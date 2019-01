TransferTalk. Keert Kara terug naar Anderlecht? - “Dortmund wil 42 miljoen geven voor Thorgan Hazard” - Mourinho weer naar Real Madrid? De voetbalredactie

09 januari 2019

Kara clasht met Halilhodzic’, terugkeer naar Anderlecht?

Ruis op de relatie tussen Kara Mbodj (29) en Nantes. Frantalige media melden dat de verdediger in de clinch ging met coach Vahid Halilhodzic en wil vertrekken. Biedt Anderlecht een oplossing?

Nantes klopte gisteren Montpellier (2-0), maar toch was er achteraf wrevel. Kara Mbodj, door RSCA uitgeleend aan de Franse club en gisteren gewisseld, weigerde immers zijn coach Vahid Halilhodzic de hand te schudden, zo schrijven Franstalige media. De Senegalees vindt dat hij meer verdient te spelen en dat de gemaakte beloftes niet gehouden werden - hij mist respect. Daarom sloeg hij de ochtendtraining over, hij stuurt aan op een vertrek.

In die optiek kan Anderlecht interessant zijn. Paars-wit verhuurt Kara en kan een leider achterin gebruiken. Nadeel is het gebrek aan matchritme bij Kara, die ook vaak sukkelt met de knie. (PJC)

“Dortmund meldt zich voor Thorgan”

Volgens het Duitse Bild klopt Borussia Dortmund snel bij Borussia Mönchengladbach aan om over een transfer van Thorgan Hazard te spreken. De leider in de Bundesliga verkocht vorige week de Amerikaanse talentknaap Christian Pulisic aan Chelsea voor 64 miljoen euro, al kan de aanvaller het seizoen nog uitdoen in het Westfahlenstadion. Maar Dortmund is op zoek naar een vervanger en zou uitkomen bij de jongere broer van Eden Hazard, die dit seizoen met 9 goals en 6 assists indruk maakt. Dortmund zou zo’n tweederde van die transfersom van Pulisic hebben gereserveerd voor Thorgan: 42 miljoen euro. Een bod waarnaar ‘die Fohlen’ ongetwijfeld oor hebben, zeker omdat zij het contract van Thorgan Hazard in 2020 zien aflopen. “Als de juiste keuze is om volgende zomer een stap te zetten, dan doe ik dat”, zei Hazard ons gisteren nog op winterstage in Spanje. Lees het interview hier.

“Real start gesprekken met Mourinho op”

Tien punten achter op aartsrivaal FC Barcelona in La Liga, de fans die wegblijven in het Bernabéu: Real Madrid beleeft bijzonder barre tijden. Bovendien is het licht aan het einde van de tunnel nog niet meteen in zicht. Reden waarom trainer Santiago Solari, die eerder dit seizoen de ontslagen Lopetegui verving, steeds meer onder vuur ligt. In het Madrileense geruchtencircuit gonst de naam van Mourinho (55) steeds luider om Real weer boven water te brengen. Florentino Pérez heeft nooit onder stoelen of banken gestoken fan te zijn van José, ook niet nadat de de voorzitter de Portugees de laan uitstuurde nadat die ambras had met de kleedkamer en de invloedrijke Sergio Ramos. Struikelblok: Mourinho is nog volop in bespreking met Manchester United, waar hij vorige maand ontslagen werd, over de afhandeling van zijn contract. Zijn manager Jorge Mendes onderhandelt met CEO Ed Woodward over een opzegvergoeding van bijna 17 miljoen euro. De ‘Special One’ zou al vier aanbiedingen naast zich neergelegd hebben, waaronder een terugkeer naar Benfica.

Vanavond speelt Real in de achtste finale van de Copa del Rey tegen Leganes. Courtois krijgt een rustdag zodat Keylor Navas, die volgens diverse Spaanse media de voorbije weken zijn contract verlengde tot medio 2021, nog eens kan spelen.

Monaco haalt Vainqueur

Na de ervaren Braziliaanse verdediger Naldo (Schalke) heeft Monaco een tweede transfer afgerond. William Vainqueur, ex-speler van Standard, komt over van het Turkse club Antalyaspor. De club van Thierry Henry huurt de 30-jarige middenvelder tot het einde van het seizoen. Vainqueur speelde in het begin van zijn loopbaan al in Frankrijk voor FC Nantes en werd door AS Roma in het seizoen 2016/17 ook verhuurd aan Olympique Marseille.

Carrasco naar Arsenal?

Yannick Carrasco is aangeboden bij Arsenal. Alleen: Gunners hebben door contractverlengingen en transfers vorige zomer nauwelijks geld beschikbaar. Emery wil een winger, maar middenvelder en centrale verdediger zijn een prioriteit. Met Denis Suarez van Barcelona lopen gesprekken, maar Arsenal kan enkel huren met aankoopoptie. Over Carrasco is intern nog geen beslissing genomen. De speler zelf wil na een jaar in China best andere oorden opzoeken.

Zwitsers international Steven Zuber ruilt Hoffenheim voor Stuttgart

De Zwitserse international Steven Zuber stapt van Hoffenheim over naar Stuttgart. De 27-jarige winger trekt op huurbasis (zonder aankoopoptie) naar VfB, dat het nieuws woensdag bevestigde.

Zuber telt 21 caps achter zijn naam (vijf doelpunten). Eind vorig jaar stond de Zwitser twee keer in de basis in de UEFA Nations Leaguewedstrijden tegen België (2-1 verlies en 5-1 winst).

