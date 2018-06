TransferTalk. Manchester United bevestigt contractverlenging Fellaini, Rode Duivel blijft twee jaar langer op Old Trafford De voetbalredactie

29 juni 2018

15u07 7 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Manchester United bevestigt contractverlenging Fellaini

De contractverlenging van Marouane Fellaini (30) bij Manchester United is helemaal rond. Dat bevestigt de Engelse topclub op haar website. De middenvelder plaatste zijn krabbel onder een contract tot juni 2020. 'Big Fella' speelt al sinds 2013 voor de club uit Manchester. Hij maakte toen de overstap van Everton.

"Ik ben blij dat ik mijn avontuur als een speler van Manchester United kan voortzetten", reageerde Fellaini al op Instagram. "Ik heb deze beslissing genomen omdat ik hier gelukkig ben. En ik denk dat deze ploeg, onder José Mourinho, nog heel veel wil bereiken. Ik wil Mourinho ook bedanken voor het vertrouwen dat hij altijd in me gehad heeft. Mijn focus ligt nu nog op het WK, maar ik kijk er ook al naar uit om er een succesvol seizoen van te maken."

"Het stemt me tevreden dat Marouane bij ons blijft", reageerde United-trainer Mourinho ook al op de contractverlenging. "Ik heb altijd geloofd dat het zijn wens was om bij de club te blijven en ben in de wolken dat hij bijgetekend heeft.

De teller van Fellaini bij Manchester United staat voorlopig op 156 wedstrijden en twintig doelpunten. Met Man. United won de middenvelder al de FA Cup, de EFL Cup, de Europa League en de Community Shield. 'Big Fella' verblijft momenteel op het WK in Rusland, waar de Rode Duivels maandag in de achtste finales Japan treffen. Fellaini verklaarde enkele dagen geleden op het toernooi dat hij op 1 juli zijn nieuwe club zou bekendmaken. De ex-speler van Standard en Everton kon al een tijdje rekenen op meer dan gewone interesse uit China en Turkije, maar blijft dus zijn huidige club trouw.

I am pleased to be continuing my journey as a Manchester United player. I made this decision because I am very happy here. Also, I feel like this team, under Jose, still has a lot we want to achieve. I would like to say a special thank you to Jose for the faith he has always shown in me. My focus now is on the World Cup but I am looking forward to a successful season ahead.

Southampton haalt Noorse spelmaker binnen

Southampton heeft de Noorse buitenspeler Mohamed Elyounoussi binnengehaald. Elyounoussi komt over van de Zwitserse kampioen FC Basel en tekende in het St. Mary's Stadium een contract voor vijf seizoenen. Met zijn transfer zou volgens Engelse media zo'n achttien miljoen euro zijn gemoeid.

De 23-jarige Elyounoussi werd geboren in Marokko, maar maakte als kind de oversteek naar Noorwegen. Daar debuteerde hij in het profvoetbal bij Sarpsborg (2011-2014) en Molde (2014-2016). Basel haalde de zestienvoudig Noors international in de zomer van 2016 naar Zwitserland, waar hij één nationale titel en één Beker veroverde. Het voorbije seizoen grepen Basel en Elyounoussi naast alle prijzen, maar plaatsten zich wel voor de tweede ronde in de Champions League.

Southampton kon het voorbije seizoen maar nipt de degradatie uit de Premier League vermijden. De Saints werden zeventiende, de eerste veilige plaats, met drie punten voorsprong op eerste degradant Swansea City.

KV Mechelen legt Gustav Engvall vast

KV Mechelen heeft zich vrijdag versterkt met de Zweed Gustav Engvall. De 22-jarige aanvaller komt over van de Engelse tweedeklasser Bristol City en tekende bij Malinwa een contract voor twee seizoenen. "Engvall is belofteninternational in Zweden en heeft alle talent om het te maken", zegt sportief verantwoordelijke Stefaan Vanroy. "Hij sluit vanaf volgende week aan bij de groep."

Engvall werd de voorbije maanden door Bristol City verhuurd aan Göteborg in zijn thuisland, de club waar Bristol hem eerder was komen wegplukken.

