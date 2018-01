TransferTalk: Medische tests gooien roet in het eten voor Mitrovic, geen transfer naar St-Etienne - Mirallas terug naar Griekenland De voetbalredactie

20u22 3 rv Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Mirallas keert terug naar Olympiakos

Het verhaal van Kevin Mirallas bij Everton is geschreven. De Engelse club bereikte vandaag met Olympiakos een princiepsakkoord omtrent de overgang van de Rode Duivel. Mirallas kwam tussen 2010 en 2012 al uit voor de Griekse topclub. In de zomer van 2012 versierde hij een transfer naar de Premier League. Onze landgenoot kwam dit seizoen onder toenmalig coach Ronald Koeman nauwelijks aan speelminuten. Ook de aanwerving van Sam Allardyce als hoofdcoach bracht geen beterschap. Olympiakos biedt nu de oplossing, al moet hij de medische testen nog doorstaan. Bij de Grieken lopen er met Proto, Engels, Gillet en Vadis nog enkele Belgen rond. Mirallas zou in Athene zo'n 1,8 miljoen euro per jaar verdienen.

Medische tests gooien roet in het eten voor Stefan Mitrovic: geen transfer naar Saint-Etienne voor verdediger

Pech voor Stefan Mitrovic. De transfer van de Servische centrale verdediger van AA Gent naar Saint-Etienne is afgesprongen. De medische tests gooiden roet in het eten, zo meldt de Ligue 1-club op Twitter.

Mitrovic is niet de eerste speler van AA Gent die een transfer door de medische tests nog ziet afspringen. In het verleden was dat ook bij Thomas Foket (Atalanta) en Renato Neto (Brighton & Hove Albion) het geval. De 27-jarige Mitrovic speelt sinds 2016 voor de Buffalo's, hij maakte toen voor anderhalf miljoen de overstap van Freiburg.

Sporting Lissabon trekt Braziliaan Wendel en Kroaat Misic aan

Sporting Portugal heeft zich vandaag dubbel versterkt. Het trok de jonge Braziliaanse middenvelder Wendel (20) en de Kroatische international en eveneens middenvelder Josip Misic (23) aan. Dat kondigt Sporting aan op zijn website. De twee tekenden tot 2023.

Wendel komt over van het Braziliaanse Fluminense, waar hij 41 keer in actie kwam en 6 doelpunten maakte. Eerder werd hij al bij PSG genoemd, maar het werd uiteindelijk toch Sporting. Tweevoudig international Misic verlaat HNK Rijeka, waarmee hij vorig jaar in eigen land kampioen speelde.

Sporting is na zestien speeldagen tweede in de Portugese Primeira Liga, op twee punten van leider Porto.

Barcelona heeft Philippe Coutinho eindelijk beet

FC Barcelona heeft zaterdagavond op Twitter de komst van Liverpool-middenvelder Philippe Coutinho aangekondigd. De Braziliaan leek deze zomer al op weg naar Nou Camp, maar toen hield Liverpool het been stijf. Coutinho tekende een contract voor 5,5 seizoenen bij de Blaugrana.

De 26-jarige Braziliaan streek in januari 2013 neer op Anfield Road en toonde zich meteen één van de smaakmakers van de Premier League. Hij kwam in 201 officiële duels voor Liverpool tot 54 goals en 46 assists. Voordien kwam hij uit voor Internazionale, Vasco da Gama en Espanyol, de stadsrivaal van FC Barcelona.

Liverpool zou volgens diverse media om en bij de 160 miljoen euro ontvangen. Hiermee wordt de Braziliaan de derde duurste transfer in de geschiedenis van het voetbal, na de overgangen van Neymar en Mbappé deze zomer naar PSG. Opvallend: Barcelona nam een opstapclausule van 400 miljoen euro op in het contract van Coutinho.

AA Gent: akkoord met Sarpsborg 08 over Rosted

Er wordt dezer dagen snel gehandeld in bij AA Gent. In het dossier-Sigurd Rosted – de 23-jarige Noorse verdediger die Stefan Mitrovic moet vervangen – hebben de Buffalo’s inmiddels een akkoord bereikt met Sarpsborg 08. Noorse bronnen maken gewag van een transferprijs van zo’n 1 miljoen euro. Rosted (1m90, 82 kg) zou intussen al naar België afgereisd zijn om er de verplichte medische tests af te leggen en zijn persoonlijke voorwaarden te bespreken. Wellicht zal hij net als Rangelo Janga en Anders Christiansen voor 3,5 jaar kunnen tekenen.

Hoe dan ook: verwacht wordt dat de voormalige jeugdinternational nog dit weekend of ten laatste begin volgende week naar het Spaanse Oliva reist om er aan te sluiten op stage. (NP)

Akkoord op clubniveau tussen @KAAGent & @Sarpsborg08



🇳🇴 Sigurd Rosted is intussen naar 🇧🇪 afgereisd voor medische tests en om persoonlijke voorwaarden te bespreken



Zou zo’n 1 mln 💶 kosten



"Aubameyang na dit seizoen naar Chinese Guangzhou Evergrande"

Een opmerkelijk verhaal van het Chinese Sina Sports. Dat medium meldt namelijk dat Borussia Dortmund-vedette Pierre-Emerick Aubameyang na dit seizoen de overstap maakt naar Guangzhou Evergrande. De spits uit Gabon leek voorbestemd voor een stap naar een absolute topclub in Europa, maar zou nu toch kiezen voor het grote geld in Azië. Aubameyang leek aanvankelijk op weg naar Beijing Guoan, zo meldt Sina, maar die club is op het laatste moment dus afgetroefd.

