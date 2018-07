TransferTalk. Liverpool maakt van Alisson duurste doelman ooit - Ajax zocht contact met Alderweireld en Vertonghen Redactie

18 juli 2018

17u13 2 Voetbal Het WK zit erop, het sein voor de clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Ajax zocht contact met Alderweireld en Vertonghen

Ajax heeft met de komst van Dusan Tadic en Daley Blind al stevig uitgehaald op de transfermarkt. Toch werd er ook nog een poging gedaan om buiten Blind ook andere ex-spelers weer naar het oude nest te halen. Technisch directeur Marc Overmars liet aan Algemeen Dagblad weten dat ook Jan Vertonghen en Toby Alderweireld gepolst werden voor een terugkeer naar Amsterdam. "Het moet net goed vallen", vertelde Overmars. "We hebben ook contact met de Ajax-jongens die bij Tottenham voetballen (Alderweireld, Vertonghen en Eriksen, red.). Die zeggen wel dat ze ooit weleens terug willen, maar dat moet dan net goed vallen. Met Tadic en Blind viel het net goed."

Officieel: Colombiaan Lucumi vier jaar naar RC Genk

RC Genk heeft zich versterkt met de 20-jarige Colombiaan Jhon Lucumi. De verdediger ondertekende een contract voor vier jaar. Lucumi komt over van Deportivo Cali in zijn thuisland. Hij is linksvoetig en kan zowel op de linksachter als centraal in de verdediging postvatten. Lucumi speelde twee interlands met de Colombiaanse U20 en krijgt bij Genk rugnummer 33.

KV Mechelen ontbindt contract van doelman Anthony Moris

KV Mechelen heeft het contract van de Luxemburgse reservedoelman Anthony Moris ontbonden. Dat schrijft de degradant uit 1A op haar website. Moris kwam in januari 2015 over van Standard. Hij verdedigde het Mechelse doel in zeventien wedstrijden gedurende die 2,5 jaar.

Eerder verliet ook doelman Colin Coosemans de ploeg. Hij trok naar AA Gent. KV Mechelen trok de voorbije maanden twee keepers uit de Nederlandse competitie aan: Bram Castro en de Nederlander Michael Verrips.

Anthony Moris is een Luxemburgs international.

KV Mechelen ontbindt het contract van Anthony Moris: https://t.co/qcUdE7IZKp pic.twitter.com/cUhOjJoZ83 KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Liverpool maakt van Alisson duurste doelman ooit

Liverpool en AS Roma hebben een akkoord bereikt omtrent de transfer van Alisson Becker. The Reds betalen 66,8 Britse pond (75 miljoen euro) voor de Braziliaan. Daarmee wordt Alisson de duurste doelman ooit. AS Roma mikt dan weer op Robin Olsen, die namens Zweden een ijzersterk WK keepte, en Barça-doelman Jasper Cillessen.

Antwerp haalt Noorse flankverdediger

Antwerp heeft met Simen Kristiansen Jukleröd een polyvalente flankverdediger aan zijn spelersgroep toegevoegd. De 24-jarige Noor, die overkomt van de Noorse eersteklasser Valerenga, begint aan zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij ondertekende een contract van twee jaar, plus één jaar optie, bij de Great Old.

De linksvoetige Jukleröd speelde sinds 2016 63 wedstrijden voor Valerenga. Daarin trof hij negen keer raak. Antwerp beklemtoont dat Jukleröd "wedstrijdfit en meteen inzetbaar" is, gezien er momenteel na de eerste seizoenshelft een zomerstop is in de Noorse competitie.

🆕 🆕🆕 player! Simen Juklerod komt onze defensie versterken. 🔝 Lees meer over deze transfer via deze link: https://t.co/2tvOEoD2e9 💻 of download de app 📲 #RAFC #coyr #loveRAFC pic.twitter.com/yiIyvCsBPr Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Gent haalt Georgische spits

AA Gent bereikte deze middag een definitief akkoord met de Georgische spits Giorgi Kvilitaia (24). Hij komt over van de Oostenrijkse club Rapid Wien waar hij de voorbije twee seizoenen één van de meest productieve spitsen was - hij trof 10 keer raak in 29 competitiewedstrijden. Hij is ook één van de kernspelers van de Georgische nationale ploeg. Kvilitaia (1m93 groot) tekende een contract voor vier seizoenen.

