TransferTalk. Genk polst Kortrijk rond Kaminski - STVV dicht bij Arsenal-spits - Ochoa van Luik naar Argentinië? Redactie

23 juli 2018

06u32 0 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen nadert met rasse schreden, het sein voor sommige clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Racing Genk heeft interesse in Kaminski

Racing Genk polste vorige week of een overgang van Thomas Kaminski (25) tot de mogelijkheden behoort. De doelman presteerde vorig seizoen sterk bij KV Kortrijk en was eerder al in beeld bij AA Gent. Nu overwoog dus ook Genk om een bod op hem uit te brengen, alleen wil Kortrijk niet meewerken aan een transfer. Het feit dat de Limburgers info inwonnen over een eventuele transfer van Kaminski, wijst erop dat ze in Genk niet zeker zijn dat Danny Vukovic aan boord blijft. (KDZ/ESK)

Anderlecht aast op jonge Kroaat

Anderlecht toont interesse voor de Kroaat Luka Ivanusec, een 19-jarige aanvallende middenvelder die nog tot juni 2020 onder contract ligt bij NK Lokomotiva Zagreb. Hij staat hoog op het verlanglijstje bij paars-wit, waar hij voor de nodige creativiteit op het middenveld zou kunnen zorgen. Vrijdag trad Ivanusec, die maar net een selectie voor het WK miste, aan tegen KV Oostende. Marc Coucke zou daar geïnformeerd hebben naar zijn diensten. Alleen zijn er twee hindernissen: de vraagprijs van 6 miljoen euro en de concurrentie van PSV. (PJC)

STVV dicht bij Arsenal-spits

Engelse media melden dat aanvaller Chuba Akpom van Arsenal dicht bij een overeenkomst met STVV staat. Akpom speelde na de winter al op huurbasis op Stayen. De 25-jarige Japanse international Wataru Endo legt deze week zijn medische testen af en zal vervolgens een 3-jarig contract ondertekenen op Stayen. De verdedigende middenvelder komt over van de Urawa Red Diamonds uit de J1 League, de Japanse hoogste klasse. (FKS)

Ochoa naar Argentinië?

Guillermo Ochoa (33) staat in de belangstelling van Boca Juniors. De Argentijnse topclub hoopt om de doelman na zijn sterk WK los te weken bij Standard. Maar de Mexicaan zelf wil niet per se weg uit Luik en vooral: hij zou graag in Europa blijven voetballen. Ochoa speelde vorig jaar al bij al een uitstekend seizoen bij de Rouches. Voorlopig heeft Boca nog geen bod gedaan op de nationale doelman van Mexico - die overigens ook interesse geniet van andere Europese ploegen.

Bailly en Moeskroen uit elkaar?

Alles wijst erop dat doelman Logan Bailly (32) Moeskroen zal verlaten. Defays gaat verder met Werner als titularis, Butez en Libertiaux als doublures. Bailly werd nog voor de mercato gelinkt aan Eupen, maar heeft momenteel nog geen nieuwe bestemming. Zijn contract bij Moeskroen loopt nog een seizoen. (ESK)

Kaya op een zucht van KVM

KV Mechelen staat zeer dicht bij Onur Kaya (32). Een definitief akkoord met de middenvelder is er nog niet, maar in principe wordt de transfer eerstdaags afgerond. Kaya komt over van Zulte Waregem. Met deze transfer anticipeert KVM op een mogelijk lange afwezigheid van Berrier (hartproblemen). (FDZ/VDVJ)

Lokeren heeft nieuwe spits vast

Lokeren heeft zijn nieuwe spits beet. De 26-jarige Wit-Rus Anton Saroka van Dinamo Minsk tekende een driejarige overeenkomst. Saroka hielp Minsk vorige donderdag nog aan de kwalificatie voor de tweede voorronde van de Europa Leauge en scoorde ook vier keer in acht interlands voor Wit-Rusland. (LUVM)