Zulte Waregem laat oog vallen op Zweedse international

De honger van Zulte Waregem geraakt niet gestild. Na het mondeling akkoord met Theo Bongonda wil Essevee zich ook achteraan versterken: Sotirios Papagiannopoulos (27) is de topkandidaat. De speurtocht naar een betrouwbare centrale verdediger heeft Zulte Waregem tot hoog in het noorden gebracht. Sotirios Papagiannopoulos van SK Östersunds moet de defensieve problemen van de fusieclub oplossen. De Zweed met Griekse roots zakte onlangs zelfs al af naar Waregem. Momenteel vertoeft hij evenwel in Abu Dhabi met de Zweedse nationale ploeg. De Scandinaviërs bereiden er zich tot 12 januari voor op het WK met oefenduels tegen Estland en Denemarken. Voor Papagiannopoulos was het zijn eerste selectie.

De stevige verdediger (1m90 en 88kg) staat dan ook bekend als een laatbloeier. Tot 2015 speelde hij voor de bescheiden Zweedse teams Akropolis en Assyriska. Nadien trok de voormalige jeugdinternational naar de Griekse subtopper PAOK. Al werd hij daar na amper een half jaar doorgestuurd. Pas bij het excentrieke Östersunds floreerde de verdediger. Papagiannopoulos was een belangrijke schakel in één van de recentste voetbalsprookjes. De club promoveerde in 2016 voor het eerst naar de hoogste afdeling, won vervolgens meteen de Zweedse beker en stootte in december zelfs door in de poules van de Europa League. Papagiannopoulos maakte daarin indruk met zijn kracht, snelheid en secure passing.

Mogelijk recupereert Essevee binnenkort ook Timothy Derijck. De verdediger trainde op Belgische bodem voor het eerst sinds eind oktober mee met de groep na zijn knieblessure. Ook middenvelder Oldrup Jensen maakte zijn rentree op het oefenveld. Nadien zette Essevee koers richting Marbella. Alleen Yoan Severin, Aliko Bala en Grigoris Kastanos bleven achter in België. Voor hen wordt een oplossing gezocht.

Rosted op komst bij Gent

Gent wéét al wie Mitrovic moet vervangen. Zijn naam: Sigurd Rosted, een 23-jarige Noor. Van nature rechtsvoetig, maar met zijn linker minstens even goed, klinkt het. Rosted (1m90, 82 kg) is het van bij Sarpsborg 08 overigens gewoon om links centraal achterin te spelen - een grote aanpassing wordt het dus niet. Louwagie hoopt de deal zo snel mogelijk af te ronden, zodat Rosted kan aansluiten op stage in Oliva. Van Zulte Waregem - waar de Noor ook in beeld is - lijkt Gent trouwens geen schrik te moeten hebben. Het hoofdtarget daar heet Sotirios Papagiannopoulos, een Zweedse international van 27 jaar.

Gent haalde overigens gisteren met de verkoop van Kenny Saief en Stefan Mitrovic een slordige 8,5 miljoen euro aan transfergeld op. Voldoende dus om te investeren in vervangers. Meer daarover leest u op DEZE PAGINA.

Club lonkt naar rechtsachter KV Mechelen

In zijn zoektocht naar een nieuwe flankspeler is Club Brugge uitgekomen bij Ivan Tomecak (28), de Kroatische rechtsachter van KV Mechelen. De landgenoot van Club-trainer Leko stond al op de Brugse radar om Meunier op te volgen toen hij twee seizoenen geleden nog bij Rijeka speelde. Afgelopen zomer verruilde hij het Saoedische Al-Nasr voor Malinwa en daar deed hij het in zijn eerste halfjaar best goed. Ondanks het 0-3-verlies liet hij ook twee weken geleden tegen Club een goede indruk na. Tomecak is rechtsvoetig, maar kan ook op de linkerflank uit de voeten. Nog belangrijker: hij heeft het volume om de lijn af te gaan, precies het profiel dat blauw-zwart zoekt om de concurrentie met Limbombe, maar vooral Cools aan te gaan. Het is afwachten of de Kroaat nog tijdens deze winterstage de overstap kan maken. Extra moeilijkheid kan zijn dat KV Mechelen graag een Club-speler in de deal wil betrekken. Maar De Bock wilde zelf niet naar Malinwa, kersverse aanwinst Diatta moet nog overtuigd worden en voor Vanlerberghe is een uitleenbeurt aan zijn ex-ploeg ook niet meteen evident. Misschien dat rechtsachter Palacios wel een oplossing kan bieden. (WDK/TTV)

Owusu blijft in Antwerp

Antwerp wil William Owusu (28) voorlopig niet laten gaan. Het Turkse Denizlispor bracht een riant bod van om en bij de 450.000 euro uit, maar de Great Old hield het been stijf. Owusu heeft nog een contract tot het einde van het seizoen, maar Antwerp heeft nog een optie achter de hand om dat met een jaar te verlengen. Owusu is momenteel topschutter bij de Great Old met zes treffers. (SJH)

