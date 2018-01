TransferTalk: Gent rondt komst Deense middenvelder af - Zulte Waregem hoopt op Bongonda - Anderlecht mag doelwit definitief vergeten De voetbalredactie

20u25 0 Twitter Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Croizet klaar voor een nieuwe start

Yohan Croizet kwam met een opvallende transfer op de proppen. De 25-jarige Fransman ruilde eerder KV Mechelen in voor het Amerikaanse Sporting Kansas City en hij ziet het blijkbaar helemaal zitten. "Ik ben erg enthousiast om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Ik kan niet wachten om een nieuwe start te maken en een nieuw leven op te starten", pende hij neer op Twitter.

I’m very excited to start the new season.. Can’t wait to take a new beginning and a new life 🇺🇸⚽️💙 Yohan Croizet(@ Yohancroizet) link

Schalke 04 huurt Pjaca van Juventus

Marko Pjaca maakt het seizoen af bij Schalke 04. De Duitse club huurt de aanvaller van Juventus, waar hij weinig speeltijd kreeg. Ook Anderlecht had de dure winger in het vizier, maar vist dus achter het net.

De 22-jarige Pjaca maakte grote indruk bij de nationale ploeg van Kroatië tijdens het laatste EK in Frankrijk. Daarom was Juventus bereid 23 miljoen euro voor hem te betalen. Pjaca genoot een deel van zijn opleiding bij Dinamo Zagreb.

.@marko_pjaca20: Habe viel mit @BeneHoewedes über #Schalke gesprochen. Er hat mir viele positive Dinge über den Club und die Fans erzählt. #S04 pic.twitter.com/LkTfGgIyfi FC Schalke 04(@ s04) link

Cercle Brugge haalt eerste winterversterking

Tweedeklasser Cercle Brugge heeft de komst van zijn eerste winterversterking afgerond. De 26-jarige Franse middenvelder Kevin Hoggas komt over van de Franse tweedeklasser Bourg-en-Bresse en ondertekende in het Jan Breydelstadion een contract tot medio 2021, zo maakte Cercle donderdag bekend.

"De Vereniging is heel ambitieus en wil er alles aan doen om de doelstellingen te bereiken", klonk het in een eerste reactie. "Er resten ons nog acht wedstrijden in deze periode en ik ben er klaar voor om alles te geven."

Kévin Hoggas krijgt bij Cercle Brugge het nummer 26 toegewezen! #levecercle



↪️ https://t.co/5VnpeKGbut pic.twitter.com/lj97zsAKs5 Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Zulte Waregem hoopt op Bongonda

Essevee blijft speuren naar versterking. Na de transfers van Damien Marcq en Hamdi Harbaoui richt de bekerwinnaar nu zijn pijlen op een oude bekende: Theo Bongonda (22). De flankaanvaller werd de voorbije maanden door Celta de Vigo uitgeleend aan Trabzonspor, maar kwam daar amper aan spelen toe. Essevee wil de voormalige smaakmaker, die eind 2013 op het hoogste niveau debuteerde bij de fusieclub, een uitweg bieden. Een akkoord is er evenwel nog niet. Ook het Spaanse Deportivo La Coruña toont interesse in de voormalig belofte-international. (VDVJ/SJH)

EPA Theo Bongonda (rechts), op deze foto in de outfit van Celta de Vigo.

Anderlecht verrast met transfer van Kenny Saief

Kenny Saief: dat wordt de opmerkelijke eerste winteraanwinst van Anderlecht. In de zoektocht naar een vervanger voor de geblesseerde Henry Onyekuru grijpt Hein Vanhaezebrouck terug naar een oude bekende. Eén die hem mee kampioen maakte bij de Buffalo’s en een sterkhouder was in de historische Champions League-campagne in 2015-2016. Lees er HIER alles over.

BELGA Saief zit Appiah op de hielen. Binnenkort worden ze ploegmaats bij Anderlecht.

