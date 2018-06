TransferTalk: Gent heeft vervanger Gigot beet - Anderlecht haalt Franse doelman - Juventus aast op Dembélé - Krijgt Genkse transfer nog juridisch staartje? De voetbalredactie

Officieel: Anderlecht plukt doelman weg bij Metz

De kogel is door de kerk. Thomas Didillon is de nieuwste aanwinst van Anderlecht. De 22-jarige doelman komt over van het Franse Metz. Didillon, Frans jeugdinternational, speelde dit seizoen door blessureleed slechts acht matchen in de Ligue 1. De verwachting is dan ook niet dat RSCA Didillon haalt als titularis - dat moet nog steeds Matz Sels worden, de onderhandelingen met Newcastle lopen -, wel dat hij de concurrentie aanscherpt.

"Thomas geldt als een grote belofte van het Franse voetbal en behoorde regelmatig tot de nationale selectie (van de U16 tot de U21). Hij wekte al serieuze interesse op van verschillende Engelse topclubs maar werd afgeremd door een blessure. Paars-Wit is overtuigd van zijn kwaliteiten en zijn grote potentieel", klinkt het op de clubwebsite van Anderlecht.

Genk denkt aan Portugese vervanger voor Colley

Racing Genk heeft zijn oog laten vallen op de Portugees Nuno Tomás. Een 22-jarige linksvoetige centrale verdediger van het Portugese FC Belenenses. Tomás staat op een shortlist in de Luminus Arena om de naar Sampdoria vertrokken Omar Colley te vervangen. Tomás speelde dit seizoen 27 wedstrijden en scoorde daarin ook drie doelpunten. Hij finishte met Belenenses op een 12de plaats in de Portugese eerste klasse. (KDZ)

Gent heeft vervanger voor Gigot beet

AA Gent heeft de Oekraïense centrale verdediger Igor Plastun beet. Dat melden de Buffalo's op hun website. De 27-jarige Plastun komt over van de Bulgaarse kampioen Ludogorets Razgrad en ondertekende een contract voor vier seizoenen.

Plastun begon zijn carrière bij de Oekraïense tweedeklasser Obolon Kiev, waar hij ook zijn opleiding kreeg. In de zomer van 2008 maakte de centrale verdediger er zijn debuut en promoveerde hij met de club naar eerste klasse. Plastun speelde 61 wedstrijden voor Obolon en werd na drie jaar overgenomen door Karpaty Lviv. Daar kwam hij in vier jaar 101 keer in actie, vooraleer het Bulgaarse Ludogorets Razgrad hem er wegplukte. De Oekraïner bleef uiteindelijk twee jaar bij Ludogorets Razgrad, waarin hij 75 wedstrijden speelde en tweemaal Bulgaars kampioen werd.

Plastun kreeg voor zijn transfer advies van zijn landgenoot en AA Gent-aanvaller Roman Yaremchuk. "Ik sprak twee weken geleden voor het eerst met Roman. Ik kende hem niet, want heb nooit met hem gespeeld", zegt Plastun op de website van AA Gent. "Maar Roman vertelde me alleen maar goede zaken over de club. Hij sprak over het prachtige stadion, de goeie sfeer in de groep, de supporters en het feit dat KAA Gent een ambitieuze en professionele club is. Allemaal zaken die me nog meer overtuigden om voor deze club te kiezen." Hij moet bij AA Gent de naar Spartak Moskou getransfereerde Samuel Gigot vervangen.

Hannover 96 neemt Japanse international over van Hertha Berlijn

Hannover 96 heeft de Japanse international Genki Haraguchi aangetrokken. De middenvelder komt over van Hertha Berlijn en zette zijn handtekening onder een contract voor drie jaar.

De 27-jarige Haraguchi is momenteel in Rusland met de Japanse WK-selectie. Sinds januari trad hij op huurbasis aan voor Fortuna Düsseldorf, dat zich het beste team toonde in de Duitse tweede klasse en zo promoveerde naar de Bundesliga.

Haraguchi kwam in 2014 bij Hertha Berlijn terecht. Eerder trad hij in zijn vaderland aan voor de Urawa Red Diamonds.