🤝 Nog een 'Giorgi' erbij, welkom Giorgi Kvilitaia! https://t.co/nnJUcoPI58 #transfer #COBW KAA Gent(@ KAAGent) link

Contract Leye bij Eupen in onderling overleg ontbonden

Het onvermijdelijke is gebeurd. Mbaye Leye (35) is niet langer een speler van AS Eupen. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden. Coach Claude Makelélé had het niet op de spits begrepen en nam hem zelfs niet mee op stage. Leye, vorig seizoen nochtans goed voor negen doelpunten in de competitie, is nu vrij om voor een andere ploeg te tekenen. In het verleden scoorde hij voor onder meer Zulte Waregem, AA Gent en Standard. (PJC)

Lees er HIER meer over.

Tom De Sutter mag niet meer trainen bij Lokeren

Het verhaal van Tom De Sutter bij Sporting Lokeren lijkt nu helemaal afgelopen. De 33-jarige spits is weer beschikbaar na een knieoperatie, maar bleek gisteren niet welkom op de training van de A-kern en zelfs niet op die van de B-kern. Afgelopen seizoen haalde Roger Lambrecht al een paar keer hard uit naar Tom De Sutter, omdat de aanvaller volgens de Lokerenvoorzitter te weinig had gebracht in het Lokerse shirt en zelfs 'passé' was. Toch kreeg De Sutter, die nog een jaar onder contract ligt op Daknam, nooit letterlijk te horen dat hij weg moet. Gisteren raakte echter pijnlijk duidelijk dat Lokeren écht geen plannen meer heeft met de veertienvoudige Rode Duivel.

"Ik ben pas weer medisch in orde, nadat ik in mei mijn knie liet 'opkuisen'. Ik bood me voor het eerst aan op training, maar kreeg te horen dat er voor mij geen plaats meer is in de kleedkamer", vertelt De Sutter. "Zelfs trainen met de B-kern mag ik niet meer. Ik kreeg die boodschap trouwens niet van de voorzitter, maar van iemand uit de entourage van de club. Ik vind dat een vreemde manier van handelen. Kijk, ik ben een grote jongen en kan begrijpen als ik niet meer in het plaatje zou passen, maar je kan ook anders communiceren. Nu goed, ik heb in al die jaren al veel gezien in het voetbal, dus ik kan dit wel kaderen."

De Sutter werkte gisteren dan maar een individueel trainingsprogramma af en is van plan om dat tot nader order te blijven doen. "Ik ga me sowieso dagelijks op de club blijven aanmelden. Anders gaan ze mij misschien nog contractbreuk aanwrijven. Dat wil ik niet laten gebeuren. Ik zal voor mezelf dan maar een trainingsprogramma opstellen om de conditie aan te scherpen. Ik wil natuurlijk fit zijn als er zich een nieuwe uitdaging aandient. Voorlopig heb ik enkel maar een paar losse contacten hier en daar, niks echt concreets. De voorbije weken was ik daar ook niet mee bezig. Ik heb me de afgelopen tijd vooral op revalideren geconcentreerd. Inmiddels is mijn knie helemaal genezen, dus dat zit wel goed. Ik zal wel zien wat er de komende dagen op me afkomt." (KDC)

"Neymar blijft bij PSG"

Bij PSG zijn ze ervan overtuigd: Neymar zal ook volgend seizoen te zien zijn bij de Parijzenaars. "Hij heeft besloten om bij PSG te blijven", zegt sportief directeur Luis Fernandez. "Hij wil titels winnen bij onze club." (SJH)

Cercle trekt Japanse WK-ganger aan

Nadat de Japanse centrale verdediger Naomichi Ueda (23) met goed gevolg zijn medische tests aflegde, tekende hij gisteren een contract voor vier seizoenen bij Cercle Brugge. De rechtsvoetige Ueda komt over van Kashima Antlers en nam met Japan deel aan het WK in Rusland, waar hij op de bank bleef. (LUVM)

Colombiaan voor Genk

Racing Genk rondt vandaag de komst van de 20-jarige Colombiaanse verdediger Jhon Lucumí af. Hij komt over van Deportivo Cali en tekent na het afleggen van medische en fysieke tests een contract voor vier seizoenen. Lucumí is een linksvoetige centrale verdediger en moet de vervanger van de naar Sampdoria vertrokken Omar Colley worden. (KDZ)

Zidane naar Juventus?

