TransferTalk. Odjidja legt medische testen af bij AA Gent - Neymar: "Ik blijf bij PSG" - Edmilson bijna weg bij Standard

20 juli 2018

13u04 3 Voetbal Het WK zit erop, het sein voor de clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Vadis Odjidja legt medische testen af in Gent

Vadis Odjidja heeft vandaag medische testen afgelegd bij zijn ex-club AA Gent. Een akkoord tussen Gent en de speler enerzijds, en Gent en Olympiakos anderzijds is er nog niet. Het verschil tussen vraag en aanbod is voorlopig nog te hoog. Vadis heeft een nog tot 2020 lopend contract in Griekenland - 1,5 miljoen euro op jaarbasis -, waardoor de Grieken boter bij de vis willen.

De Buffalo's hebben van Vadis wel een topprioriteit gemaakt en wellicht krijgt Gent financiële hulp uit onverwachte hoek. Nadat onderhandelingen met Slavia Praag over Peter Olayinka (22) eerder uitdraaiden op een sisser, is enkele weken later toch een akkoord in de maak. De Nigeriaan vertrekt vanavond richting Tsjechië om er morgen zijn medische testen af te leggen.

Marseille versterkt selectie met Kroatische WK-ganger Duje Caleta-Car

Olympique de Marseille neemt de Kroatische international Duje Caleta-Car over van Red Bull Salzburg. Voor l'OM is de 21-jarige centrale verdediger de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. Hij tekende voor vijf jaar.

De fysiek sterke Caleta-Car (1m92, 89 kg) was erbij op het WK in Rusland, waar Kroatië de finale haalde, maar speelde alleen in de laatste groepsmatch tegen IJsland (2-1 winst).

De Kroaat was vier seizoenen lid van Red Bull Salzburg. Hij werd met de Oostenrijkse club vier keer kampioen en drie keer bekerwinnaar. Vorig seizoen speelde hij mee in 28 competitiematchen (twee goals). In de Europa League botste Caleta-Car met Salzburg in de halve finales op Marseille. De Fransen verloren daarna de finale van Atletico Madrid.

Marseille zou voor de Kroaat zo'n 15 miljoen euro op tafel leggen.

▫ Duje Ćaleta-Car sera présenté par Andoni Zubizarreta à 12h30 !#MercatOM | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/vKS4p4xN3B #TeamOM Officiel 🇫🇷(@ TeamOM_Officiel) link

Neymar: "Ik blijf bij PSG"

Neymar zal ook komend seizoen te bewonderen zijn in het Parc des Princes in Parijs. De Braziliaanse stervoetballer werd nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar Real Madrid, maar is van plan gewoon bij PSG te blijven. "Ik heb een contract, ik blijf in Parijs", vertelde Neymar in Sao Paulo, waar hij een veiling bijwoonde ten voordele van zijn stichting die minderbedeelde kinderen helpt.

Sinds zijn recordtransfer vorige zomer van FC Barcelona naar PSG voor 222 miljoen euro mag Neymar zich de duurste voetballer aller tijden noemen. De voorbije weken viel zijn naam steeds vaker bij Real Madrid, dat Cristiano Ronaldo naar Juventus zag verhuizen. Om de geruchten te counteren, ontkende de 'Koninklijke' al twee keer via een communiqué op zijn website een bod te plannen op Neymar. Nu ontkent dus ook de speler dat hij naar Madrid zal verhuizen.

Wat dit betekent voor Eden Hazard, is voorlopig afwachten. De aanvoerder van de Rode Duivels lijkt na zes seizoenen klaar om Chelsea te verlaten en wordt, zeker na zijn uitstekend WK, eveneens gelinkt aan Real, net als teamgenoot Thibaut Courtois.

