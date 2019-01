TransferTalk. KV Kortrijk huurt doelman van Manchester United - Everton laatste strohalm voor Batshuayi? - Morioka naar Charleroi De voetbalredactie

30 januari 2019

19u02 3

Officieel: Morioka tot eind van seizoen bij Charleroi

Het is nu officieel: de Japanner Ryota Morioka speelt tot het einde van het seizoen voor Sporting Charleroi. De Karolo’s nemen de 27-jarige middenvelder op huurbasis over van Anderlecht. In de overeenkomst is ook een aankoopoptie (met een contract voor drie jaar) opgenomen. Mehdi Bayat, topman van Charleroi, bevestigde de transfer vanavond via Twitter.

@morsista44 en prêt pour 5 mois @SportCharleroi avec une option d'achat pour un contrat de 3 saisons. Bienvenue à lui... pic.twitter.com/zR4J7390VP Mehdi Bayat(@ MehdiBayat79) link

Everton laatste strohalm voor Batshuayi?

De laatste strohalm voor Michy Batshuayi? Everton, dat nog altijd in contact staat met zijn entourage, onderneemt mogelijk een laatste poging om de Rode Duivel definitief vast te leggen. Veel andere opties resten hem niet meer. Valencia kocht ondertussen een nieuwe spits en wil zo snel mogelijk van Batsman af. Alleen: er moet eerst een nieuwe overnemer worden gevonden alvorens de Spaanse club hem via Chelsea elders naartoe kan sturen. Chelsea houdt vast aan zijn vraagprijs van 45 miljoen. Eerder sprong een uitleenbeurt aan Monaco af.

KV Kortrijk huurt doelman van Manchester United

KV Kortrijk neemt Joel Castro Pereira (22) op huurbasis over van Manchester United. De Portugese doelman wordt een concurrent van Sébastien Bruzzese, die na het vertrek van Thomas Kaminski naar AA Gent de nieuwe nummer één werd in het Guldensporenstadion. Pereira werd door Manchester United eerder dit seizoen al uitgeleend aan het Portugese Vitoria Setubal. Na het ontslag van Mourinho werd Pereira teruggeroepen naar Old Trafford. De Portugees met Zwitserse roots werd door de Mancunians in 2012 weggehaald bij Neuchâtel Xamax.

Charleroi haalt 18-jarige Iraniër

Sporting Charleroi versterkt zijn selectie met de Iraanse tiener Younes Delfi. Hij ondertekende op Mambourg een contract voor drie seizoenen, met twee jaar optie. Mehdi Bayat, algemeen directeur van de Karolo’s, bevestigde de komst van zijn landgenoot via Twitter. De 18-jarige Delfi, een winger, komt over van Esteghlal Khuzestan, een club uit eigen land.

#younesdelfi signe un contrat de 3 saisons + 2 en option @SportCharleroi. Bienvenue à lui... pic.twitter.com/tr4JTx6HPm Mehdi Bayat(@ MehdiBayat79) link

Congolese Brusselaar Benjamin Mokulu tekent bij Juventus U23

Benjamin Mokulu, een in Brussel geboren Congolese aanvaller, ruilt in Italië tweedeklasser Carpi voor Juventus U23. Dat laat Carpi weten. Mokulu tekent op huurbasis in Turijn, maar Juventus ging akkoord tot een verplichte aankoop na het seizoen. Hij mag dan wel voor een belofteploeg gaan voetballen, maar Mokulu is al 29. Juventus U23 komt in de Lega Pro uit, de Italiaanse derde klasse, en mag daar ook spelers boven de 23 opstellen. Voor Carpi mocht de Congolees dit seizoen al zestien keer in actie komen, en was daarbij goed voor drie doelpunten en drie assists. Mokulu is een jeugdproduct van Brussels en speelde nadien voor Union, Oostende, Lokeren en KV Mechelen. Ook in Italië is hij al aan zijn vijfde club toe na Avellino, Frosinone, Cremonese en Carpi.

