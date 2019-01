TransferTalk. Higuaín officieel van Chelsea, Piatek naar Milan - Barça heeft De Jong beet - Duurste Buffalo ooit naar Waasland-Beveren - Balotelli ruilt Nice voor Marseille De voetbalredactie

23 januari 2019

Chelsea bevestigt komst van Gonzalo Higuain

De transfer van Gonzalo Higuain naar Chelsea is afgerond. Maurizio Sarri, coach van de Blues, bevestigde eerder vandaag tijdens een persbabbel dat de 31-jarige Argentijnse goaltjesdief zijn (huur)contract op Stamford Bridge ondertekent en dat is nu ook gebeurt. “Ik hoop dat hij voor ons begint te scoren. Hij kende wat moeilijkheden maar hopelijk kunnen we hem naar zijn beste vorm brengen”, vertelde Sarri, die de aanwinst nog niet zal kunnen opstellen tegen Tottenham in de halve finale van de Carabao Cup. Daarvoor moest de transfer voor de middag afgerond zijn.

Sarri had Higuain onder zijn hoede bij Napoli in het seizoen 2015-2016. De Argentijn scoorde toen liefst 36 goals in 35 competitiematchen, waarna Juventus hem voor 90 miljoen euro wegkocht. De voorbije zes maanden werd Higuain door de Oude Dame aan Milan uitgeleend. Daar trof hij zes keer raak in 15 competitieduels.

“Hij is een heel sterke spits. Vooral in mijn eerste seizoen bij Napoli, toen hij 36 doelpunten maakte in de Serie A. Hij is zeker een van de beste aanvallers die ik mijn carrière ben tegengekomen”, benadrukte Sarri nog.

Piatek naar Milan

AC Milaan heeft de Pool Krzysztof Piatek als opvolger voor Gonzalo Higuaín gehaald. De 23-jarige Piatek komt over van Genoa, dat naar verluidt ongeveer 35 miljoen euro (exclusief bonussen) ontvangt.

Deze ochtend werd de Poolse spits medisch gekeurd en ‘s avonds tekende hij een contract tot 2023. Genoa maakt in een half jaar een winst van ruim 30 miljoen euro. De Italiaanse club pikte Piatek in juli 2018 op uit Polen. Cracovia ontving ongeveer 4,5 miljoen euro. Bij Genoa was Piatek meteen van grote waarde. In de eerste acht competitieduels scoorde de Pool in alle wedstrijden. In totaal maakte hij dit seizoen dertien treffers in de Serie A.

De Jong komende zomer naar Barcelona

FC Barcelona heeft Paris Saint-Germain afgetroefd in de strijd om Frenkie de Jong, een 21-jarig Nederlands toptalent. De Catalanen hebben op sociale media de transfer van onze noorderbuur aangekondigd. De Jong verkast wel pas deze zomer naar Barcelona. Hij tekent er een contract voor vijf jaar.

Het huidige contract van De Jong bij Ajax heeft een looptijd tot medio 2022. Barça koopt die verbintenis af met een bedrag van 75 miljoen euro, dat door allerlei bonussen kan oplopen tot maximaal 86 miljoen. Daarmee zou De Jong, vijfvoudig international, de duurste Nederlandse speler ooit worden en Virgil van Dijk aflossen. Voor de 27-jarige verdediger betaalde Liverpool eind 2017 aan Southampton 84,4 miljoen euro.

Ook bij Manchester City en Juventus stond De Jong op de radar, maar zij vielen al in een eerder stadium af. De Italiaanse kampioen vond de vraagprijs te gortig en de kampioen in de Premier League kan zich financieel geen grote uitgaven permitteren nu de UEFA in het kader van Financial Fair Play een boekenonderzoek doet bij de werkgever van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany.

Standard plukt Raskin weg bij AA Gent

Nicolas Raskin verlaat KAA Gent voor Standard, zo liet zijn nieuwe club op zijn website weten. De 17-jarige middenvelder keert zo terug naar zijn jeugdclub, waar hij voetbalde van 2008 tot 2015.

Voor hij in 2017 in Gent belandde maakte U18-international Raskin nog een passage bij Anderlecht. De zoon van Thierry Raskin, oud-speler van Standard en Cercle Brugge, maakte bij de Buffalo’s zijn profdebuut op 10 februari 2018. Hij was op zijn zestiende de eerste speler geboren in de 21e eeuw die uitkwam in de Jupiler Pro League. Dit seizoen belandde Raskin op een zijspoor bij Gent, en begin januari mocht hij niet mee op winterstage.

Voor Gent is Raskin de vierde uitgaande transfer van de maand, na Lovre Kalinic, Franko Andrijasevic en Taiwo Awoniyi. Voor Standard is hij de eerste nieuwkomer van de transferperiode.

