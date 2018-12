TransferTalk. Lokeren mengt zich voor Hairemans - “AA Gent ziet wat in Cercle-keeper Nardi” De voetbalredactie

31 december 2018

Lokeren mengt zich voor Hairemans

Na Zulte Waregem heeft ook Lokeren zich bij Antwerp gemeld voor Geoffry Hairemans (27). De publiekslieveling van de Bosuil is erg in trek en gaf zelf al aan dat hij wil spelen, liefst bij Antwerp, maar als hij daar weinig kans maakt op een basisstek is een transfer een optie. De Great Old ziet Hairemans liever niet vertrekken, maar heeft begrip voor de situatie van de speler en wil hem niet afremmen.

De vraagprijs komt in de buurt van 1 miljoen euro. Daar struikelen zowel Zulte Waregem als Lokeren momenteel nog over. Beide clubs hopen dat dat bedrag snel zakt, want ze willen graag op winterstage vertrekken mét Hairemans erbij. Het transferdossier kan dus mogelijk nog deze week in een stroomversnelling komen. Lokeren zoekt trouwens ook naar aanvallende versterking op de flanken en tast af of Idir Ouali (30) bij Kortrijk kan worden weggehaald. (SJH/VDVJ/MVS)

“AA Gent informeerde naar Paul Nardi”

Volgens de Franse sportkrant L’Équipe hengelt AA Gent naar de diensten van Paul Nardi. De 24-jarige doelman speelt sinds januari 2017 voor Cercle Brugge, dat de Fransman leent van AS Monaco. Volgens de krant hebben de Buffalo’s al contact opgenomen met de Franse eersteklasser, maar lijkt een overgang iets voor komende zomer. Gent speurt de markt voor keepers af nadat Lovre Kalinic vorige week naar Aston Villa trok.

Hummels op te halen voor 33 miljoen euro

Nog niet heel lang geleden was Mats Hummels een zekerheid bij Bayern München. Voor trainer Niko Kovac is dat niet meer zo, de Duits international mag regelmatig op de bank plaatsnemen. Dat heeft de aandacht van Maurizio Sarri, de coach van Chelsea, getrokken. De Londense club heeft in München geïnformeerd naar een eventuele vraagprijs voor de 30-jarige centrale verdediger. Voor een bedrag van 33 miljoen euro is Hummels te koop.