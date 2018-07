TransferTalk: Morioka mag al weg bij Anderlecht - Genk lonkt naar Zweedse verdediger De voetbalredactie

17 juli 2018

06u35 0 Voetbal Het WK zit erop, het sein voor de clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Anderlecht zoekt oplossing voor dure vogels

De competitiestart komt dichterbij, Hein Vanhaezebrouck hakt knopen door bij Anderlecht. Morioka, amper zes maanden bij Anderlecht, mag weg bij een goed bod. Dat geldt voor meer klinkende namen. Paars-wit rekent op de jeugd om de kern te stofferen.

De oefenwedstrijd tegen Ajax was de deadline, zo had Vanhaezebrouck intern gecommuniceerd. Daarna zou hij moeilijke knopen doorhakken om de ruime kern van Anderlecht af te slanken. Enerzijds omdat dat nu eenmaal efficiënter werken is. Anderzijds speelt de hoge loonlast ook een rol. Toen Marc Coucke het roer overnam als eigenaar van Anderlecht, was één van zijn belangrijkste opmerkingen dat er gesnoeid kon worden in de kosten - met de salarissen van de heren voetballers als belangrijk pijnpunt.

Opvallend is dat Ryota Morioka (27) niet moet, maar wel mag vertrekken. De Japanner - in januari gehaald voor 2,5 miljoen door paars-wit - scoorde zes keer in zestien wedstrijden en gaf nog een handvol assists. Toch kon hij met zijn lijzige stijl niet echt overtuigen - een lijn die Morioka vooralsnog doortrekt in de voorbereiding. De technische staf is niet overtuigd dat hij binnen het beoogde spelconcept een plaats in de basisploeg heeft.

Er zijn nog meer spelers met een mooi cv die - als de opportuniteit zich voordoet - mogen vertrekken. De toekomst van Ivan Obradovic in het Astridpark is zeer onzeker. De linksachter stond vorig seizoen al een trapje lager dan Kenny Saief en concurreert nu ook met Elias Cobbaut, die een goede indruk laat in de voorbereiding. Door zijn blessuregevoeligheid zijn er ook twijfels over Andy Najar. Over zijn kwaliteiten bestaat er eensgezindheid, alleen was de Hondurees de voorbije jaren zo vaak geblesseerd, dat Anderlecht zich niet kan permitteren om op hem te rekenen. Zeker met de aanwezigheid van alternatieven Appiah en jongeren Saelemaekers en Sowah.

Dat dure vogels Kara Mbodj en Lukasz Teodorczyk mogen beschikken, is een publiek geheim. Kara wil en mag al langer vertrekken, alleen schrikt zijn getergde knie veel clubs af. De Poolse spits is nog steeds graag bij Anderlecht, maar heeft Vanhaezebrouck nooit kunnen tonen dat hij opnieuw zijn niveau van zijn eerste zes maanden bij de recordkampioen kan bereiken. De komst van Dimata en Santini was al een duidelijke hint richting de spits en zijn omgeving. Ook collega-spitsen Ganvoula en Thelin staat het vrij op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Voor de volledigheid: paars-wit gaat er ook vanuit dat Dendoncker na 31 augustus bij een andere club voetbalt. Tot slot nog dit: het valt op dat er weinig talenten op de lijst van potentiële vertrekkers staan. Vanhaezebrouck bewees vorig seizoen al dat hij graag en goed werkt met aanstormend talent. De dure buitenlandse vogels mogen vliegen. Meer dan ooit zet Anderlecht in op de jeugd om de basiself te ondersteunen. (NVK)

Genk lonkt naar Zweedse verdediger

Racing Genk heeft zijn oog laten vallen op de 25-jarige Zweedse centrale verdediger Emil Bergström. Die werd afgelopen seizoen uitgeleend door het Russische Rubin Kazan aan het Zwitserse Grasshoppers. Bij Kazan kreeg hij te horen dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Bergström werd opgeleid bij Djurgårdens - de club waarvan Genk Omar Colley overnam - en was ook al drie keer Zweeds international. Hij is een polyvalente, tweevoetige verdediger die zowel centraal als op de flanken kan worden uitgespeeld. Ook Basel en Udinese zouden Bergström op hun verlanglijstje hebben staan. Ook de Colombiaan, Jhon Lucumí blijft nadrukkelijk in beeld. (KDZ)