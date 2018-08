TransferTalk. “Man United hoopt transfer van Alderweireld binnen 48 uur af te ronden” - Club van Steven Defour evenaart transferrecord Redactie

Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Burnley evenaart clubrecord met transfer Gibson

Burnley heeft diep in de geldbuidel getast om Ben Gibson los te weken bij tweedeklasser Middlesbrough. De club van Steven Defour legde 16,8 miljoen euro op tafel voor de centrale verdediger, die voor vier seizoenen tekende. Vorig seizoen betaalde Burnley al 16,8 miljoen euro voor aanvaller Chris Wood. Dat was toen een clubrecord.

De 25-jarige Gibson mocht twee seizoenen geleden al eens proeven van de Premier League met Middlesbrough, maar de club degradeerde het jaar erop. 'Boro' probeert net als vorig jaar de promotie te bewerkstelligen, maar zal dat moeten doen zonder jeugdproduct en aanvoerder Gibson. "Dit is een unieke mogelijkheid voor mij", verklaarde 'Big Ben'.

Voor Burnley is Gibson nog maar de eerste zomeraanwinst. De Premier League start volgende week zondag, de 'Clarets' gaan dan op bezoek bij Southampton.

"Man Utd hoopt transfer van Alderweireld binnen 48u af te ronden"

Bevestigen wil voorlopig niemand wegens een complex dossier. Volgens The Mirror hoopt Manchester United de transfer van Toby Alderweireld binnen 48 uur af te ronden, maar bij Tottenham ontkennen ze dat een deal al in de pijplijn zit. United pokerde de voorbije weken met verschillende verdedigers. Gesprekken met Harry Maguire (Leicester) en Yerry Mina (Barcelona) sprongen om diverse redenen af. Insiders op Old Trafford fluisterden afgelopen maand in dat Alderweireld zeker niet de eerste keus was, onder andere door de hoge vraagprijs van Tottenham en zijn leeftijd (29). Toch werd de naam nooit van de lijst geschrapt. José Mourinho drong onlangs bij CEO Ed Woodward nog eens aan op een bijkomende centrale verdediger.

Alderweireld weigerde rond de jaarwisseling een nieuw contract en wil sowieso weg bij Tottenham, maar de vraagprijs van voorzitter Levy was tot voor dit weekend te hoog voor United. Bovendien hadden de Spurs graag Anthony Martial in de omgekeerde richting hebben zien komen, maar dat zagen ze in Manchester niet zitten. (KTH)

Zulte Waregem verhuurt Reichert

Zulte Waregem is (tijdelijk) verlost van Ben Reichert (24). De overbodige Israëliër gaat in zijn thuisland op huurbasis aan de slag bij FC Ashdod. De middenvelder kwam vorig jaar over van Hapoel Tel Aviv, maar speelde geen minuut voor Essevee. (VDVJ)

AA Gent vangt minimaal 8 miljoen voor Kalu

De kassa rinkelt weer in de Ghelamco Arena. Samuel Kalu (20) trekt voor ruim 8 miljoen euro naar Bordeaux. Daar kan in de toekomst overigens nog een flinke som aan bonussen bijkomen. De Nigeriaan tekent een contract voor vijf seizoenen bij de Franse club. Voorzitter Stéphane Martin bevestigde de deal in plaatselijke media. "De overgang van Kalu is afgerond. We wachten wel nog op een werkvergunning - wellicht kan hij donderdag nog niet spelen tegen Mariupol (de tegenstander in de Europa League van Bordeaux, red.)." Bij de Buffalo's was de flankaanvaller in 55 wedstrijden goed voor 10 goals en 16 assists. (VDVJ/RN/PJC)

FC Barcelona laat Aleix Vidal naar Sevilla trekken

Een dag na de komst van de Chileen Arturo Vidal van Bayern München heeft FC Barcelona afscheid genomen van de Spanjaard Aleix Vidal. De 28-jarige rechtsachter keert voor 8,5 miljoen euro (+ 2 miljoen euro aan bonussen) terug naar Sevilla, waar Barcelona hem in de zomer van 2015 wegplukte.

