TransferTalk. Moeskroen weigert 2 miljoen van Club & Standard voor Butez - Newcastle blijft dossier Wesley volgen

29 mei 2019

06u46 0 TransferTalk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Moeskroen weigert 2 miljoen van Club en Standard voor Butez

“We willen meer.” En dus weigerde Moeskroen biedingen van 2 miljoen euro van Club en Standard voor Jean Butez (23). Antwerp ligt op de loer.

“Hij moet niet weg, hé. Integendeel zelfs: Jean heeft hier nog twee jaar contract. Enkel als álle partijen er beter van worden, zal het deze zomer tot een transfer komen.” Aan het woord is Paul Allaerts, algemeen directeur van Moeskroen, over doelman Jean Butez (1m88, 75kg). De Fransman staat in de concrete belangstelling van Club Brugge en Standard. Club ziet in Butez de vervanger van Ethan Horvath, terwijl men op Sclessin een opvolger voor mogelijke vertrekker Guillermo Ochoa zoekt. Ook Antwerp meldde zich officieel met een bod, maar zij hebben niet de beste papieren.

Moeskroen probeert die brede interesse handig uit te spelen om zo veel mogelijk geld te vangen voor zijn keeper. In Henegouwen wil men minstens 3 miljoen euro incasseren. Eerste biedingen van Club en Standard, die beide ongeveer 2 miljoen euro wilden betalen, zijn dan ook van tafel geveegd. Allaerts: “Vergeet niet: vijftig procent van de transfersom moet naar Jeans ex-club Lille.”

In de omgeving van Butez, waar te horen valt dat de speler straks sowieso wil vertrekken na een uitstekend jaar, klinkt het dat Moeskroen overdrijft. “2 miljoen euro is een correct bedrag is voor een Moeskroen-speler met nauwelijks veertig matchen op de teller”, valt te horen. Ook al omdat Moeskroen Butez in 2017 gratis aantrok bij Lille en hij het seizoen begon als derde keuze. Butez wil niet terug naar zo’n rol in de schaduw. Zijn voorwaarde is dat hij nummer één moet zijn bij zijn toekomstige club. Maar wie is bereid een extra financiële inspanning te leveren? (PJC/FDZ/NP/SJH)

Newcastle blijft dossier Wesley volgen

Net als vorige zomer staat Wesley (22) ook nu hoog aangeschreven bij Newcastle United. De entourage van de Braziliaan is op de hoogte van de interesse, maar van onderhandelingen op clubniveau is vooralsnog geen sprake. De onzekerheid of Rafael Benítez volgend seizoen nog coach zal zijn van de Magpies speelt ook een rol.

Newcastle is overigens niet de enige ploeg die gecharmeerd is door de spits van Club Brugge. Ook West Ham ziet nog altijd iets in de Braziliaan. Net als, jawel, Lazio. De Italianen trokken een jaar terug al stevig aan Wesleys mouw. Afgelopen winter bracht de spits zelfs al eens bezoekje aan Lazio. Engeland blijft evenwel zijn droombestemming. Afscheid nemen van Club deed hij intussen al, al is het niet uitgesloten dat Wesley nog in Brugge aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen begint. In afwachting van de juiste stap. (NP/TTV/SJH)

“Transfer Vranjes springt af”

De nachtmerrie van Anderlecht lijkt weer een pak realistischer: een verlengd verblijf van Ognjen Vranjes (29). Volgens de makelaar van het Bosnische enfant terrible is een transfer naar AEK Athene afgesprongen en betrouwbare Griekse collega’s bevestigen dat nieuws. Het grote probleem in dit dossier is het forse loon van Vranjes op Anderlecht - hij verdient ongeveer 1 miljoen euro per jaar - en het feit dat hij niet wil inleveren. En aangezien AEK Athene niet bereid is om Vranjes gelijkaardige voorwaarden aan te bieden...

Mocht Vranjes effectief bij Anderlecht blijven, dan is dat een serieuze streep door de rekening. Ook Kompany rekent namelijk niet op de verdediger, die al maanden met de B-kern traint. Hij heeft geen toekomst bij Anderlecht. (PJC)

Cavani op weg naar Atlético Madrid

Edinson Cavani lijkt hard op weg naar Atlético Madrid. Volgens Spaanse media is de transfer vrijwel afgerond. De topschutter uit Uruguay speelt nu nog bij Paris Saint-Germain. Bij de Franse topclub scoorde hij in zes seizoenen 193 keer in 297 wedstrijden in alle competities. Cavani zou al een persoonlijk akkoord hebben met de club uit de Spaanse hoofdstad, waar veel spelers deze zomer vertrekken.

Cavani moet de opvolger worden van Diego Costa, die heeft aangegeven bij Atlético Madrid te willen vertrekken. Hij heeft een matig seizoen achter de rug. Eerder maakte ook al aanvaller Antoine Griezmann bekend weg te gaan. Voor de Franse sterspeler zou onder meer FC Barcelona in de markt zijn.

Anderlecht-bod van 5 miljoen voor Vlap afgewezen

De kloof is groot. Anderlecht bood Heerenveen 5 miljoen euro voor Michel Vlap (21), maar Heerenveen moest er zelfs niet over nadenken. Het wil 8 miljoen euro.