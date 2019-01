TransferTalk. Inter hengelt naar diensten Carrasco, die absoluut weg wil uit China - Arsenal aast op Perisic

27 januari 2019

Inter laat oog vallen op Carrasco, Arsenal aast op Perisic

Kunnen we Yannick Carrasco weldra in de Serie A bewonderen? Als het van Inter afhangt alvast wel. Het nummer drie uit Italië ziet wel wat in de Rode Duivel, die absoluut weg wil uit China. Inter wil Antonio Candreva als pasmunt gebruiken in een ruildeal - hij zou de omgekeerde beweging moeten maken. Een makkelijke operatie wordt dat allerminst. Bij de 18-voudige landskampioen uit Italië moet Carrasco de vervanger worden van Ivan Perisic. De Kroaat (ex-Club) staat al een tijdje op de radar van Arsenal, dat hem op huurbasis wil inlijven.

Crystal Palace haalt Bakary Sako terug

Bakary Sako verdedigt tot het einde van het seizoen de kleuren van Crystal Palace. De 30-jarige Malinees komt over van West Bromwich Albion, waar hij nog maar sinds begin oktober vorig jaar aan de slag was.

De aanvaller speelde tussen 2015 en de zomer van 2018 al voor Palace. Sako was toen goed voor acht goals in vijftig wedstrijden. Zijn contract liep aan het einde van het seizoen 2017-2018 af, waarna hij enkele maanden nadien naar West Brom verkaste. Maar zijn avontuur in de Championship was van korte duur en de Malinees keert nu dus terug naar het oude nest.

Crystal Palace staat na 23 speeldagen op de veertiende stek met 22 punten in de Premier League. De ploeg van Christian Benteke is wel nog niet verlost van degradatiezorgen want Cardiff, het eerste team onder de degradatiestreep, telt slechts drie punten minder.

Southampton-verdediger Cedric Soares op huurbasis naar Inter

De Portugese rechtsback van Southampton, Cedric Soares, verkast op huurbasis met aankoopoptie naar Inter Milaan. Dat kondigde de Italiaanse club vandaag aan.

De 27-jarige Soares droeg in het verleden de shirts van Sporting Lissabon en Academica Coimbra, alvorens Southampton te versterken in de zomer van 2015. Hij verzamelde 33 caps bij de Portugese nationale ploeg en was titularis tijdens de gewonnen EK-finale in 2016 tegen Frankrijk.

Ajax huurt keeper Bruno Varela van Benfica

Ajax heeft na het tegenvallende optreden van reservedoelman Kostas Lamprou in de competitiewedstrijd tegen Heerenveen (4-4) gehandeld op de transfermarkt. De Amsterdammers huren de Portugese doelman Bruno Varela voor de rest van dit seizoen van Benfica. Mile Svilar ziet dus een concurrent vertrekken.

Varela voegt zich na het weekend bij de selectie van Ajax. De doelman moet nog wel de medische keuring doorstaan. Varela wordt dan tweede doelman achter de inmiddels fitte Andre Onana. De kans bestaat dat Varela langer bij Ajax blijft. De huidige nummer twee van de eredivisie heeft een optie tot koop voor de keeper.

Bezus is speelgerechtigd

In tegenstelling tot berichten in bepaalde media, verkeerde AA Gent tot zaterdagvoormiddag in het ongewisse over de speelgerechtigdheid van Roman Bezus (28) voor de verplaatsing naar KV Kortrijk van zondagavond. Pas deze voormiddag kregen de Buffalo’s het licht op groen om hun nieuwste aanwinst op te stellen.

De Egyptenaar Ahmed Mostafa (21) vertrekt tot op het einde van het seizoen op huurbasis naar Smouha, een club uit zijn geboorteland. Mostafa kwam vorige zomer over van het Egyptische Petrojet, maar hij kwam niet aan spelen toe. (RN)

Premier League-club doet bod van 20 miljoen op Wesley

Club Brugge heeft in de afgelopen uren een officieel bod ontvangen voor Wesley uit de Premier League van 20 miljoen euro. Dat is in bestuurskringen bevestigd. De niet nader genoemde club aast op een onmiddellijke overeenkomst vóór de deadline van komende donderdag. In principe is Club niet van plan om zijn spits nu nog van de hand te doen. Eerder raakte bekend dat een Chinese club 25 miljoen wilde betalen voor de diensten van de Braziliaan, die evenwel in Europa wil blijven voetballen na zijn passage bij Club Brugge. (SK)

Gent, Genk en Antwerp trekken aan Ampomah

Nana Ampomah (23) is hot. Een rits eersteklassers waaronder leider Genk, AA Gent en Antwerp - naast het Franse Amiens en het Bulgaarse Ludogorets - willen de aanvaller. Waasland-Beveren is op de hoogte van de interesse. Meer nog, Ampomah bracht het bestuur op de hoogte dat hij de club tijdens deze mercato nog wil verlaten. De Ghanees - die vorige zomer bijtekende tot 2021 - voelt zich klaar voor een stap hoger. Zijn voorkeur gaat uit naar een Belgische topclub, waardoor Ampomah binnen een jaar voetbalbelg zou worden. Waasland-Beveren speelt het hard: Ampomah is nodig in de degradatiestrijd. Zelfs een recordbod - boven de 2,5 miljoen euro die W-B voor Morioka naar Anderlecht kreeg - biedt geen garantie dat Ampomah weg mag. (FDZ/SJH)

Gent ving bot bij KVO voor Canesin

In de zoektocht naar creativiteit is AA Gent begin januari uitgekomen bij Fernando Canesin. De Buffalo’s toonden ten tijde van de winterstages concrete interesse voor de Braziliaan, maar botsten op een njet bij KV Oostende. Nochtans bood Gent ruim 1,5 miljoen euro voor de buitenspeler. Oostende wou de smaakmaker niet verkopen, waardoor Gent uitkwam bij Roman Bezus en de piste Canesin intussen - al dan niet tijdelijk - van de baan is. “Fernando is te belangrijk voor KVO om hem nu te laten gaan”, meent technisch directeur Hugo Broos. “Ook al was er een mooi bod van AA Gent. We hebben het met Fernando besproken, die zelf het seizoen bij KVO wil rondmaken.” Mede door de op dat moment nakende bekerduels vonden Louwagie en co het begin deze maand ook ongepast om door te duwen voor Canesin, die zowel op de rechterflank als achter de spitsen uit de voeten kan. Canesin zelf, die nog anderhalf jaar onder contract ligt, gaf eerder zelf aan dat hij na dit seizoen toe is aan een nieuwe uitdaging. (TTV)

Charleroi biedt te weinig voor Morioka

Mehdi Bayat laat er geen gras over groeien. De manager van Charleroi heeft een officieel bod neergelegd bij Anderlecht om Ryota Morioka (27) aan te trekken. Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen euro, maar paars-wit, dat bevreesd is een rechtstreekse concurrent voor play-off 1 te versterken, vindt die som voorlopig onvoldoende. Morioka is op overschot bij Anderlecht sinds de komst van Peter Zulj. De Japanner zelf is een overstap naar Charleroi genegen. (MVS/PJC)