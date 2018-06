TransferTalk. Nainggolan officieel naar Inter - Verloren zoon Edmilson terug op training bij Standard - Gano op weg naar Engeland? De voetbalredactie

26 juni 2018

12u15 5 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Nainggolan officieel naar Inter

Het is nu ook officieel: Radja Nainggolan verdedigt volgend seizoen de clubkleuren van Inter. Dat heeft de Italiaanse club zelf aangekondigd. Onze landgenoot komt zo opnieuw onder de hoede van gewezen AS Roma-trainer Luciano Spalletti terecht.

Nainggolan tekent voor vier seizoenen in Milaan en gaat er aan de slag voor een jaarloon van een slordige 5 miljoen euro exclusief bonussen. Inter legt 24 miljoen neer voor de ex-Rode Duivel en stuurt linksachter Davide Santon (27) en talent Nicolo Zaniolo (18) richting Rome.

"Radja is de aandrijving die we nog misten voor onze motor", liet Spalletti eerder optekenen. "Hij zal de vlam in de pan laten slaan. De ninja die geen enkel gevecht uit de weg gaat. Hij heeft alles om het hier te maken. Zodra hij op de markt kwam, koos hij voor Inter en dat betekent veel voor ons. Dat we de warmste fans van Italië hebben, spreekt ook veel spelers aan. Voor hen heb je als speler veel over en dat is Radja op het lijf geschreven."

Johan Van Rumst volgt Clement naar RC Genk

Johan Van Rumst vervoegt de technische staf van RC Genk. Hij gaat er aan de slag in het team van hoofdcoach Philippe Clement, met wie hij vorig seizoen al samenwerkte bij Waasland-Beveren. Van Rumst stond vorige zaterdag al op het trainingsveld van Genk, maar pas vandaag bevestigde de club dat er een akkoord is bereikt tussen de partijen.

"Van Rumst zal instaan voor de individuele begeleiding van spelers en coördineert samen met Peter Persoons de videoanalyse", melden de Limburgers op de clubwebsite. "Johan ging afgelopen zaterdag meteen aan de slag tijdens de eerste training. Verder blijft de technische staf van de A-kern ongewijzigd, met Domenico Olivieri en Jos Daerden als overige assistent-trainers."

Braziliaan Thallyson vierde nieuwkomer bij STVV

De Braziliaan Thallyson Augusto Tavares Dias, een 26-jarige Braziliaanse linksback, tekent op Stayen een contract voor één seizoen. Afgelopen seizoen kwam hij in zijn thuisland uit voor Esporte Vitoria en Novorizontino.

Gano op weg naar Engeland?

Er lijkt stilaan schot te komen in het dossier van Zinho Gano (24), die door zijn hoge loon moet vertrekken bij KV Oostende. De spits kan immers rekenen op de interesse van diverse Engelse clubs, waaronder Stoke City en Swansea, die beiden degradeerden naar The Championship. Gano en zijn entourage voeren gesprekken met beide clubs, die straks concurrentie krijgen van het eveneens geïnteresseerde Italiaanse Empoli. KVO betaalde vorig jaar in augustus ongeveer 2,5 miljoen voor de aanvaller en hoopt dat bedrag quasi integraal te recupereren. (TTV)

Edmilson meldt zich opnieuw bij Standard

Hij is terug. Junior Edmilson meldde zich gisteren met een week vertraging aan op training bij Standard. De flankaanvaller had een week extra vakantie gevraagd, maar niet gekregen. Toch vertrok Edmilson afgelopen dinsdag naar Burgas in Bulgarije - zonder medeweten van de club. De batterijen opladen. Zondag landde hij in Zaventem, gisteren stond hij op het trainingsveld van de Rouches. Net als Zinho Vanheusden. De 18-jarige verdediger werd het voorbije seizoen gehuurd van Inter Milaan. Hij kreeg enkel speeltijd in de play-off 1-wedstrijd tegen AA Gent. Te weinig, volgens de belofteninternational. Vanheusden was op zoek naar speelkansen. KV Oostende wilde hem er graag bij, maar hij zal zijn carrière nu toch bij de Rouches hervatten. Iets waar ze op Sclessin altijd op gerekend hadden. Gisteren legde hij samen met de internationals die aansloten - en Edmilson - zijn medische tests af. Enkel Carcela en Ochoa zijn afwezig. Zij zijn nog actief op het WK in Rusland. (FDZ)