde van De Gouden Schoen voor Club niet. Wél heeft het twijfels bij de houdbaarheid van de beste Ruud Vormer, die de Bruggelingen dit seizoen de titel schonk. Bijgevolg gaapt er een kloof tussen de aspiraties van beide partijen en dat zorgt voor wrevel op Olympia - voor Vormer sinds 2014 huisje weltevree. Vormer en zijn omgeving zien het contractvoorstel als een gebrek aan respect. (TT)

Real Sociedad aast op Edmilson

In Spanje zijn ze zeker: Real Sociedad hoopt om Junior Edmilson deze zomer weg te halen bij Standard. De flankaanvaller heeft nog één jaar contract bij de Rouches,maar staat niet weigerachtig tegenover een transfer. Alleen is de vraag of de ploeg van Rode Duivel Adnan Januzaj past in zijn carrièreplanning. Edmilson is ambitieus en de Spaanse middenmoter eindigde vorig seizoen slechts twaalfde in de Primera Division - de droomcompetitie van de Belgische Braziliaan. Hij lijkt in eerste instantie hoger te mikken. Bovendien is een verlengd verblijf bij Standard nog steeds niet uitgesloten. Michel Preud'homme heeft laten verstaan dat hij graag wil samenwerken met Edmilson. (FDZ)

Interesse in Ivan Obradovic

PAOK Saloniki wil Ivan Obradovic (29) inlijven, maar voorlopig ligt de vraagprijs nog te hoog. De Servische linkerflankspeler kwam vorig seizoen 31 keer in actie voor Anderlecht. (MJR/SJH)

Standard_ Standard toont volgens Italiaanse bronnen interesse in de aanvaller George Puscas (22). De Roemeen van 1m88 ligt bij Inter nog onder contract tot 2020. De voorbije seizoenen werd hij achtereenvolgens uitgeleend aan Bari, Benevento en Novara. (SJH/FDZ)

Eupen_ Dolly Menga (25) wordt getest. De gewezen spits van onder meer Standard en Lierse viel dinsdag in tegen de reserven van FC Keulen. (AR)

Moeskroen_ Moeskroen heeft de Portugees Idrisa Sambu (20) gehuurd met koopoptie bij Spartak Moskou. (ESK)