Bayern München neemt wereldkampioen Pavard in zomer over van Stuttgart

De Franse international Benjamin Pavard draagt vanaf volgend seizoen het shirt van Bayern München. De 22-jarige verdediger komt over van VfB Stuttgart. Hasan Salihamidzic, sportief directeur van de Duitse recordkampioen, bevestigde het nieuws vandaag op het trainingskamp in Doha. Pavard zet zijn handtekening onder een verbintenis voor vijf seizoenen.

Bayern legt voor de Fransman 35 miljoen euro op tafel, de contractueel vastgelegde afkoopsom.

Benjamin Pavard was op het WK in Rusland basisspeler bij Les Bleus. Zijn doelpunt in de achtste finale tegen Argentinië werd verkozen tot mooiste goal van het toernooi. Als rechtsachter speelde hij onder meer 90 minuten in de halve finale tegen de Rode Duivels (1-0) en de finale tegen Kroatië (4-2). Pavard is bezig aan zijn derde seizoen bij Stuttgart. Daarvoor droeg hij het shirt van Rijsel.

Dembélé kan slordige tien miljoen euro bruto verdienen

Zelfs bij Tottenham Hotspur doen ze geen moeite meer om het te ontkrachten. Moussa Dembélé (31) is op weg naar Beijing Guoan FC. De club heeft een bod van circa 12 miljoen euro aanvaard. De bal ligt nu in het kamp van de speler.

Kan je hem ongelijk geven? Moussa Dembélé bestudeert momenteel een aanlokkelijk aanbod uit China. Van een club uit hoofd- en wereldstad Peking. Een waar hij, ook als Belg, makkelijk zal kunnen aarden. Je vindt er alles wat je wil. Er ligt een contract voor drie jaar op de tafel, tot hij bijna 35 is. De drievoudige termijn bovendien van wat hij bij Spurs kon krijgen. Jaarloon van een slordige 10 miljoen euro bruto. Meer dan het dubbele van wat hij in Londen kan verdienen.

Niet de 16 miljoen die Kevin De Bruyne bij Man City wordt betaald, of de 20 miljoen waar Chelsea mee zal zwaaien voor Eden Hazard, maar wel meer dan hij bij een andere club in Engeland of Italië, gezien leeftijd en status, ooit zou kunnen opstrijken. En daarbovenop nog eens de rustigere competitie waar zijn lichaam zo naar snakt.

Dembélés agenten vertoefden de voorbije dagen in Londen om een en ander te bespreken. Bij zijn club gaan ze ervan uit dat de deal eerstdaags helemaal wordt afgerond. Ontkend wordt er niets meer. Ondanks het rond-de-potgedraai van Pochettino op de persconferenties de voorbije dagen. De transfer heeft zijn zegen. Het laatste woord is nu aan Dembélé.

Bij Beijing ontkennen ze voorlopig alle interesse: “Guoan heeft geen enkel contact gehad met Dembélé.” Wordt vervolgd. (KTH)

Jaadi (Antwerp): Dinamo Boekarest of Charleroi?

Reda Jaadi (23) verliet gisteren met stille trom het La Finca Golf Resort in Algorfa. ‘s Avonds nog stapte hij op het vliegtuig, vermoedelijk terug naar België, om zijn transfer af te ronden. Het Roemeense Dinamo Boekarest lijkt de beste papieren te hebben om hem in te lijven, maar Charleroi is evenzeer een optie voor de flankaanvaller. Op clubniveau is er nog geen akkoord, maar dat zou een kwestie van dagen zijn. Jaadi was vorig seizoen nog goed voor twee goals en twee assists. Sinds de zomer kwam hij echter niet verder dan een invalbeurt van 1 minuut en daarom drong hij aan op een transfer. Antwerp wil hem niets in de weg leggen. (SJH)

Owusu wil duidelijkheid

Is William Owusu aan zijn laatste weken of maanden bij Antwerp bezig? Die vraag krijgt uiterlijk op 31 januari een antwoord. Zijn contract op de Bosuil loopt af en de Ghanese aanvaller verwacht niet dat Antwerp nog een charmeoffensief inzet om hem langer te houden. “In september spraken we voor het laatst met Luciano D’Onofrio”, zegt Owusu. “Hij had het toen nog over een nieuw contract (van 3 jaar, red.), maar daarna hoorde ik niets meer. Druk maak ik me niet, maar ik zou wel graag willen weten waar ik aan toe ben. Wil de club nog wat geld voor me vangen en me transfereren of willen ze dat ik mijn contract uitdoe en dan vertrek?” Er is interesse uit de Engelse tweede klasse en van het Turkse Sivasspor. Ook STVV-coach Brys wou Owusu er graag bij. Antwerp wou best meewerken om zo Bezus makkelijker naar de Bosuil te kunnen loodsen, maar STVV en Owusu kwamen er financieel niet uit. De entourage van Owusu lijkt een lichte voorkeur te hebben voor een vrije transfer in juni. Afwachten wat de plannen van Antwerp met hem zijn. (SJH)

Kortrijk aast op Koita

Aboubakary Koita vertrok niet met AA Gent op winterstage, omdat de club hem via een uitleenbeurt speeltijd wil bezorgen. De 20-jarige flankspeler kreeg voor de winterstop twee basisplaatsen en vier invalbeurten. Meerdere clubs tonen interesse, maar vooral KV Kortrijk ziet wel wat in Koita. Yves Vanderhaeghe kent Koita uiteraard nog uit zijn Gentse periode. (RN)