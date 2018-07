TransferTalk: Mbappé: “Ik blijf bij PSG” - Gent en Genk azen op Odjidja, Vadis heeft voorkeur De voetbalredactie

16 juli 2018

12u25 3 Voetbal Het WK zit erop, het sein voor de clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Kylian Mbappé: “Ik blijf bij PSG”

Kylian Mbappé werd aan Real Madrid gelinkt, maar het 19-jarige wonderkind zal ook dit seizoen voor PSG voetballen. Dat bevestigde hij zelf na de gewonnen WK-finale tegen Kroatië. “Ik blijf bij PSG. 100% zeker.”

“Het WK op jonge leeftijd winnen, dat opent deuren. Maar ik moet nu vooral blijven werken. Ik sta nog maar aan het begin van mijn loopbaan. Ik kan nog zoveel meer doen. Ik heb hier nog een verhaal te schrijven”, aldus Mbappé.

Gent wil Odjidja

AA Gent wil zich versterken met Vadis Odjidja. De geboren Gentenaar zit momenteel op een zijspoor bij Olympiakos en zou volgens Griekse bronnen niet weigerachtig staan tegenover een transfer naar de Buffalo's. Vadis, intussen 29, speelde vorige seizoen 28 wedstrijden in de Griekse hoofdstad. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en drie assists. Bij AA Gent zoeken ze een middenvelder die de verbinding kan maken tussen verdediging en aanval. Een rol die Vadis op het lijf geschreven is.

Volgens Griekse media heeft ook Racing Genk een poging ondernomen om Vadis Odjidja weg te kapen bij Olympiakos. Genk zou een bod uitgebracht hebben van om en bij de drie miljoen op de ex-middenvelder van Anderlecht en Club Brugge. De speler kreeg ook de toelating om de onderhandelen over een overgang, maar Vadis haalt voorlopig zijn neus op voor een avontuur in Genk. Hij zou liever aan de slag gaan bij AA Gent, maar voorlopig is er geen akkoord op clubniveau tussen de Buffalo's en Olympiakos. AA Gent zou de komst van Vadis graag nog deze maand willen afronden, want augustus wordt met twee Europese voorrondes een belangrijke maand voor de Buffalo's. (RN/KDZ)

Buffalo's halen Georgische international

Giorgi Kvilitaia wordt deze week in Gent verwacht, waar in afwachting van zijn medische testen een contract voor vier jaar klaarligt voor de Georgische international. De 24-jarige spits komt over van Rapid Wien, waar hij de voorbije twee jaar 22 goals maakte in 55 matchen. Kvilitaia was vooral de voorbije maanden goed op dreef, met 11 goals na Nieuwjaar.

Het gaat om een kopbalsterke spits (1m93) met goeie voeten. Kvilitaia blesseerde zich in mei aan de enkel, maar hij is intussen alweer individueel aan het trainen. Tegen september zou hij weer speelklaar zijn. AA Gent zou om en bij de 3 miljoen euro betalen voor Kvilitaia. De komst van de Georgische spits betekent wellicht dat er nog een andere aanvaller vertrekt bij AA Gent. Mogelijk zou Rangelo Janga na een halfjaar alweer andere oorden opzoeken. (RN)

Japanner Ueda arriveert vandaag in Brugge

De 18-jarige Braziliaan Victor Alexander da Silva, kortweg Vitinho, tekende zaterdag een contract voor vijf seizoenen bij Cercle Brugge. Vitinho nam reeds deel aan de oefenstage in Hoenderloo. Heel lang leek Monaco de rechtsachter van Cruzeiro te willen aanwerven om hem dan aan Cercle uit te lenen, maar uiteindelijk werd na lange onderhandelingen een definitieve overgang beklonken.

Vandaag komt de 23-jarige Japanse centrale verdediger Naomichi Ueda van Kashima Antlers naar Brugge om er medische tests af te leggen. Voor hem ligt eveneens een meerjarig contract klaar. (LUVM)