Anderlecht en Charleroi vinden akkoord over Morioka

Charleroi lijkt zijn vervanger Cristian Benavente (vertrokken naar Egypte) beet te hebben. De Carolo’s bereikten een akkoord met Anderlecht over de huur van Ryota Morioka, mét aankoopoptie. Charleroi moet enkel nog een deal sluiten met de 27-jarige Japanner zelf, maar dat lijkt een formaliteit. Paars-wit nam de middenvelder vorige winter over van Waasland-Beveren, maar in het Constant Vanden Stockstadion kon Morioka zich niet doorzetten. Voorheen voetbalde de stilist in Polen voor Slask Wroclaw en in eigen land voor Vissel Kobe. (PJC)

📝 Er is een akkoord op clubniveau



🇯🇵 Morioka op huurbasis met optie van #RSCA naar #Charleroi



👉🏻 Dadelijk meer op https://t.co/gaOltY5BIF Pieter-Jan Calcoen(@ PJCalcoen) link

Roeselare verlost Essevee van Madu

Zulte Waregem heeft een oplossing gevonden voor Kingsley Madu (23). Het verhuurt de Nigeriaanse linksachter voor de rest van het seizoen aan Roeselare. Bij Essevee kwam Madu, die met hoge verwachtingen was gearriveerd van Trencin, niet verder dan vijf basisplaatsen en tien invalbeurten. Na zijn uitleenbeurt keert hij overigens niet terug naar de Gaverbeek, want het contract van de 1-voudig International loopt af. (VDVJ/PJC)

Daouda Peeters voor 3,5 jaar naar Juventus

Wat zou Club Brugge hiervan denken? Ex-jeugdspeler Daouda Peeters (20) gaat naar Juventus, de deal is helemaal rond. Sampdoria plukte Peeters zes maanden geleden weg in Brugge, maar inmiddels heeft de middenvelder zich in die mate ontwikkeld bij de Primavera (het tweede elftal) dat hij een overgang naar Turijn wist te versieren. Juventus zal Peeters, die een contract voor 3,5 seizoenen kan ondertekenen, wel eerst nog zes maanden aan Sampdoria uitlenen.

Voor volgend seizoen is het de bedoeling dat Peeters (ook ex-Lierse) de voorbereiding start bij de A-kern. De voormalige jeugdinternational zal zijn matchen afwerken bij de U23 in de Italiaanse derde klasse. Hij wordt er een ploegmaat van de in Brussel geboren Benjamin Mokulu (29), die één van de oudere spelers in het team wordt. Mokulu heeft in België een verleden bij onder meer FC Brussels, KV Oostende, Lokeren en KV Mechelen. (PJC)

Monaco strikt zevende wintertransfer: Carlos Vinicius

AS Monaco heeft zich verzekerd van de diensten van aanvaller Carlos Vinicius. De 23-jarige Braziliaan wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Napoli. In de eerste seizoenshelft verhuurden de Napolitanen Vinicius aan het Portugese Rio Ave. Daar was de 1m90-grote centrumspits goed voor veertien goals in twintig officiële duels. Het seizoen voordien was hij in de Portugese tweede klasse, bij Real Queluz, doorgebroken met twintig doelpunten in 39 wedstrijden.

Vinicius is voor Monaco de zevende wintertransfer. Eerder trokken de Monegasken al verdedigers Naldo (Schalke) en Ballo-Touré (Lille), middenvelders Vainqueur (Antalyaspor) en Fabregas (Chelsea) en aanvallers Gelson Martins (Atlético Madrid) en Foster (Orlando Pirates) aan. Ook Rode Duivels Nacer Chadli en Youri Tielemans staan nog onder contract in het prinsdom. Al lijkt die laatste de voorbije dagen wel op weg naar naar de Engelse eersteklasser Leicester City. Tussen beide clubs zou er een akkoord in de maak zijn omtrent een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen.

Monaco beleeft een horrorseizoen in Frankrijk. De Monegasken staan na 22 speeldagen voorlaatste in de Ligue 1, met slechts vijftien punten. In de groepsfase van de Champions League werden ze met 1/18 roemloos laatste in een poule met onder meer Club Brugge, terwijl ook in de Franse bekercompetities de voorbije week nieuwe afknappers elkaar opvolgden. Vorige week werd in de zestiende finales van de Coupe de France verloren van Metz. Dinsdagavond ging het team in de halve finales van de Coupe de la Ligue na strafschoppen onderuit tegen Guingamp.

🖊🇧🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Carlos Vinícius en provenance de SSC Naples.

Après avoir disputé la première partie de saison avec le Rio Ave FC, l’attaquant est prêté à Monaco jusqu’en fin de saison.

