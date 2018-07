TransferTalk. Genk vraagt 8 miljoen voor goudhaantje - Anderlecht ontdoet zich van overbodige middenvelder - miljoenenbod Olayinka onvoldoende De voetbalredactie

04 juli 2018

06u14

Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt.

Genk wil 8 miljoen voor Pozuelo

Langs de inkomende kant is het huiswerk van Racing Genk nagenoeg af. "Op een linksvoetige centrale verdediger na zijn wij rond", vertelde technisch directeur Dimitri de Condé. "We willen klaar zijn bij de start van het seizoen, daarom dat de nieuwkomers hier ook zo snel staan."

De Condé wel nog rekening met een aantal mogelijke vertrekkers. Zo zijn er nu vier diepe spitsen. Karelis en Samatta worden bij de mogelijke vertrekkers genoemd. "De spelers moeten zich maar tonen. Nadien zullen we bepalen wie zich verder binnen Genk kan ontwikkelen." En dan is er nog Pozuelo. De roep uit zijn thuisland weerklinkt steeds luider, maar 'Pozo' geeft niet de indruk dat hij absoluut weg wil. "Hij traint gretig en hij ziet er gelukkig uit. Hij zal ook niet zomaar vertrekken. Onder de 8 miljoen kan er geen sprake zijn van een transfer." (KDZ)

Olayinka blijft bij AA Gent

Peter Olayinka (22) blijft bij AA Gent. Dat is de conclusie na onderhandelingen met Slavia Praag, dat gisteren naar Gent afzakte om de Nigeriaanse aanvaller over te nemen. Slavia Praag, dat in Chinese handen is, zou komen met een miljoenenbod. Maar uiteindelijk bleek de aanbieding van de Tsjechen ruim onvoldoende voor AA Gent. In bestuurskringen viel dan ook te horen dat AA Gent het beu is en dat Olayinka niet meer weg mag. Peter Olayinka werd het voorbije seizoen door AA Gent uitgeleend aan Zulte Waregem, waar hij goed was voor 11 goals en 15 assists. Dit seizoen moet hij een mogelijk vertrek van Moses Simon opvangen. (RN)

Badji definitief weg bij Anderlecht

Anderlecht heeft zich kunnen ontdoen van Stephane Badji. De Senegalees van 28 trekt met een definitieve transfer naar Bursaspor. Vorig seizoen werd hij door Anderlecht aan Kayserispor verhuurd. Paars-wit zou zo'n 700.000 euro vangen voor de verdedigende middenvelder. (MJR)