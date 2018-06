TransferTalk: Georges Leekens ontkent ontslag bij Hongarije - Lazio wil Silvio Proto De voetbalredactie

19 juni 2018

06u30 0 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Cercle haalt Ivoriaan Irie bij Monaco

Na de huurlingen Etienne, Appin en Nguinda komt ook Franck Irie van Monaco naar Cercle Brugge. Maar deze 20-jarige Ivoriaanse spelmaker wordt niet gehuurd, wel met een contract voor twee seizoenen definitief aangetrokken. Ook het contract van Tormin werd verlengd. Wesley Van Belle, één van de zes Belgen in de voorlopige kern, onderging een knieoperatie en mist dus de voorbereiding en de start van de competitie. Cercle sloot een zevende oefenwedstrijd af, tegen KV Kortrijk, op 7 juli om 19 uur in Lichtervelde. De ministage op 20 en 21 juni (met wedstrijden tegen Boulogne en Reims) gaat door in Le Touquet. (LUVM)

Georges Leekens op de wip in Hongarije?

Hongaarse websites meldden gisteren dat Georges Leekens op de wip zit als bondscoach van Hongarije, maar onze landgenoot zelf ontkent dat. Leekens ging eind 2017 aan de slag in Hongarije, maar de resultaten vielen dit jaar tegen. Hongarije speelde 1-1 gelijk in Wit-Rusland, maar verder werden er nederlagen geleden tegen Kazachstan (2-3), Schotland (0-1) en Australië (1-2). "Maar we zijn ons aan het voorbereiden op de Nations Cup in september", reageert Leekens. "Op 8 juli ga ik weer aan de slag. Het verhaal dat ik ontslagen zou worden, komt van enkele internetsites, nadat ik een manager buiten heb gezet die niet in ons hotel hoorde. Mijn band met de voorzitter en de secretaris-generaal van de Hongaarse bond is goed, ze zouden me zeker iets laten weten als er een probleem zou zijn. En dat is niet gebeurd." (RN/KDZ)

Lazio Roma wil Silvio Proto

Silvio Proto (35) heeft er een goed seizoen opzitten bij het Griekse Olympiakos en dat is ook andere Europese ploegen niet ontgaan. Zo toont het Italiaanse Lazio Roma meer dan gewone belangstelling voor de Belgische doelman. Lazio is de ploeg van Jordan Lukaku en Milinkovic-Savic. Het eindigde vorig seizoen vijfde en speelt Europa League. Proto staat ook in de belangstelling van een aantal Belgische ploegen. (MJR)