-------

📄➡ https://t.co/tFMerg9foX#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/GnLlmouY83 AS Monaco 🇲🇨(@ AS_Monaco) link

Schalke plukt achttienjarig toptalent weg bij Manchester City

Schalke 04 heeft zich versterkt met de Welshe rechtsbuiten Rabbi Matondo. De 18-jarige Matondo komt over van Manchester City, waar hij geen kans kreeg in de hoofdmacht, en tekende voor vier seizoenen in Gelsenkirchen. Met zijn transfer zou volgens Duitse media zo’n dertien miljoen euro gemoeid zijn.

Matondo was de voorbije jaren een uitblinker bij jeugdploegen van de Citizens, maar slaagde er niet in te debuteren in het eerste elftal van coach Pep Guardiola. De buitenspeler maakte in november wel al zijn debuut als Welsh international. In de oefeninterland bij Albanië viel hij twaalf minuten voor tijd in.

Schalke-coach Domenico Tedesco was in de wolken met de transfer. “We zijn al lange tijd geïnteresseerd in Rabbi. Hij is enorm snel en ook nog eens technisch sterk. Kortom: hij heeft een enorm potentieel. Het is nauwelijks te geloven hoe jong hij nog is. We gaan hem de tijd geven zich aan te passen aan Schalke en de Bundesliga.”

Matondo volgt het voorbeeld van zijn leeftijdsgenoot en oud-ploegmakker bij City, Jadon Sancho. Hij vervoegde Borussia Dortmund in de zomer van 2017 en ontwikkelde er zich tot een spelbepalende figuur. Schalke 04 kent een tegenvallend seizoen in Duitsland. De Königsblauen staan in de Bundesliga na negentien speeldagen twaalfde, met 22 punten. In de Champions League kon Schalke zich wel plaatsen voor de achtste finales, waarin half februari ... Manchester City de tegenstander is.

🙌🏽 @rabbi_matondo ist ab sofort ein Schalker! 🙌🏽 Der 18-jährige Waliser erhält einen Viereinhalbjahresvertrag. Alle Details gibt's hier 👉🏽 https://t.co/46qM8cShe1 #S04 #WelcomeRabbi pic.twitter.com/aK9n0yFzGV FC Schalke 04(@ s04) link

Luyindama naar Turkije?

De kans bestaat dat Standard alsnog een sterkhouder verliest voor het aflopen van de wintermercato. Het Turkse Galatasaray drukt door voor Christian Luyindama. ‘Gala’ biedt om en bij de negen miljoen euro voor de Congolese verdediger die zelf al een akkoord zou hebben met de Turken. Opmerkelijk, want Luyindama gaf op stage in Marbella nog aan zeker tot het einde van dit seizoen bij de Rouches te blijven. “Een transfer in januari interesseert me niet. Ik sluit het uit. In het midden van het seizoen vertrekken is niet goed. Ik ben bij Standard, werk hier en voel me hier goed. Ik wil blijven en play-off 1 spelen.” (FDZ)

Colombiaans international Cristian Borja tekent bij Sporting

Het Portugese Sporting Lissabon heeft zich versterkt met de Colombiaanse international Cristian Borja. De 25-jarige linkerflankverdediger komt over van het Mexicaanse Deportivo Toluca en ondertekende in de Portugese hoofdstad een contract tot 2024, zo maakte de club bekend. Volgens sportkrant A Bola zou Sporting 3,1 miljoen euro betaald hebben voor 80 procent van de rechten van de speler, zijn vorige club zou 20 procent behouden.

Mais um Leão! 🦁

✍ até 2024



Lê o comunicado na íntegra em https://t.co/ZrgwWZAQBW#SportingCP pic.twitter.com/DARbIXaA47 Sporting Clube de Portugal(@ Sporting_CP) link

