TransferTalk: Monaco trekt geldbuidel open voor 16-jarig talent uit Italië

27 januari 2018

20u00 1 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Monaco betaalt 25 miljoen voor spits van 16 jaar

AS Monaco, het team van Rode Duivel Youri Tielemans, heeft liefst 25 miljoen euro betaald voor een speler van zestien jaar. De regerend Frans kampioen meldde vandaag met trots de komst van de Italiaanse spits Pietro Pellegri. Het grote talent debuteerde ruim een jaar geleden in de Serie A bij Genoa. In negen optredens in de Italiaanse eerste klasse maakte Pellegri drie doelpunten.

"Pietro is een speler met geweldige kwaliteiten en enorm veel potentie", zei vicevoorzitter Vadim Vasilyev op de clubwebsite. "We geven hem de tijd, maar we zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke speler voor ons gaat worden."

Pellegri stond in de belangstelling van heel wat Europese topclubs, maar koos voor Monaco. "Hier krijgen jonge voetballers de kans om uit te groeien tot belangrijke spelers", liet de Italiaanse jeugdinternational, wiens idool Zlatan Ibrahimovic is, optekenen.

"Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco. J’ai très vite été convaincu du projet qui permet à des jeunes comme moi de pouvoir progresser et s’épanouir dans le futur. Je vais travailler dur pour devenir un joueur important du club."



_____ Pietro Pellegri 🇲🇨 pic.twitter.com/btKoH7vwdk AS Monaco 🇲🇨(@ AS_Monaco) link

Neemt Charleroi Lukebakio definitief over van Anderlecht?

De kans bestaat dat Dodi Lukebakio (20) niet meer terugkeert naar zijn moederclub Anderlecht. Charleroi, waar de jeugdinternational aan drie goals zit dit seizoen, onderhandelt met paars-wit over een definitieve transfer. De Carolo's bezitten een aankoopoptie (in makelaarskringen klinkt het dat het om 2 miljoen euro gaat), maar praten nu met Herman Van Holsbeeck om een lagere som te betalen. Mocht RSCA akkoord gaan, dan heeft het wel extra geld in kas om de laatste dagen van de wintermercato in te gaan. Coach Hein Vanhaezebrouck herhaalde op zijn persconferentie nogmaals dat hij offensieve versterkingen wil. (PJC)

Filip Mladenovic verlaat Standard voor Lechia Gdansk

Filip Mladenovic trekt na een jaar al de deuren achter zich dicht op Sclessin. De Servische linksachter verlaat Standard voor Lechia Gdansk, waar hij zijn handtekening zette onder een contract voor 2,5 jaar. Dat heeft de Poolse club vandaag bekendgemaakt.

De 26-jarige Mladenovic ruilde in januari 2017 het Duitse Keulen voor Standard. Bij de Rouches kwam hij in slechts vijf wedstrijden in actie. Sinds begin maart van vorig jaar zat Mladenovic op een zijspoor in Luik.

Celtic hoopt Musonda maandag te strikken

Celtic heeft zich opnieuw gemeld bij Chelsea voor Charly Musonda Junior en pusht door. Manager Brendan Rodgers is een grote fan van onze landgenoot en hoopt een verhuur nu eindelijk over de lijn te krijgen. Liefst voor maandag. Chelsea beslist dit weekend na het FA Cupduel tegen Newcastle, zondag. Musonda (21) geeft de voorkeur aan een tijdelijke transfer richting Spanje of Duitsland. Leganés wil hem ook overnemen en zijn volledige loon betalen, zo’n 45.000 euro per week, maar de Engelse kampioen houdt hem liever dichter bij huis.

Celtic are long term admirers of Charly Musonda Jr. Tried to get a loan deal over the line a few times before, but it never materialized. Chelsea will take a final decision after Newcastle. #cfc pic.twitter.com/XIu3PvsyNU Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Celtic opperde een huur van achttien maanden, maar Chelsea zou hem liever voor zes maanden laten gaan. Musonda verlengde onlangs zijn contract bij Chelsea tot 2022. Hij mocht dit seizoen vijf keer invallen en startte ook een handvol keer in de bekercompetities.

Club haalt Kroatische international

Als alles volgens plan verloopt, stelt Club Brugge eerstdaags Kroatisch international Matej Mitrovic (24) voor. De zóveelste gerichte versterking voor blauw-zwart, dat op weg naar landstitel nummer 15 niets aan het toeval wil overlaten.

Wanneer het straks money time is, zullen de posities niet zómaar dubbel bezet zijn bij Club Brugge. De kwaliteit op de bank - en in de tribune - is intussen zo groot dat bij wijze van spreken enkel een vogelgriep dit blauw-zwart nog fel kan verzwakken. Met de komst van Matej Mitrovic neemt Club nu ook voor de drie posities centraal achterin het zekere voor het onzekere. Ook al heeft het met Vanlerberghe, Simons en vleugelspelers Cools en Tomecak alternatieven zat voor het kwartet Poulain, Mechele, Decarli en Denswil. Maak gerust de rekening: zowel in doel als in de overige linies heeft Club tegenwoordig wisselspelers waar alle andere 1A-clubs jaloers op zijn.

