TransferTalk. Huddersfield ziet af van Limbombe - Thelin wil niet weg bij Anderlecht - Chelsea haalt 38-jarige keeper

26 juli 2018

07u38 0 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen nadert met rasse schreden, het sein voor sommige clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Limbombe niet naar Huddersfield

Anthony Limbombe, op de radar van diverse Franse en Duitse clubs, trekt behoudens verrassingen alvast niet naar het Engelse Huddersfield. De club uit de Premier League had dan wel een mondeling akkoord met Club Brugge, maar vond dat de jongste weken niet met de speler in kwestie. Huddersfield ziet voorlopig dan ook af van de piste Limbombe, die verder veel interesse, maar geen concrete aanbiedingen geniet. Zo informeerden ook het Engelse Southampton en Newcastle in het tussenseizoen naar de diensten van de flankaanvaller, maar werd geen van beiden tot dusver concreet. Afwachten waar de toekomst ligt van Limbombe, die momenteel geen deel uitmaakt van de plannen van Ivan Leko en Club Brugge dit seizoen. (TTV)

Thelin wil niet weg bij Anderlecht

Anderlecht ziet hem liever vertrekken, maar dat is buiten Isaac Kiese Thelin (26) zelf gerekend. De Zweedse WK-ganger, vorig seizoen op uitleenbeurt bij Waasland-Beveren goed voor 19 goals, wil geen transfer. "Isaac blijft gewoon bij Anderlecht", aldus zijn makelaar Miro Jacagnac. "Zelfs als het bestuur hem vertelt dat hij weg mag - dat is niet gebeurd -, dan zal hij vechten voor zijn plek." (PJC)

Chelsea haalt 38-jarige doelman

Chelsea heeft zijn selectie in de breedte versterkt met Robert Green. De 38-jarige Engelsman komt over van Huddersfield Town en wordt in principe derde keeper na Thibaut Courtois (tenzij die vertrekt) en Willy Caballero.

Green ondertekende bij de Blues een contract voor één seizoen. Hij speelde in de Premier League voor Norwich City, West Ham United en Queens Park Rangers en was er met de Engelse selectie bij op het WK 2010 en het EK 2012. Op dat eerste groot toernooi ging Green stevig in de fout. Tegen de Verenigde Staten kreeg hij geen controle over een hobbelend schotje van Clint Dempsey. Een dure misser, want daardoor eindigde Engeland in haar groep niet op een eerste stek.

"Het zijn 24 hevige uren geweest", zegt Green. "Je denkt na over je carrière en wat je wil doen. Plots krijg je zo'n telefoontje en dan ben je snel uitgesproken", aldus de ervaren rot over zijn overgang naar de Londense topclub.