“Ferreyra heeft geen zin in Anderlecht”, deze 2 spelers gelden als plan-B

Facundo Ferreyra lijkt steeds minder de nieuwe aanvaller van Anderlecht te worden. De Portugese krant ‘Record’ meldt vandaag dat de 27-jarige Argentijn geen zin heeft in paars-wit. Gisteravond zat Ferreyra, op een zijspoor bij Benfica, nog op de bank tegen Boavista (5-1). Ook in het Astridpark werd er gisteren vooral ontkend, hoewel er toen in Portugal gewag werd gemaakt van een akkoord op clubniveau - het gaat volgens lokale collega’s om een uitleenbeurt van achttien maanden, waarbij Anderlecht een groot deel van het monsterloon (2,2 miljoen euro netto per jaar) overneemt. Er is alvast onderhandeld tussen de clubs. Michael Verschueren vertoefde gisteren in Lissabon voor de ECA (European Club Association) en maakte van de gelegenheid gebruik om ter plekke te praten. Ferreyra zelf sloot toen nog niet uit dat hij naar België komt. “Het kan, ja”, zei hij toen we hem aan de telefoon kregen. “Maar ik heb allerminst weet van afrondende gesprekken.” Ook Espanyol Barcelona en Sassuolo zijn in de running voor de Zuid-Amerikaan, die mogelijk een grotere competitie dan de Belgische verkiest. Ferreyra is een killer in de box, behoorlijk snel en heeft présence.

Mocht Anderlecht, dat vandaag op een doorbraak hoopt in het dossier, naast Ferreyra grijpen, dan heeft het wel wat alternatieven. De voorbije weken informeerde Verschueren vrijblijvend naar Ricardo Gomes (27, Partizan Belgrado) en Nikolay Komlichenko (23, gehuurd door Mladá Boleslav bij Krasnodar). Beiden staan bekend als goalgetters en zijn goedkoper dan Ferreyra. (PJC/MJR/NVK)

Borriello verlaat Ibiza al na vijf maanden

Voormalig Italiaans international Marco Borriello trekt na nauwelijks vijf maanden alweer de deur achter zich dicht bij UD Ibiza. De 36-jarige aanvaller verbrak zijn contract bij de Spaanse derdeklasser, gelegen op het gelijknamige Baleareneiland.

De zevenvoudig Italiaans international had nog een contract tot komende zomer bij de huidige nummer zeven in de Segunda Division B. Zijn doortocht werd met zeven officiële duels en geen enkele goal of assist geen succes. Toch lijkt de aanvaller van geen ophouden te willen weten. Op Instagram liet hij optekenen “veel te hebben geleerd bij de club en uit te kijken naar een nieuwe professionele uitdaging”.

Borriello wisselde in het verleden al vaak van club. Zo kwam hij in eigen land onder meer uit voor AC Milan, Genoa, AS Roma, Juventus, Empoli, Sampdoria, Atalanta, Cagliari en SPAL. Het was zijn tweede buitenlands avontuur na een eerdere korte passage in de Premier League bij West Ham United.

Southampton heeft Maehle in vizier

Southampton heeft zijn oog laten vallen op Joakim Maehle, zo melden verschillende Engelse media. De club van trainer Ralph Hasenhüttl zag rechtsachter Cedric Soares tot het einde van het seizoen vertrekken naar Inter. Southampton, dat op dit ogenblik 15de staat in de Premier League, ziet in de Deen van Racing Genk een mogelijke vervanger van de Portugees. Volgens de berichten is Southampton bereid 10 miljoen euro op tafel te leggen voor de rechtsachter, het lijkt onwaarschijnlijk dat Genk hem nu nog laat vertrekken. Maehle, nog maar 21, was dit seizoen al goed voor twee goals en zeven assists. (KDZ)

Union laat overbodige Vercauteren naar Virton vertrekken

Julien Vercauteren zet zijn carrière voort bij Excelsior Virton, de ambitieuze ploeg uit de eerste amateurklasse. De Brusselse winger verlaat Union Sint-Gillis en zette in de provincie Luxemburg een handtekening onder een contract voor anderhalf seizoen. Dat maakte Union vandaag bekend.

De 26-jarige Vercauteren heeft er na zijn jeugdopleiding bij Lierse al een woelige carrière opzitten. Na een sterk debuut op het Lisp trok de buitenspeler naar de Franse eersteklasser Nice. Een geslaagd avontuur werd het echter niet. Vercauteren kwam in twee seizoenen aan de Azurenkust maar tot tien officiële duels. Tussendoor werd hij in het voorjaar van 2016 een half jaar uitgeleend aan Westerlo. Zijn contract bij Nice werd in februari 2017 ontbonden, waarop een kort avontuur bij het Kroatische RNK Split volgde. Maar ook daar kon de Brusselaar niet doorbreken.