Vietto ruilt Atletico voor Valencia

Valencia heeft zich versterkt met Luciano Vietto. De 24-jarige Argentijn, die overkomt van Atletico Madrid, wordt tot het einde van het seizoen geleend met aankoopoptie. "Ik ben heel blij om voor Valencia te mogen spelen", reageerde de aanvaller op de clubwebsite. "Ik zak met veel honger af naar mijn nieuwe club en zal hard werken. Hopelijk kan ik de Valencia-aanval iets bijbrengen."

Vietto brak in zijn thuisland door bij Racing Club en verkaste nadien naar Villarreal in Spanje. Vervolgens trok hij naar Atletico Madrid, dat hem vorig seizoen aan Sevilla uitleende. De eerste seizoenshelft was de Argentijn opnieuw in de Spaanse hoofdstad actief, maar na de terugkeer deze winter van oudgediende Diego Costa paste hij minder in de plannen van coach Diego Simeone.

EPA Luciano Vietto (links) op training bij Atletico.

AA Gent haalt Christiansen in huis

AA Gent heeft zich versterkt met de Deense middenvelder Anders Christiansen. De 27-jarige viervoudige international komt over van de Zweedse landskampioen Malmö en ondertekende in de Ghelamco Arena een contract tot 2021. De middenvelder moet er als nummer acht concurreren met Brecht Dejaegere. Vorig seizoen werd Christiansen in Zweden verkozen tot Speler van het Jaar.

Christensen startte zijn carrière in 2008 bij het Deense Lyngby waarmee hij promoveerde uit tweede klasse. Na twee seizoenen werd hij overgenomen door toenmalig Deens kampioen Nordsjaelland. Daar speelde hij in 2,5 seizoenen in totaal 85 wedstrijden. Hij scoorde er zeven doelpunten, kwam tot acht assists en maakte in 2012-2013 hun Champions League-campagne mee. Christiansen verkaste vervolgens in januari 2015 naar het Italiaanse Chievo Verona, kwam daar weinig aan spelen toe en werd in januari 2016 overgenomen door Malmö, waar hij twee landstitels mocht vieren.

Wat weet je over @KgsAC, onze nieuwe aanwinst? 🤔 pic.twitter.com/j6T0FB86np KAA Gent(@ KAAGent) link

Done deal!



Anders Christiansen (@KgsAC) is van @KAAGent



📝 contract tot 2021



☑️ Deen, 27 jaar, 4-voudig international



☑️ concurrent voor Brecht Dejaegere als #8



Nu wachten op Rangelo Janga (25) pic.twitter.com/PaaFdsDvFX Niels Poissonnier(@ niels_27) link

Arsenal wil Aubameyang als Sánchez vertrekt

Alles wijst erop dat Alexis Sánchez aan zijn laatste seizoen bij Arsenal bezig is. Het contract van de Chileen loopt in de zomer af en als Arsenal nog iets aan hem wil verdienen moet hij deze maand van de hand worden gedaan. Sky Italia beweert dat de Gunners op Pierre-Emerick Aubameyang mikken als mogelijke vervanger van Sánchez, die nog steeds in de belangstelling van Manchester City zou staan.

De koploper in de Premier League probeerde Sánchez afgelopen zomer ook al naar het Etihad Stadium te halen, maar Arsenal wees toen op deadline day een bod van 67,5 miljoen euro af. Aubameyang verlengde onlangs zijn contract bij Borussia Dortmund tot medio 2021.

AFP Pierre-Emerick Aubameyang.

United legt vier spelers langer vast

Manchester United heeft de opties gelicht in de contracten van Daley Blind, Juan Mata, Ander Herrera en Ashley Young. De club voorkomt daarmee dat het kwartet komende zomer transfervrij Old Trafford uitloopt. Dat meldt The Telegraph.

De vier staan door de contractverlenging nog tot juni 2019 onder contract in Manchester. De toekomst van Blind, Mata, Young en Shaw, die eerder de optie in zijn contract gelicht zag worden, bij United is nog wel ongewis, maar United heeft nu de tijd om de knoop over het viertal door te hakken.

Getty Images Juan Mata.