Belg Arno Verschueren langer bij NAC

NAC heeft het contract van middenvelder Arno Verschueren opengebroken en met twee jaar verlengd. De 21-jarige Belg ligt nu tot medio 2021 vast bij de Brabantse eredivisieclub. Verschueren speelt sinds 2016 bij NAC, dat hem destijds overnam van de Belgische club Westerlo. De middenvelder promoveerde in zijn eerste jaar met NAC naar de eredivisie. Op het hoogste niveau was Verschueren ook een vaste waarde in het elftal van trainer Stijn Vreven, die inmiddels plaats heeft gemaakt voor Mitchell van der Gaag. De Belgische jeugdinternational maakte afgelopen seizoen één doelpunt, in de thuiswedstrijd tegen Willem II (1-2). Verschueren stond in de belangstelling van andere clubs, maar hij denkt zich bij NAC het beste te kunnen ontwikkelen.

"Paintsil tekende voorcontract bij Ferencvaros"

Mogelijk krijgt de transfer van Joseph Painsil naar Racing Genk nog een staartje. De Limburgers kondigden gisteren fier aan dat ze hun felbegeerde target eindelijk binnen hadden gehaald, maar Ferencvaros - de club die de speler huurde - lijkt zich niet zomaar bij die overgang te gaan neerleggen. Een doorgaans goed geïnformeerde Hongaarse journalist meldt op Twitter dat de club een Zwitserse advocaat onder de arm neemt, omdat de speler naar verluidt een voorcontract had getekend bij hun team in de winterstop.

Juventus aast op Dembélé

Moussa Dembélé (30) is hot in Italië. Zo heeft landskampioen Juventus contact opgenomen met de entourage van de Rode Duivel om over een overgang te spreken. Ook met Tottenham zou er al een meeting gepland zijn om de financiële voorwaarden te bespreken. Wellicht worden dat heftige discussies, want de Spurs willen graag nog 30 miljoen euro vangen voor hun middenvelder. Gezien zijn contractsituatie - zijn overeenkomst loopt in 2019 af - lijkt dat te hoog gegrepen. Daarnaast houdt ook Inter de situatie van Dembélé nauwlettend in de gaten. (VDVJ/KTH)

Club scout Costa Ricaanse linkerflank Oviedo...

Ook tijdens het interlandvoetbal blijft de transfermarkt op volle toeren draaien. Zo volgde Club Brugge gisteren tijdens België-Costa Rica met meer dan speciale aandacht de prestatie van Bryan Oviedo (28). De linkerflankspeler van Sunderland, die tegen de Rode Duivels al zijn 44ste cap pakte, heeft voor blauw-zwart een bijzonder interessant profiel voor het 3-5-2-systeem dat Leko vorig seizoen hanteerde. Hij is bovendien geen onbekende, want hij kwam in 2012 met FC Kopenhagen al in actie tegen Club in de Champions Leaguevoorronde. Of de Costa Ricaan financieel haalbaar is, is een andere vraag. (WDK)

... en doet bod op Semedo (Moreirense)

Zoals steeds steekt Club Brugge tijdens de transferperiode een beetje overal zijn tentakels uit. Eén daarvan gaat richting Portugal, waar blauw-zwart een miljoenenbod deed op Alfa Semedo Esteves (20) van het nummer vijftien Moreirense. Hij is een verdedigende middenvelder van 1m90, die twee jaar geleden door Benfica nog werd uitgeleend aan derdeklasser Vilafranquense. Daar ontpopte de in Guinee-Bissau geboren Semedo zich tot een vaste waarde, net als vorig seizoen bij Moreirense. Gezien zijn profiel is het maar de vraag of hij gezien wordt als een potentiële vervanger van Nakamba, dan wel als een back-up op het middenveld. (WDK)

Anderlecht grijpt naast Mbemba

Anderlecht grijpt naast Chancel Mbemba. Marc Coucke en Luc Devroe hadden de 23-jarige Congolese verdediger graag terug naar het Astridpark gehaald, maar uit goeie bronnen vernemen we dat een deal met paars-wit onmogelijk is geworden. De verdediger van Newcastle kan rekenen op interesse uit Italië, maar vooral FC Porto staat heel dicht bij een overgang van de Congolees. Zowel met Newcastle als met Mbemba zelf is Porto in vergevorderde onderhandelingen. Een betrouwbare Portugese bron meldt ons dat de overgang van Mbemba naar FC Porto vandaag of morgen afgerond kan worden. (RN)