Het was Union dat in de zomer van 2017 een reddingsboei uitgooide. Vercauteren bloeide opnieuw open bij de Unionisten en hielp het team in de play-downs behoeden voor de degradatie. Zijn goede seizoen werd beloond met een contractverlenging tot medio 2019, maar met de komst van coach Elsner was Vercauterens liedje uitgezongen in het Dudenpark. De aanvaller kwam slechts negen keer in actie dit seizoen, waarvan het gros na invalbeurten.

Vercauteren komt terecht bij het ambitieuze Virton, waar hij oude bekenden Raphaël Lecomte (ex-Roeselare), Aurélien Joachim (ex-Lierse), Samuel Fabris (ex-Cercle), Guillaume François (ex-Beerschot Wilrijk) tegen het lijf loopt. Ook Alessandro Cordaro, Bob Straetman en Anthony Moris liggen al onder contract bij de nummer drie uit de hoogste amateurklasse. Virton ambieert dit seizoen een terugkeer naar 1B.

Bayern laat Sandro Wagner naar China vertrekken

De transfer van de Duitse aanvaller Sandro Wagner van Bayern München naar het Chinese Tianjin Teda is afgerond, zo maakte Bayern bekend. De 31-jarige achtvoudige international ondertekende er een lucratieve overeenkomst voor meerdere seizoenen. Bayern zou nog vijf miljoen euro opstrijken voor de spits op overschot, die niet in de plannen van coach Niko Kovac voorkwam. “Hij had een aantrekkelijk voorstel uit China op zak en wij hebben daarbij zijn wens om te vertrekken gerespecteerd”, liet sportdirecteur Hasan Salihamidzic weten.

Tianjin Teda is de stadsgenoot van Tianjin Quanjian, de vorige werkgever van Axel Witsel. De dertigjarige Rode Duivel speelt sinds dit seizoen bij Borussia Dortmund. Met Marouane Fellaini is er echter een collega-Rode Duivel op weg naar China. De 31-jarige middenvelder staat op het punt Manchester United te verlaten voor een bijzonder lucratief contract bij Shandong Luneng, waar hij bijna vijftien miljoen euro per jaar zou kunnen verdienen. Big Fella zou zo de derde Rode Duivel in de Super League worden, naast Yannick Carrasco en Mousa Dembélé.

Sandro #Wagner verlässt den #FCBayern und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Tianjin Teda in die chinesische Super League.



Danke für alles und viel Erfolg in China, Sandro!



Zur Presseerklärung ➡ https://t.co/sR6uZeZofB pic.twitter.com/1HnPexeLXu FC Bayern München(@ FCBayern) link

Chelsea leent Baba Rahman uit aan Reims

Chelsea leent zijn Ghanese linkerflankverdediger Baba Rahman tot het einde van het seizoen en zonder aankoopoptie uit aan de Franse eersteklasser Stade Reims, zo maakte de club bekend. De 24-jarige Ghanese international was het voorbije anderhalf jaar op uitleenbasis bij het Duitse Schalke 04 aan de slag. Bij Reims moet hij de Ivoriaan Ghislain Konan vervangen, die vier maanden out is met een hernia. Baba Rahman wordt er tevens ploegmakker van onze landgenoten Björn Engels en Thomas Foket.

Eh oui, Baba est cool ! #Mercato #WelcomeBaba #LT pic.twitter.com/VNl1CZ3wCY Stade de Reims(@ StadeDeReims) link

Charleroi eist duidelijkheid over Morioka

Voor Ryota Morioka (27) is het simpel: hij wil naar Charleroi, de club wil hem. Alleen verlopen de gesprekken met Anderlecht moeizaam. Paars-wit wil een groot deel van de één jaar geleden geïnvesteerde som recupereren - het betaalde bijna 3 miljoen euro aan Waasland-Beveren. Voorts een remmende factor: Charleroi is een concurrent voor play-off 1. Mehdi Bayat blijft optimistisch, maar wil wel stilaan duidelijkheid. Geeft Anderlecht vandaag niet te kennen de deal te willen afronden, dan zal Charleroi andere pistes activeren. (PJC)