De komst van Vidal in juni 2015 naar Nou Camp had heel wat voeten in aarde, want de Catalanen kampten op dat moment met een transferverbod. Vidal mocht als gevolg van die schorsing pas in januari 2016 zijn debuut maken voor de Blaugrana. Uiteindelijk kwam hij in 2,5 seizoen slechts tot 51 officiële duels voor Barcelona.

De eenmalig Spaans international kon in drie jaar wel twee landstitels, drie Spaanse bekers en een Spaanse Supercup bijschrijven op zijn erelijst. Voordien had hij met Sevilla al de Europa League gewonnen.

Barcelona kent een drukke transferzomer. Gisteren strikten de Catalanen nog Moussa Wagué (Eupen) en Arturo Vidal (Bayern München). Eerder kwamen ook Malcom (Bordeaux), Clément Lenglet (Sevilla) en Arthur (Grêmio) de rangen versterken. Aan uitgaande zijde verlieten Andres Iniesta, Paulinho en Lucas Digne de club.

Ook Leverkusen ziet wat in Thelin

Een derde club heeft interesse in Isaac Kiese Thelin (26). Anderlecht aanvaardde eerder al biedingen van Lokomotiv Moskou en Newcastle en nu heeft ook het Duitse Bayer Leverkusen de Zweed op de radar. Thelin verscheen gisteren niet op training en moet weg. Na een goed seizoen bij Waasland-Beveren, waar hij in de competitie negentien keer scoorde, had Thelin gehoopt op een nieuwe kans bij paars-wit, maar dat is dus ijdele hoop.

Juventus wil Pogba terughalen

Juventus wil optimaal profiteren van een akkefietje tussen Paul Pogba en José Mourinho. De Italiaanse club wil Pogba graag terughalen naar Turijn. De kans op slagen lijkt volgens Tuttosport zelfs steeds groter.

Het water tussen de Fransman en United-coach José Mourinho is immers dieper geworden nadat Pogba weigerde om vroeger uit vakantie terug te keren. Slaagt de Oude Dame er niet in om de middenvelder terug te halen, is Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) het alternatief. Pogba verliet Juventus twee jaar geleden, hij ging voor 105 miljoen euro naar de club uit Manchester.

Mirallas trekt naar Fiorentina

Kevin Mirallas zet zijn loopbaan verder in Italië. De flankaanvaller - overbodig bij Everton - trekt volgens zijn club voor één jaar naar Fiorentina. De Italiaanse club heeft ook een optie tot aankoop bedongen op de 30-jarige aanvaller. De Florentijnen spreken zelf over een overgang van 4 jaar.

Mirallas werd deze week vriendelijk verzocht om niet meer mee te trainen met de A-ploeg bij Everton en vond nu dus een oplossing in Firenze. Volgens de Italianen tekent Mirallas weldra een verbintenis met optie voor vier seizoenen. De (ex-)Rode Duivel ondergaat een van de komende dagen zijn medische tests bij de club uit de Serie A.

Mirallas werd niet geselecteerd door Roberto Martínez voor het WK in Rusland. Ook vorig seizoen was Everton hem al liever kwijt dan rijk. Daardoor speelde Mirallas sinds januari op huurbasis bij Olympiakos. Helaas wilden ook de Grieken hem niet definitief overnemen.

↩️ | Kevin Mirallas will join Serie A side Fiorentina on a season-long loan, subject to medical.



➡️ https://t.co/lndladLecD pic.twitter.com/9t6EtYLrTK Everton(@ Everton) link

Van der Vaart kiest voor Deense club Esbjerg

Rafael van der Vaart blijft in Denemarken voetballen. De 35-jarige Nederlandse middenvelder heeft een contract voor een jaar ondertekend bij Esbjerg fB, liet zijn zaakwaarnemer weten. Esbjerg promoveerde afgelopen seizoen naar de hoogste klasse in Denemarken.