Edmilson bijna weg bij Standard

Junior Edmilson verlaat Standard zo goed als zeker deze zomer. De flankaanvaller heeft een aanbieding uit Qatar, een uitdaging die hij wil uitgaan. Voorlopig is er nog geen akkoord op clubniveau. Edmilson heeft nog één jaar contract bij de Rouches, maar hij hoopt te vertrekken - al wil Preud’homme hem graag houden. Ook Real Sociedad toonde recent interesse.

Anderlecht zet zijn zinnen op rechterhand Broos

Nadat Anderlecht eerder deze week hoofdscout Rudy Fort ophaalde bij KV Oostende, heeft paars-wit nu ook zijn zinnen gezet op Johan Plancke, teammanager en rechterhand van technisch directeur Hugo Broos bij de kustploeg. Plancke zou bij Anderlecht sportieve baas en goeie vriend Luc Devroe moeten bijstaan in wat voor paars-wit een best bewogen transferzomer mag worden genoemd. Het geflirt met Plancke is opvallend nadat Anderlecht niet alleen Fort, maar ook clubdokter Goossens, Musona, Milic en Nkaka (vanaf volgend seizoen) heeft overgenomen van Oostende. Een gesprek is er tussen beide partijen evenwel nog niet geweest en ook nam Plancke, pas sinds april aan de slag bij KVO, nog geen beslissing. (TTV)

Dennis Praet mag niet weg bij Sampdoria

Na zijn knappe seizoen bij Sampdoria staat Dennis Praet in de belangstelling van Italiaanse topclubs. De 25-jarige middenvelder voelt zich klaar voor een stap hogerop. Maar, zo zegt voorzitter Massimo Ferrero, de Belg mag niet vertrekken. "Wat mij betreft moet hij blijven", aldus Ferrero aan de 'Gazzetta dello Sport'. "Ik wil graag langer genieten van de prachtige middenvelder die coach Giampaolo van hem heeft gemaakt. En ik wil mijn coach daarmee graag gelukkig maken."

Praet ligt nog twee jaar onder contract bij de club uit Genoa, wat hem in een zwakkere onderhandelingspositie brengt. Pas volgend jaar zal Sampdoria hem moéten verkopen om een transfersom te vangen. Intussen geraken de vacatures bij geïnteresseerde clubs stilaan gevuld. Inter, dat aandrong, trok Nainggolan aan en bekijkt andere pistes. Bij Napoli was het vooral coach Sarri die hem wilde, maar die verkaste naar Chelsea. De belangstelling van Juve staat na de monstertransfer van Ronaldo op een laag pitje.

Praet is het slachtoffer van de transferpolitiek bij Sampdoria. Dat verkocht al vier basisspelers. Een herhaling van de succesvolle campagne van afgelopen seizoen, toen het net naast Europees voetbal greep, lijkt onmogelijk. (NVK)

Martens verruilt Union voor Tubeke

Gertjan Martens neemt na drie seizoenen afscheid van Union en zet zijn carrière voort bij reeksgenoot Tubeke in de Proximus League. De centrale verdediger ondertekende bij de Waals-Brabanders een contract voor twee seizoenen.

De 29-jarige Martens kreeg woensdag van het nieuwe bestuur te horen dat er voor hem geen plaats meer was bij Union. In drie seizoenen had de centrale verdediger zich nochtans opgewerkt tot een van de sterkhouders van de Brusselse volksclub.

"Het was een eer om lid te zijn van de Union-familie. Ik ben heel teleurgesteld dat het op deze manier tot een einde komt, maar soms nemen ANDEREN de beslissing voor jou. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging", aldus de Oost-Vlaming op zijn Facebookpagina.

Die nieuwe uitdaging wordt dus Tubeke, een concurrent van Union voor het behoud in 1B. Het jeugdproduct van AA Gent voetbalde eerder bij Ronse (2009-2010), KV Oostende (2010-2015), Waasland-Beveren (2012-2013) en Antwerp (2014-2015). Op zijn teller staan 221 wedstrijden in de tweede klasse.