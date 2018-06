TransferTalk: Lazio heeft akkoord met Wesley, maar niet met Club - Standard plukt Belg weg uit Serie A



De voetbalredactie

25 juni 2018

06u12 0 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Miangue naar Standard

Standard heeft (bijna) een nieuwe linksachter. En het is een jonge Belg. Senna Miangue (21) komt over van het Italiaanse Cagliari. De belofteninternational moet de concurrentie aangaan met Pocognoli en Fai. Miangue begon te voetballen bij Beerschot, maar hij trok al op 16-jarige leeftijd naar Italië. Hij tekende er een contract bij topclub Inter Milaan. Voor hen speelde hij drie wedstrijden in de Serie A. Door een gebrek aan speeltijd koos Miangue vorig jaar - na een eerdere uitleenbeurt - voor een vertrek naar Cagliari. Een definitieve doorbraak bleef echter uit - vorig seizoen speelde hij elf matchen. Miangue staat vooral bekend om zijn duelkracht, zijn fysieke présence en zijn offensieve impulsen. Als hij slaagt voor de medische testen, staat niets een transfer nog in de weg. (FDZ/NP/SK)

Lazio akkoord met Wesley, maar niet met Club

Het management van Wesley (21) blijft druk zetten om een transfer naar Lazio te forceren. "We hebben een akkoord met Lazio", klinkt het in de Italiaanse pers. "Ik denk dat vóór de start van de voorbereiding alles zal geregeld zijn." Dan zal er toch eerst nog een deal met Club Brugge moeten komen. Lazio denkt aan maximum 10 miljoen euro, terwijl blauw-zwart 15 miljoen euro in gedachten heeft. Blauw-zwart houdt al langer rekening met een vertrek van zijn Braziliaanse spits - naast Lazio zijn er nog twee concrete aanbiedingen, maar dan enkel tegen de juiste prijs. (WDK)

Majer (Lokomotiva Zagreb) in beeld

Naast zowel Luan Peres Petroni (23, Braziliaan) als Marcos Senesi (21, Argentijn), die in beeld zijn om de verdediging te versterken, heeft Club ook Lovro Majer (20) in het vizier. De aanvallende middenvelder van Lokomotiva Zagreb leek op weg naar Dinamo Zagreb, maar dat blijft aanslepen, waardoor ook de Bruggelingen nog kans maken. Majer geldt in Kroatië als een heus talent, die niet alleen belofteninternational is, maar eind mei ook zijn debuut maakte bij de nationale ploeg. De grote vraag zal zijn of Majer wel betaalbaar is. Sampdoria legde naar verluidt al een bod van 7 miljoen euro neer. Maar net als bij zijn landgenoot Karlo Letica zouden de factoren Ivan Leko en Champions League hem wel eens kunnen overhalen. (WDK)

Pollet naar Eupen?

Nu het vaststaat dat een verlengd verblijf van Mamadou Koné financieel niet haalbaar is, heeft coach Claude Makelele er bij de directie van AS Eupen op aangedrongen een bijkomende spits aan te werven. De kans is groot dat Eupen opteert voor David Pollet. De Fransman mag Charleroi verlaten en staat niet weigerachtig tegenover die overstap. Het is bovendien niet uitgesloten dat Hendrik Van Crombrugge de weg in tegenovergestelde richting aflegt. Van de doelman is geweten dat hij na vijf seizoenen Kehrweg een stap hogerop wenst te zetten. Liefst naar een Belgische topclub. Club Brugge en Anderlecht hebben andere keuzes gemaakt. Een terugkeer naar Standard, waar Van Crombrugge van 2008 tot 2011 werd opgeleid, behoort enkel tot de mogelijkheden indien Guillermo Ochoa Sclessin verlaat. Tenzij Van Crombrugge naar het buitenland vertrekt - hij was al eens in beeld bij PSV - kan Charleroi een alternatief zijn. (AR)