Standard weigert 8 miljoen voor Cimirot

Acht miljoen euro. Dat bedrag wilde het Saoedische Al Ahli neerleggen voor Standard-middenvelder Gojko Cimirot (25). Maar de Bosnische international mag niet vertrekken van het Luikse bestuur. Tijdens de winterstop legden de Rouches 2,5 miljoen op tafel voor Cimirot, die indruk maakte in zijn eerste maanden op Sclessin. Hij zou om en bij de twee miljoen euro per jaar kunnen verdienen in Saoedi-Arabië. Intussen zou Standard de piste van Zakaria Bakkali verlaten hebben. De Rouches hoopten de flankspeler voor de competitiestart vast te leggen, maar het dossier zit voorlopig muurvast. (FDZ/SJH)

Standard trekt belofteninternational Bastien aan

Samuel Bastien (21) tekent vandaag of uiterlijk morgen een contract bij Standard. De belofteninternational voetbalde bij de jeugd al voor de Rouches, maar hij verhuisde op jonge leeftijd naar Anderlecht. Daar mocht hij op 17-jarige leeftijd één keer invallen bij de eerste ploeg. Op 6 december kwam hij na de rust in op het veld van Moeskroen, waar hij de schade mee wist te beperken (4-2) na een vroege 3-0. In de zomer van 2015 verkaste Bastien naar het Italiaanse Avellino. Nog een jaar later ging hij aan de slag bij Chievo. Het voorbije seizoen kwam hij daar 21 keer in actie in de Serie A.

Samuel Bastien is een centrale middenvelder met goeie voeten. Hij voetbalt liefst op de 'zes'. Standard had al langer een oogje op de jonge Belg. Het probeerde hem tijdens de winterstop al naar Luik te halen, maar kende toen geen succes. In de overeenkomst tussen Standard en Chievo moeten nog een paar details geregeld worden, maar niets staat de overgang nog in de weg. Vandaag legt Bastien in Luik zijn medische tests af, daarna tekent hij een contract voor vier jaar met een optie voor een bijkomend jaar. (RN/FDZ)

Conte en Bossaerts moeten weg bij KV Oostende

Volgende week starten de trainingen bij KV Oostende. Nieuwe coach Gert Verheyen voorziet geen plaats voor Matthias Bossaerts (21), Ibrahima Conte (27), Ibrahima Bah (19) en Hasan Ozkan (20). Zij beginnen bij de B- kern. Vooral de afwezigheid van die twee eerste is opvallend. Bossaerts vertrok op z'n 16de als groot talent naar Manchester City, maar kon de grote verwachtingen ook bij KVO nooit waarmaken. Oostende betaalde dan weer verschillende 100.000'en euro's voor Conte aan Anderlecht. De flankaanvaller uit Guinee overtuigde op geen enkel moment en flopte ook tijdens zijn uitleenbeurt aan Waasland-Beveren. (TTV)

Justin Kluivert ondergaat medische keuring bij AS Roma

Het Nederlandse toptalent Justin Kluivert staat op het punt ploegmaat te worden van Radja Nainggolan bij AS Roma. De 19-jarige aanvaller landde gisteravond in de Italiaanse hoofdstad. Hij werd op het vliegveld door fans van de Romeinse club enthousiast ontvangen.

AS Roma plaatste beelden van Kluivert op het officiële twitterkanaal waarin hij te zien is met een sjaaltje van de club om zijn nek. Ook werd hem een kort interview afgenomen.

De zoon van voormalig Oranje-international Patrick Kluivert zal vandaag een medische keuring ondergaan bij Roma, waar zijn landgenoten Kevin Strootman en Rick Karsdorp voetballen. Er ligt een vijfjarig contract klaar. Zijn afkoopsom zou ongeveer 17,5 miljoen euro bedragen. Door bonussen kan dat bedrag tot boven de 20 miljoen euro oplopen.

Kluivert heeft bij Ajax nog een verbintenis tot juni 2019.

