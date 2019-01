TransferTalk. Harbaoui blijft Zulte Waregem trouw - Dembélé verhuist naar Guangzhou - Zo goed als rond: Chelsea huurt Higuain - STVV gaat optie Bezus lichten De voetbalredactie

17 januari 2019

17u50 2

Hamdi Harbaoui blijft bij Essevee

Hamdi Harbaoui blijft bij Zulte Waregem. Dat bevestigt de club op zijn website namens CEO Eddy Cordier. Harbaoui genoot interesse uit het buitenland, maar nam deze namiddag een definitieve beslissing omtrent zijn sportieve toekomst. De Tunesische spits blijft Essevee trouw. “Na de inspanningen die we deze mercato hebben gedaan om het team te versterken, willen we onze topschutter absoluut niet laten vertrekken”, benadrukt Cordier.

CEO Eddy Cordier bevestigt: Hamdi Harbaoui blijft #TeamEssvee trouw!



👉 https://t.co/Z46L7pPpsG pic.twitter.com/jxeSuFBnoM SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Real Madrid laat derde doelman Kiko Casilla vertrekken

Derde doelman Kiko Casilla verlaat Real Madrid voor de Engelse tweedeklasser Leeds United, zo maakte Real vandaag bekend. De 32-jarige Casilla, een jeugdproduct van Real dat de club destijds op twintigjarige leeftijd verliet, werd in de zomer van 2015 door de Koninklijke overgenomen van Espanyol, maar kwam er door de concurrentie met Keylor Navas en later ook Rode Duivel Thibaut Courtois niet aan spelen toe.

In Engeland moet hij de ambitieuze traditieclub Leeds United aan de promotie naar de Premier League helpen. Met nog minder dan de helft van de wedstrijden te spelen staat het team van de Argentijn Marcelo Bielsa aan de leiding in de Championship.

Zivkovic op weg naar Sion

Richairo Zivkovic (22) staat dicht bij een overgang naar Sion. Gesprekken tussen de Nederlander en de Zwitserse club lopen al even en de transfer bevindt zich in een afrondende fase. KV Oostende hoopt een een groot deel van de aan Ajax betaalde som (ongeveer 1 miljoen euro) te recupereren. Met Tom De Sutter haalde de kustploeg eerder al een vervanger in huis.

Dembélé verhuist naar Guangzhou

Moussa Dembélé (31) verhuist naar China. De Rode Duivel tekende een contract voor drie jaar bij eersteklasser Guangzhou R&F. Hij gaat er een kleine 10 miljoen euro per jaar verdienen. Dembélé zwaaide de Premier League uit omdat zijn lichaam de intensiteit niet meer aankon.

Dembélé verlaat de Spurs dus na 6,5 seizoenen. Hij tekende in Londen in de zomer van 2012. De Antwerpenaar ontpopte zich snel tot een belangrijke pion binnen het team en kwam in totaal tot 249 officiële duels (en tien goals).

De laatste jaren sukkelde de middenvelder wel steeds meer met kleine blessures. De voorbije 2,5 maand stond hij aan de kant met een hardnekkige enkelblessure. Tottenham maakte begin januari bekend dat Dembélé de groepstrainingen had kunnen hervatten, maar zijn laatste optreden in wedstrijdverband dateert van 3 november. De 82-voudig Rode Duivel speelde eerder in zijn carrière voor Germinal Beerschot (2004-2005), Willem II (2005-2006), AZ (2006-2010) en Fulham (2010-2012).

Zo goed als rond: Chelsea huurt Higuain

Gonzalo Higuain (31) zal de tweede seizoenshelft allicht te bewonderen zijn in de Premier League. Chelsea gaat de Argentijnse spits huren. De deal is zo goed als rond. Higuain wordt momenteel door Juventus verhuurd aan AC Milan en zou in Londen herenigd worden met coach Maurizio Sarri, onder wie hij eerder speelde bij Napoli.

Medicals with fever won’t be an issue, I guess. #cfc pic.twitter.com/7SQHWevVOD Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

STVV gaat optie Bezus lichten

STVV zat gisteren samen met Roman Bezus (28) en zijn entourage. De Oekraïner, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Antwerp, heeft een aflopend contract. STVV heeft een optie op een extra seizoen maar die gaat gepaard met een gevoelige salarisverhoging voor de speler. Die kwalificeerde de club eerst als té hoog, maar nu is STVV toch bereid die stap te zetten. (SJH)

Vranjes moet weg, Zulj is er, Akgün op komst?

Wat iedereen verwachtte, is nu ook officieel. “We zoeken een oplossing voor Vranjes”, aldus Michael Verschueren. Trop is te veel.

Een gesprek is er nog niet geweest, na de nieuwe fratsen van Ognjen Vranjes. “Want hij is ziek, hé”, grijnsde Michael Verschueren. Niet dat een onderhoud veel zal veranderen: Vranjes moet weg, aangezien zijn houding allerminst past bij het instituut Anderlecht. “We zoeken een oplossing”, aldus Verschueren. Dat Anderlecht zo wel veel geld dreigt te verkwisten - Vranjes kostte 3 miljoen euro -, daar is Verschueren niet van overtuigd. “Als voetballer heeft hij zeker zijn waarde.”

Exit Santini en Morioka?

Nog mogelijke vertrekkers: Ivan Santini en Ryota Morioka. Voor de eerste is er, dixit Verschueren, “veel interesse, maar niks concreets voorlopig”. Ook voor Morioka “beweegt het”.

“Door de komst van Peter Zulj (25), die overkomt van Sturm Graz en voor 3,5 jaar tekende, is RSCA bereid mee te werken. “Er is ruimte om iets te doen”, zei Verschueren over de Japanner, waarna hij zeer positief was over Zulj: “Hij brengt creativiteit. Dat misten we de afgelopen maanden. Hij is de Pozuelo van Genk, maar dan bij ons.”

Om Zulj binnen te halen, moest Anderlecht wel een coup plegen. De Oostenrijkse international, vorig jaar verkozen tot beste voetballer van Oostenrijk, was op weg naar het Italiaanse Empoli, maar toen Verschueren de belangstelling kenbaar maakte, raakte Zulj snel overtuigd. Gisteren legde hij zijn medische testen af.

Verschueren liet daarnaast optekenen dat Anderlecht “nog een extra aanvaller en misschien nog een andere speler zoekt”. De 18-jarige Yunus Akgün van het Turkse Galatasaray wordt genoemd. Volgens Turkse bronnen deed de recordkampioen zelfs al een bod van 3 miljoen euro. Naar verluidt hebben Chelsea, Wolfsburg en Benfica de youngster ook al gescout. Galatasaray zou wel oren hebben naar een definitief vertrek van de meervoudige jeugdinternational.

Mogelijk kan Akgün Knowledge Musona (28) vervangen. Hij trekt op huurbasis naar Lokeren, op speeldag 28 mag hij gewoon meespelen tegen RSCA. (PJC/MVS/KTH)