Van der Vaart speelde de afgelopen twee jaar in Denemarken voor FC Midtjylland, al kwam hij in het laatste seizoen amper in actie. De 109-voudig international van het Nederlands elftal had dan ook nauwelijks een aandeel in het kampioenschap van Midtjylland.

De Nederlander trainde de afgelopen weken mee bij PEC Zwolle en kon ook bij de eredivisieclub aan de slag, maar hij geeft vanwege zijn privésituatie de voorkeur aan Esbjerg. Hij woont in de gelijknamige Deense stad met zijn vriendin Estavana Polman, die handbalt voor Esbjerg. Polman verlengde begin dit jaar haar contract bij die club.

Lopetegui neemt Celades mee naar Real Madrid

In het kielzog van Julen Lopetegui ruilt ook Albert Celades de Spaanse nationale ploeg voor Real Madrid. Celades, die de voorbije vier jaar bondscoach was van de Spaanse beloften, gaat bij Real Madrid aan de slag als assistent-trainer.

Voor de voormalige middenvelder is het een terugkeer naar het oude nest: tussen 2000 en 2005 speelde hij vier seizoenen voor Real Madrid. Celades en Lopetegui speelden eerder samen bij grote rivaal FC Barcelona, waar Celades zijn jeugdopleiding genoot en van 1995 tot 1999 actief was in het eerste elftal.

De 42-jarige Celades was op het WK in Rusland de rechterhand van Fernando Hierro toen die op interimbasis overnam van Lopetegui.

👔 Albert Celades se incorpora al @realmadrid como técnico asistente de Julen Lopetegui. #HalaMadridhttps://t.co/qOXmkXr7Ux Real Madrid C.F.(@ realmadrid) link

Kali trekt naar Nac Breda

NAC Breda heeft Anouar Kali per direct overgenomen van FC Utrecht. De 27-jarige middenvelder tekent bij de club uit Breda een contract voor drie seizoenen. Kali speelde behalve voor Utrecht ook voor Roda JC en Willem II en kort tijd in Qatar. Tot nu toe speelde Kali in zijn carrière 131 officiële wedstrijden in de eredivisie. NAZ ziet in de geboren Utrechter een versterking op het middenveld. "Ook qua persoonlijkheid brengt Anouar iets extra's. Hij heeft een scherp randje en schroomt niet om de grens op te zoeken. Ik denk dat hij daarom goed past bij NAC en het type speler is dat goed in de smaak gaat vallen bij ons publiek", aldus technisch directeur Hans Smulders.

Bordeaux duwt door voor Kalu, Simon geniet interesse van Levante

Moses Simon (23) en Samuel Kalu (20) zijn op weg naar de uitgang bij AA Gent. Aan Simon was al langer toegezegd dat hij mag vertrekken, maar omdat hij zich blesseerde in de aanloop naar het WK bleef belangstelling uit. Nu wordt er wel onderhandeld over een vertrek van de Nigeriaan (21 goals in 108 matchen voor de Buffalo's). Vooral het Spaanse Levante dringt aan voor een transfer van Simon - die gisteren papa werd van een dochtertje - maar ook het Franse Saint-Étienne wil hem volgens Franse bronnen graag inlijven.

Voor Samuel Kalu is er dan weer verregaande interesse van Bordeaux, dat in de Nigeriaanse rechterflank een ideale vervanger ziet voor de naar Barcelona getransfereerde Braziliaan Filipe Malcom. Kalu (vorig seizoen goed voor 6 goals en 7 assists) wil graag naar Bordeaux, maar op clubniveau wordt er nog onderhandeld. Bordeaux bracht gisteren een bod uit bij AA Gent. Vanochtend werd de Nigeriaan vervolgens gespot op de luchthaven in Zaventem aan de zijde van zijn makelaar. Op weg naar Frankrijk?

Zowel voor Simon als voor Kalu wordt eerstdaags een doorbraak verwacht. AA Gent trok met Stallone Limbombe en Jean-Luc Dompé al vervangers aan voor het tweetal. (RN/VDVJ)