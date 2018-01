TransferTalk: Kara Mbodj : "Ik weet niet of ik het seizoen zal uitdoen bij Anderlecht" - "Beric nu al weg bij paars-wit" De voetbalredactie

Adrien Silva rondt transfer naar Leicester City af

De Portugese middenvelder mag zich sinds vandaag officieel een speler van Leicester City noemen. De 28-jarige Portugese international werd reeds vorige zomer overgenomen van Sporting Lissabon, maar de transfer werd veertien seconden na afloop van de deadline geregistreerd bij de Wereldvoetbalbond FIFA, waardoor de overgang maandenlang geblokkeerd zat. The Foxes betaalden in augustus zo'n 24 miljoen euro voor de middenvelder.

Kara: "Sevilla? Ze kozen voor Kjaer"

Kara Mbodj ligt enkele maanden in de lappenmand, en dus had de Senegalese verdediger van Anderlecht de tijd om een interview te geven aan 'FOOT221', een Senegalees medium. Kara praatte vooral over het WK van komende zomer, maar hij had het ook even over een gemiste transfer naar de Spaanse subtopper Sevilla.

"Om eerlijk te zijn weet ik niet dat ik het seizoen zal uitdoen bij Anderlecht. Ik ben ambitieus", aldus Kara. "Een afgesprongen transfer naar Sevilla? Ik zou niet stellen dat hij afgesprongen was. Sevilla had twee verdedigers in het vizier, maar ze hebben voor de andere gekozen (de Deen Simon Kjaer, red.). In januari had ik ook drie voorstellen van Engelse clubs op zak, maar Anderlecht wilde me niet laten vertrekken."

Bormans voorspelt een rustige wintermercato voor STVV

STVV zal zeker geen gekke dingen doen tijdens de wintermercato. Dat zegt manager Philippe Bormans op de Limburgse TV-zender TVL. "Uitgaand verwacht ik niks. Inkomend misschien één of twee versterkingen als zich opportuniteiten voordoen." De supporters hadden echter verwacht dat de Japanse overnemers van DMM een bommetje zouden gooien. Niet dus. Bormans daarover: "op dit moment lopen er gesprekken waarin onder meer het beleid en de budgetbepaling aan bod komen. Zolang die lopen moet je geen gekke of spectaculaire dingen verwachten. Maar naar de zomer toe zullen de Japanners wel degelijk hun stempel drukken." In de wandelgangen vernamen we trouwens dat het budget zou opgetrokken worden van 5 naar 15 miljoen euro. Maar niemand bij STVV die dit bedrag officieel wil of kan bevestigen. Bormans blijft liever bij de orde van de dag. " We namen een vliegende start. Maar die is intussen teniet gedaan door de recente 6 op 27. "We hebben hierover gesproken binnen staf en spelersgroep en zijn ervan overtuigd dat we er wel samen uit geraken", aldus Bormans. "Die 6 op 27 zegt ook niet alles. We wonnen niet, maar we verloren ook maar drie keer en hadden ook wel meer verdiend. Daar kunnen we ons aan optrekken." (FKS)

Saint-Etienne verlost Beric uit zijn paars-wit lijden

Een flop. Anders kan de uitleenbeurt van Robert Beric aan Anderlecht niet bestempeld worden. De Sloveen zou normaal tot eind juni in het Astridpark blijven, maar zijn moederclub Saint-Etienne besloot hem nu al uit zijn lijden te verlossen. Dat meldt het doorgaans betrouwbare France Football.

Beric mocht amper zes keer het truitje van Anderlecht aantrekken. Hij startte in de competitie een keer in de basis, in de met 5-0-verloren topper op het veld van Club Brugge. Scoren lukte niet en dus keert Beric nu met de staart tussen de benen terug naar Frankrijk.

Beric maakte naam bij Maribor, Sturm Graz en Rapid Wien. Saint-Etienne kocht hem in 2015 voor liefst 7,5 miljoen euro over en de Sloveen deed het aanvankelijk ook in Frankrijk goed. Maar na een kruisbandblessure raakte zijn carrière wat in het slop. Daar kon hij in Anderlecht geen verandering in brengen. Beric maakt voorlopig geen deel uit van de selectie van Saint-Etienne voor een winterstage in het Spaanse Murcia, op officiële bevestiging is het dus nog wachten. (TLB/PJC)

Van Dijk krijgt geliefd rugnummer 4

De Nederlander Virgil van Dijk heeft op nieuwjaarsdag zijn spectaculaire transfer van Southampton naar Liverpool afgerond. De 26-jarige verdediger zette zijn handtekening onder een contract dat loopt tot medio 2022. De international van Oranje zal spelen met zijn geliefde rugnummer 4. Met de transfer is een recordbedrag van ongeveer 85 miljoen euro gemoeid.

Dat gigantische bedrag bleef in veel media niet onbesproken en Van Dijk ging er in een interview op de website van de Engelse club kort op in. "Uiteraard is er heel veel geld betaald, maar ik kan daar zelf weinig aan doen. Niet ik bepaal de prijs, dat doet de markt. Het enige wat ik kan doen is keihard werken en elke dag 100 procent geven en ik ben van plan dat te doen voor deze club."

Van Dijk zal maandag nog niet zijn debuut maken bij Liverpool in de wedstrijd tegen het Burnley van man in vorm Steven Defour. Mogelijk gebeurt dat vrijdag in het FA Cup-duel met Everton. Hij staat te popelen, maakte Van Dijk duidelijk. "Deze club is zo bijzonder. De omvang, de cultuur, de geschiedenis, de spelers, de trainer en uiteraard de fans maken Liverpool speciaal. Dit is voor mij de perfecte club en ik denk hier een betere speler te worden. Ik kan niet wachten mijn eerste speelminuten te maken op Anfield."

De verdediger lichtte toe waarom hij graag met rugnummer 4 speelt. "Ik speelde met dat nummer bij FC Groningen. Helaas kreeg Jordy Clasie (dit seizoen uitgeleend aan Club Brugge, red) nummer 4 bij Southampton en ik wilde het niet van hem afpakken. Bij Liverpool speelde Sami Hyypia met nummer 4 en hij heeft ook gevoetbald bij Willem II, de club waar ik ben opgeleid. Dat maakt het voor mij speciaal."

Walcott terug naar de oude stal?

Theo Walcott zou zijn carrière wel eens voort kunnen zetten bij Southampton. De 'Daily Mail' meldt dat de snelle winger komende maand zal worden verhuurd aan Southampton.

Walcott begon in 2004 zin professionele carrière bij Southampton en maakte twee jaar later de overstap naar Arsenal.