Krijgen we een snelle reünie tussen Zinédine Zidane en Cristiano Ronaldo? In Spanje zijn ze er alvast heilig van overtuigd dat de ex-trainer van Real Madrid op weg is naar Juventus, waar hij vanaf oktober aan de slag zou gaan als sportief raadgever. Eind mei kondigde Zidane zijn afscheid aan als coach van Real Madrid. Mocht hij naar Juventus trekken, dan wordt hij herenigd met Cristiano Ronaldo. Zidane speelde tussen '96 en '01 vijf seizoenen voor Juventus en won twee keer het Italiaans kampioenschap. (KDZ)

Mitrovic voor 4 miljoen naar Club

De Kroaat Matej Mitrovic maakt definitief de overstap van Besiktas naar Club Brugge. Blauw-zwart huurde de 24-jarige verdediger afgelopen seizoen na de winterstop en zou nu bijna 4 miljoen euro neertellen om Mitrovic in te lijven. De definitieve transfer van de Kroaat, die vorig seizoen tien keer in de basis stond in de competitie, heeft mogelijk gevolgen voor Alexander Scholz of Saulo Decarli. Een van beide rechtsbenige verdedigers lijkt door de komst van Mitrovic overbodig, in de wetenschap dat ook Poulain de positie rechts centraal achterin kan innemen. Scholz gaf eind vorig seizoen al te kennen dat hij Club na enkele maanden al opnieuw wou verlaten. (TTV)

Limbombe akkoord met Huddersfield

Nadat hij de voorbije weken individueel trainde, is Anthony Limbombe volledig hersteld van zijn liesblessure. De vleugelspits trainde gisteren opnieuw voluit met de groep en is in principe inzetbaar voor de Supercup. Wél is het afwachten of Leko - net als in het geval van de door Lazio Roma gegeerde Wesley - een beroep zal doen op de vertrekkende Limbombe. De aanvaller heeft een akkoord met het Engelse Huddersfield op zak en staat ook op de radar van enkele Duitse en Franse clubs. Wellicht komt zijn dossier de komende weken, nu het WK achter de rug is, in een stroomversnelling. (TTV)

De Mets op verlanglijst KV Mechelen

Gertjan De Mets staat hoog op het verlanglijstje van KV Mechelen. Yoan Severin (21) tekende een contract voor drie seizoenen bij het Zwitserse Servette. (VDVJ)

Kortrijk ziet Algerijn naar Nice trekken

De transfer van de jonge Algerijn Youcef Attal naar de Franse eersteklasser OGC Nice werd definitief afgesloten. Hij tekende bij de club van coach Patrick Vieira voor vijf jaar. KVK wordt er volgens Franse bron 3 miljoen rijker van. (ESK)

Doelman Geens vertrekt bij Lokeren

Doelman Bo Geens, die einde contract was bij Lokeren, tekende zopas voor twee seizoenen bij Lierse Kempenzonen (eerste amateur). Geens deed eerder op uitleenbasis al ervaring op bij het Nederlandse MVV.

Waasland-Beveren haalt middenvelder

Waasland-Beveren heeft gisteren de 24-jarige verdedigende middenvelder Rafidine Abdullah aangetrokken. Hij was einde contract bij de Spaanse tweedeklasser Cadiz en tekende voor twee seizoenen, met optie op een derde. Hij komt uit voor de nationale ploeg van de Comoren. Indertijd maakte hij bij Marseille zijn profdebuut onder trainer Didier Deschamps. (KDC)