De Zweed is voor Malinwa de tiende inkomende zomertransfer. Eerder haalden de Mechelaars ook al doelmannen Michael Verrips (Sparta) en Bram Castro (Heracles), verdedigers Laurent Lemoine (Club Brugge), Lucas Bijker (Cadiz) en Arjan Swinkels (Beerschot Wilrijk), middenvelders Alexander Corryn (terug na huur van Antwerp), Niko Storm (Club Brugge) en Franck Berrier (Oostende) en aanvaller Igor De Camargo (APOEL Nicosia) in huis.

Thorgan Hazard krijgt nieuwe Zwitserse ploegmaat

Thorgan Hazard mag volgend seizoen een vijfde Zwitserse ploegmaat verwelkomen. Zijn team Borussia Mönchengladbach kondigde vandaag de transfer van verdediger Michael Lang aan. De 27-jarige Zwitserse international komt over van FC Basel en tekende een contract voor vier seizoenen bij 'Die Fohlen'. Lang speelde sinds de zomer van 2015 122 officiële duels voor FC Basel, waarin hij 26 keer scoorde. Voordien kwam hij uit voor Sankt Gallen (2006-2011) en Grasshoppers Zürich (2011-2015).

Woensdag plaatste Lang zich met Zwitserland voor de tweede ronde op het WK in Rusland. De flankverdediger mocht in twee groepswedstrijden, tegen Brazilië (1-1) en Costa Rica (2-2), telkens in het slot invallen. Dinsdag wacht de Zwitsers hun achtste finale tegen Zweden. Lang vervoegt in Mönchengladbach zijn landgenoten Yann Sommer, Denis Zakaria, Nico Elvedi en Josip Drmic in de kern.

Leya Iseka dicht bij uitleenbeurt

Anderlecht wil dit seizoen opnieuw een aantal spelers uitlenen. Eén daarvan is aanvaller Leya Iseka (20). Hij staat dicht bij een uitleenbeurt aan het Franse Toulouse. Trainer Casanova kondigde zijn komst al officieel aan. Vorig seizoen verhuurde Anderlecht Iseka aan Zulte Waregem. (MJR)

Eupen strikt met Cheick Keita zevende zomertransfer

Na de Franse Malinees Cheick Keita te hebben binnengehaald, heeft KAS Eupen vandaag ook de transfer van de Spaanse middenvelder Mario Ortiz aangekondigd. Eupen laat weten dat het de speler vorig seizoen al contracteerde, maar meteen uitleende aan de Spaanse tweedeklasser Cultural Leonesa. Komend seizoen speelt Ortiz wel aan de Kehrweg.

De 29-jarige Ortiz was de voorbije jaargang goed voor 39 officiële duels voor Cultural Leonesa. Zijn team beëindigde de competitie op de negentiende plaats (op 22 teams) en degradeerde daarmee naar de Spaanse derde divisie. Voordien verdedigde Ortiz ook al de kleuren van onder meer Racing Santander, Espanyol B en Albacete.

Cheick Keita, een 22-jarige Franse Malinees wordt voor een seizoen gehuurd van de Engelse tweedeklasser Birmingham City. De Oostkantonners maakten ook bekend afscheid te nemen van Marc Valiente en Nicolas Verdier. De Spaanse verdediger trekt naar de Servische topclub Partizan Belgrado, met Verdier werd overeengekomen zijn contract te ontbinden.

Voor Eupen is de komst van Ortiz en Keita de zevende en achtste zomertransfer. Eerder kwamen ook al verdedigers Julian Schauerte (Fortuna Düsseldorf) en Xavi Molina (Gimnastic Tarragona), middenvelder Mégan Laurent (Lierse) en aanvallers David Pollet (Sporting Charleroi), Ivan Yagan (Lierse) en Danijel Milicevic (AA Gent) de club versterken.

Eupen kon zich het voorbije seizoen maar ternauwernood handhaven in de Jupiler Pro League. De Panda's telden evenveel punten als degradant KV Mechelen, maar hadden een iets beter doelsaldo (-17 versus -18).