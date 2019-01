TransferTalk. Jordan Lukaku op huurbasis naar Newcastle - River Plate haalt Matias Suarez De voetbalredactie

24 januari 2019

Matias Suarez zet carrière verder bij River Plate

Matias Suarez heeft op zijn 30e een mooie transfer versierd. De voormalige Anderlechtspits en laureaat van de Gouden Schoen 2011 gaat aan de slag bij River Plate. De Argentijnse topclub, vorige maand winnaar van de Copa Libertadores, verspreidde vandaag via de sociale media foto’s waarop Suarez medisch wordt gekeurd.

De aanvaller maakt in eigen land de overstap van Belgrano naar River Plate. Bij de traditieclub uit Buenos Aires ligt voor hem een contract van drie seizoenen klaar. Belgrano zou zo’n 2,6 miljoen euro voor Suarez krijgen.

📸 Continúa la evaluación de Matías Suárez:



Ergometría ☑️

Densitometría ☑️ pic.twitter.com/rwFsw3PeRJ River Plate(@ CARPoficial) link

Newcastle United huurt Jordan Lukaku

Voortaan speelt er niet één, maar wel twee Lukaku’s in de Premier League. Jordan Lukaku verhuist op huurbasis van Lazio naar Newcastle United. Dat werd ons in Noord-Engeland bevestigd. Grote broer Romelu speelt al langer voor Manchester United. De huurdeal met optie wordt normaal gezien de komende 24 uur geofficialiseerd. De medische testen zijn ingepland. Jordan was bij Lazio geen vaste waarde. Hij miste de voorbereiding door een slepende knieblessure en pendelde nadien tussen bank en basis. Bij de Engelse degradatiekandidaat hoopt hij, onder Rafa Benitez, zijn carrière nieuw leven in te blazen. De coach van Newcastle drong aan op een extra linksachter. Ook Antonio Barreca van Monaco was in beeld.

Both United and not united. Jordan Lukaku, Romelu’s brother, is on the verge of joining Newcastle United on loan. #nufc #mufc pic.twitter.com/IrWXwf0gMv Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Middlesbrough haalt John Obi Mikel binnen

De Engelse tweedeklasser Middlesbrough heeft de komst van John Obi Mikel bekendgemaakt. De 31-jarige Nigeriaan zat sinds Nieuwjaar zonder club, nadat zijn overeenkomst bij het Chinese Tianjin Teda afliep. Mikel tekende tot het einde van het seizoen. Voor de middenvelder is het een terugkeer naar Engeland na twee seizoenen China. Voordien verdedigde hij elf jaar (2006-2017) de kleuren van Chelsea. Mikel won met de ‘Blues’ twee Engelse titels (2010 en 2015), drie FA Cups (2007, 2009 en 2012), de Champions League (2012) en de Europa League (2013). Middlesbrough strijdt in de Championship nog volop mee voor promotie naar de Premier League. ‘Boro’ is na 28 speeldagen vijfde met 47 punten, zeven minder dan leider Leeds. De eerste twee teams in de Engelse tweede klasse promoveren rechtstreeks naar de Premier League. De ploegen op plaatsen drie tot en met zes spelen play-offs voor het laatste promotieticket.

Vranjes naar B-kern

Wat Anderlecht nog niet officieel maakte, lichtte Zetterberg gisteren toch toe. Ognjen Vranjes (29) traint met de beloften. “Er is een beslissing genomen”, zei de Zweed. “Momenteel loopt hij mee met de U21. Er zijn gesprekken tussen zijn manager en Anderlecht aan de gang. Wat daar gaat uitkomen, weet ik niet, ik moei me niet. Dat zijn beslissingen die Michael (Verschueren red.) en co moeten nemen.” (SJH)

Charleroi denkt aan Morioka

In de zoektocht naar een vervanger voor de vertrokken Christian Benavente is Ryota Morioka (27) een optie voor Charleroi. De Japanse spelmaker van Anderlecht staat op de ruime verlanglijst, met die nuance dat hij niet plan A heet te zijn. Morioka mag vertrekken bij RSCA. Sinds de komst van Peter Zulj heeft hij er geen toekomst meer. (PJC)