Balotelli ruilt Nice voor Marseille

Mario Balotelli (28) zet zijn carrière verder bij Olympique Marseille. De Italiaanse aanvaller heeft zijn contract bij OGC Nice, dat nog tot de zomer liep, ontbonden. Balotelli tekende een contract voor de duur van zes maanden bij Marseille. ‘Super Mario’ streek in de zomer van 2016 neer in Nice en ontpopte zich er meteen tot aanvalsleider, met 43 doelpunten in twee seizoenen. Sinds Patrick Vieira trainer is van Nice, komt Balotelli echter steeds minder aan voetballen toe. Dit seizoen kwam hij nog niet tot scoren in de Ligue 1 en sinds 4 december kwam hij niet meer in actie. Balotelli kwam eerder uit voor Inter Milaan, Manchester City, AC Milan en Liverpool. Op het EK 2012 speelde de spits een belangrijke rol voor Italië, dat de finale wel kansloos van Spanje verloor.

Duurste Buffalo ooit naar... Beveren

Van een verrassende transfer gesproken. Waasland-Beveren heeft een nieuwe nummer 10, en het is niet de eerste de beste. De Waaslanders huren Franko Andrijasevic tot het einde van het seizoen zonder aankoopoptie van AA Gent. Andrijasevic, een 27-jarige Kroaat, was (en is nog altijd) de duurste inkomende transfer uit de Gentse geschiedenis.

De Buffalo’s betaalden in juni 2017 liefst 4,25 miljoen euro aan Rijeka, waar Andrijasevic dat seizoen 16 keer scoorde in 28 wedstrijden. In Gent kon de drievoudige international zich echter nooit doorzetten. Dit seizoen startte hij bij Gent slechts zeven keer, hij viel ook driemaal in. Scoren lukte hem nog niet.

“De club is heel opgetogen met de komst van Franko. We kijken ernaar uit om van zijn kwaliteiten te kunnen genieten”, klinkt het bij de Waaslanders. “Andrijasevic zal aantreden met het nummer 31. Normaal gezien zal hij komende zaterdag reeds speelgerechtigd zijn.”

Bij Waasland-Beveren hopen ze dat Andrijasevic op erg korte termijn voor de nodige creativiteit en aanvallende impulsen op het middenveld zal zorgen. De schaduw van Ryota Morioka hangt nog steeds over het Wase middenveld. Waasland-Beveren betaalt enkel een huursom, naar verluidt om en bij de 200.000 euro. De Buffalo’s blijven het riante loon dat Andrijasevic bij AA Gent verdient, een slordige 1,2 miljoen euro bruto per seizoen, voor hun rekening nemen. (MVS)

Bezus is van AA Gent (als testen goed zijn)

Na Thomas Kaminski en Alexander Sørloth heeft AA Gent met Roman Bezus (28) zijn derde beoogde wintertransfer beet. De Oekraïner had zelf al een akkoord met AA Gent, maar op clubniveau moest er de voorbije dagen nog stevig onderhandeld worden. Gisteren bereikten de Buffalo’s ook een overeenkomst met Sint-Truiden, dat zijn offensieve middenvelder uiteindelijk voor 1 miljoen euro laat vertrekken.

Met de handtekeningen onder de overeenkomst wordt nog gewacht tot vandaag. AA Gent wil zekerheid over de medische en fysieke toestand van de speler in kwestie. Bezus legde gisteren al een aantal tests af in het Gentse UZ. Vanochtend volgt een tweede reeks. Als die goed verlopen, kunnen de laatste details van de transfer afgerond worden. Bezus wou zelf bijzonder graag naar AA Gent, waar hij zijn landgenoten Igor Plastun en Roman Yaremchuk hun eerste selecties zag veroveren voor de Oekraïense nationale ploeg.

Even leek de transfer van Bezus nog gehypothekeerd te worden door Zulte Waregem. AA Gent verhuurde Mamadou Sylla (24) het voorbije halfjaar aan Zulte Waregem, maar Sint-Truiden wil de Senegalese spits graag overnemen voor de rest van het seizoen. Zulte Waregem wou daar niet meteen aan meewerken, omdat het zijn investering in Sylla wil recupereren. Daarover is er voorlopig geen financieel akkoord met Gent. Sylla stuurde gisteren zijn kat naar de training, in een poging om de overgang te forceren. Zulte Waregem verwacht hem vandaag terug op het veld. Uiteindelijk werd het dossier Sylla losgekoppeld van dat van Bezus, die allicht zondag al met AA Gent kan aantreden in Kortrijk. (RN/FKS/VDVJ)

Benavente voor 6 miljoen van Charleroi naar Egypte

AA Gent en Anderlecht zullen blij zijn. Concurrent voor play-off 1 Charleroi ziet sterkhouder Cristian Benavente (24) vertrekken. Hij gaat naar Pyramids FC in Egypte. Nadat Racing Genk en Anderlecht waren afgehaakt op de hoge vraagprijs, koos de Peruaanse international voor Pyramids, met dank aan de financiële inbreng van een miljardair stilaan een grootmacht in het Afrikaanse voetbal. Hij zou er twee miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Benavente kon ook naar Saoedische Al Ahli. Ook die club had een akkoord met Charleroi en Benavente kon er wellicht nog meer verdienen, maar gisteren stapte hij toch op het vliegtuig naar Caïro. De Carolo’s vangen ongeveer 6 miljoen euro. Nadat het in de zomer al Kaveh Rezaei voor vijf miljoen euro aan Club Brugge verkocht had, is dit wederom een financiële meevaller.