Everton plukt aanvaller Cenk Tosun weg bij Besiktas

Everton heeft met Besiktas een akkoord bereikt omtrent de transfer van de Turkse aanvaller Cenk Tosun. The Toffees zouden 30,3 miljoen euro op tafel leggen om de 26-jarige international los te weken in Istanboel. Momenteel wordt er nog een persoonlijk akkoord onderhandeld. Als dat er tijdig komt, kan de spits mogelijk al in de selectie opgenomen worden voor de stadsderby tegen Liverpool van vrijdag in de derde ronde van de FA Cup.

Kevin Mirallas is voorlopig nog steeds speler van Everton. De dertigjarige winger komt er al een tijdje niet meer aan spelen toe en aast op een transfer, een terugkeer naar oude liefde Olympiakos zou daarbij tot de mogelijkheden behoren. De Rode Duivel ligt echter nog tot medio 2020 onder contract in Goodison Park en kan er dus niet gratis weg.

AFP Cenk Tosun.

Pech voor RSCA: "Paciência mag niet weg"

Het blijft tegenvallen voor Anderlecht. Eerst gaf target Marko Pjaca (22, Juventus) de voorkeur aan een uitleenbeurt richting Duitsland, nu heeft Vitória Setúbal laten weten dat spits Gonçalo Paciência (23) zeker níet zal vertrekken deze winter. "Hij blijft gewoon bij ons", klinkt het over de FC Porto-huurling. Dat betekent dat RSCA op zoek moet naar andere spelers om de aanval te versterken. In die optiek is er goed nieuws voor de fans: Herman Van Holsbeeck doet er alles aan om nog voor de stage één nieuwkomer aan te trekken. Uitgaand voldoet het bod van Sparta Praag voor Nicolae Stanciu (24) voorlopig niet. (PJC)

Getty Images.

Butelle keert terug naar Angers

Niet Horvath, wel Ludovic Butelle zal Club Brugge als eerste doelman te verlaten. De 34-jarige Fransman keert terug naar zijn ex-club Angers. Butelle informeerde Club enkele dagen geleden over zijn nakende vertrek en keert nu dus terug naar de Ligue 1. De situatie van Horvath blijft onveranderd: ook hij mag vertrekken. Voor de jonge Teunckens zoekt blauw-zwart een oplossing in 1B of in de Nederlandse tweede klasse. Tot slot is het aannemelijk dat Hubert aanblijft en als tweede doelman naast de nieuwe nummer één Gabulov zal fungeren. In de bekermatch tegen Charleroi zal Hubert waarschijnlijk het doel verdedigen, aangezien Gabulov niet speelgerechtigd is. (TTV)

C’est reparti pour un tour.

Welcome Back !#laforcedusco pic.twitter.com/wIEhQVoayF Saïd chabane(@ SadSaidchabane) link

"Bod van Standard op Auzqui"

Ook bij Standard maken ze werk van versterking tijdens de winterstop. De Rouches hopen om de Argentijn Carlos Auzqui (26) los te weken bij River Plate. "We hebben een formeel voorstel van Standard ontvangen", zegt Juan Cruz Oller - de makelaar van Auzqui - in de Argentijnse pers. De middenvelder speelde zeven jaar voor Estudiantes, vooraleer hij in februari van dit jaar de overstap maakte naar River Plate. Daar kon hij echter niet overtuigen. Standard zou hem huren met optie tot aankoop. (FDZ/PJC)

AP Carlos Auzqui (rechts).

Dequevy (Antwerp) mag gratis weg

Joeri Dequevy (32) kreeg te horen dat hij gratis mag vertrekken bij Antwerp. De vleugelspits reist niet mee op stage. Nog bij Antwerp wordt de aankoopoptie van Matheus Borges gelicht. De 25-jarige verdediger werd gehuurd van het Braziliaanse Londrina, maar zal dus worden vastgelegd tot 2021. (SJH)

BELGA

Mémé Tchité test bij Patro Eisden

Op de eerste trainingsdag bij Patro Esden hebben zich elf testers gemeld, waarvan Mémé Tchité (ex-Anderlecht, Standard en Brugge) de bekendste van was. Door het faillisement van WS Brussel zit Tchité momenteel zonder club. (CLM)

BELGA