De rechtsbenige en kopbalsterke Mitrovic komt behoudens ongelukken voor zes maanden over van Besiktas. Gisteren maakte hij nog deel uit van Besiktas' selectie tegen Kasimpasa, één van de komende dagen reist hij naar Brugge om de deal af te ronden. In de Super Lig kwam hij sinds zijn overstap van het Kroatische Rijeka vorige winter niet vaak aan spelen toe, maar toch is hij niet de eerste de beste. Door de blessures van Lovren (Liverpool), Corluka (Lokomotiv Moskou) en Vida (ook Besiktas) stond Mitrovic de voorbije campagne vijf keer in de basis bij de nationale ploeg van Kroatië. De verdediger mag zich stilaan opmaken voor het WK - meteen de reden waarom hij speelgelegenheid zoekt bij een andere club. Net als met doelman Gabulov haalt blauw-zwart een speler die er belang bij heeft op korte termijn goed te presteren. Die kans krijgt hij mogelijk snel: Poulain is out met een spierblessure.

De deal is nog niet helemaal rond. Club zag eerder de komst van Besiktas-doelman Denys Boyko in laatste instantie afketsen waardoor het alsnog Vermeer aantrok. Deze keer wordt er zo goed als zeker géén aankoopoptie in het contract opgenomen, omdat Besiktas niet van plan is de Kroaat definitief van de hand te doen. Club zou huurling Mitrovic de komende maanden de helft van zijn salaris betalen.

En daarmee is de interesse in Alexander Scholz (Standard) ook van de baan.

Twee Engelse clubs pokeren om Dendoncker

Een concreet bod is er bij Anderlecht nog altijd niet binnengerold. Twee Engelse clubs pokeren nog om Leander Dendoncker. Bij West Ham maakten voorzitters David Sullivan en David Gold een budget vrij 'in het geval dat', maar manager David Moyes blijft twijfelen. De andere club is Watford.

Gesprekken zaten gisteravond allesbehalve in een beslissende fase. Laat staan dat er een bod op de tafel ligt. Bij West Ham United hebben ze de toezegging gekregen dat Dendoncker graag naar Londen wil komen. De huur van Portugees international João Mario, met optie tot aankoop, heeft de transferhonger niet gestild. De club heeft een aanzienlijk budget vrijgemaakt voor de aankoop van een jonge, veelbelovende middenvelder. Dendoncker is echter niet de enige optie. In de bestuurskamer zien ze de Rode Duivel wel zitten, en ook hoofdscout Tony Henry is fan. Alleen manager David Moyes, een eeuwige twijfelaar in dossiers, blijft bedenkingen hebben. De Hammers weten uit goede bron dat Anderlecht rond de 25 miljoen euro wil vangen, maar als ze effectief overgaan tot zaken, hopen ze er met een goedkopere prijs vanaf te komen. Eigen aan de club: ze dingen graag af.

Dendoncker werd de voorbije dagen ook bij Everton aangeboden. Een club met wie Anderlecht en Dendonckers zaakwaarnemer Christophe Henrotay, een goeie vriend van voorzitter Bill Kenwright, goeie banden onderhouden. Alleen: de Toffees hapten niet. Op dit moment - maar dat kan op de markt snel veranderen - is hij er geen optie.

Een andere Engelse club overweegt wel een bod uit te brengen de komende dagen: een club die onlangs zijn trainer de laan uitstuurde. Bij Watford, dat vorige zondag trainer Marco Silva ontsloeg, noemen ze Dendoncker een interessante speler, zonder in hun kaarten te laten zien. De club heeft haar tentakels in België. Eerder haalde ze onder anderen Sven Kums, Obbi Oulare, Christian Kabasele en Stefano Okaka weg uit ons land. (MJR/KTH/PJC)

Makelaar: "Teo kan nog steeds weg"

FC Nantes toonde concrete interesse voor Lukasz Teodorczyk (26), maar de (entourage van de) spits had geen oren naar een Frans avontuur. Dat betekent niet dat hij sowieso het seizoen uitdoet in Brussel. "Hij kan nog steeds vertrekken deze winter", aldus zijn makelaar Marcin Kubacki. "Er is voldoende belangstelling." Hoe dan ook zal Anderlecht Teo, hoe zwak die ook speelt, niet laten gaan als het niet de zekerheid heeft dat er een waardige vervanger komt. De eerste optie om de aanval te versterken lijkt nog steeds Aleksandar Mitrovic (23) van Newcastle. Toen we de Serviër gisteren vroeger wanneer hij weer in het Astridpark te zien is, antwoordde hij kort: "Hopelijk erg snel." Maar of die droom werkelijkheid wordt... (PJC/NP)