STVV doet nieuwe poging voor Hairemans

STVV hoopt zich in de laatste dagen van de transferperiode toch nog te versterken. Doelwit is Geoffry Hairemans (27). De publiekslieveling van Antwerp was eerder deze maand al in beeld op Stayen. Toen hoopte Luciano D’Onofrio hem samen met Owusu in een package deal te betrekken om Roman Bezus naar Antwerp te halen. Bezus verkaste intussen naar AA Gent, maar de interesse voor Hairemans bleef in Sint-Truiden. Marc Brys is fan en hoopt de middenvelder die bij de Great Old geen eerste keuze meer is nog aan zijn selectie toe te voegen. De onderhandelingen op clubniveau lopen en Antwerp is niet van plan het been stijf te houden. (SJH)

AC Milan lonkt naar Osimhen

Verlaat na Cristian Benavente ook Victor Osimhen deze winter Sporting Charleroi? De vorige maand 20 geworden spits zou in beeld zijn bij AC Milan. Reactie van gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat: “Een eventuele transfer van Osimhen is enkel bespreekbaar voor meer dan 15 miljoen en op dit ogenblik heeft nog geen enkele club zo een bod gedaan.” Osimhen werd in augustus bij Wolfsburg gehuurd om de naar Club Brugge vertrokken Rezaei te vervangen. Met succes, want de Nigeriaan behoort tot de revelaties in de Jupiler Pro League en scoorde al negen keer. Charleroi heeft tot 1 juni de tijd om Osimhen definitief over te nemen van Wolfsburg. Afgesproken bedrag: 3,5 miljoen. (AR)

Ouali (Kortrijk) naar Turkse tweedeklasser

Idir Ouali (30) vliegt vandaag naar Turkije om er in Denizli zijn nieuwe club te bezoeken. Denizlispor is de leider in de Turkse tweede klasse en heeft riante vooruitzichten op promotie naar de hoogste reeks. De Fransman zal er een contract voor 2,5 jaar tekenen. Hij was komende zomer einde contract bij KV Kortrijk, dat nu dus nog wat vangt voor zijn vleugelspeler die zondag nog scoorde tegen AA Gent. Vandaag doet Kortrijk zijn enige inkomende transfer van de winter: het haalt uit het buitenland een vervanger binnen voor Thomas Kaminski. (ESK, PJC)

Batshuayi wacht af

Nog twee dagen. Michy Batshuayi (25) wacht in Valencia nog altijd op een oplossing. Nadat Chelsea een verhuur aan Monaco weigerde af te tekenen, zoekt zijn makelaar nog steeds een oplossing. Bij Valencia willen ze van ‘Batsman’ af, maar de club heeft geen clausule om hem terug te sturen. Eerst moet er een overnemer worden gevonden. Er liggen nog altijd meerdere ijzers in het vuur.

Deal Carrasco gecompliceerd

Inter wil Yannick Carrasco graag huren van Dalian Yifang, met een optie tot aankoop, maar een deal is gecompliceerd door zijn hoge salaris. De Italiaanse club had gehoopt Andrea Candreva als pasmunt te gebruiken, maar die wil bij Inter blijven. Ook AC Milan en Arsenal snuffelen aan Carrasco, die om familiale redenen weg wil uit China.

Sampdoria koopt doelman van 20 miljoen

Juventus heeft bekendgemaakt doelman Emil Audero definitief de overstap te laten maken naar Sampdoria Genua. De club van Rode Duivel Dennis Praet huurde de doelman van het Italiaanse beloftenteam dit seizoen al van de Oude Dame, maar legt twintig miljoen euro op tafel op hem vanaf komende zomer definitief over te nemen.

De net 22 geworden Audero, die Indonesische roots heeft, is een jeugdproduct van Juventus en werd door de Bianconeri de voorbije twee seizoenen uitgeleend. In het seizoen 2017-2018 keepte hij bij tweedeklasser Venezia, deze jaargang staat hij tussen de palen bij Sampdoria. In de heenronde kwam hij tot 22 officiële duels voor de Genuezen, waarin hij negen keer de nul hield.

Komende zomer is Audero met het Italiaanse beloftenteam een opponent voor de jonge Duivels op het EK onder 21 jaar in Italië en San Marino. Italië zit net als de manschappen van bondscoach Johan Walem in groep A. Audero ontpopte zich het voorbije anderhalf jaar tot titularis bij de Italiaanse U21.

Subtopper Sampdoria is na 21 speeldagen in de Serie A zesde met 33 punten, een plek die komend seizoen recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Europa League. Het ongenaakbare Juve staat aan kop met 59 punten.