TransferTalk. Genk laat spits gaan - "Juventus en AC Milan willen ruilen" - Franse club toont interesse in Diaby

28 juli 2018

Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij.

Racing Genk laat José Naranjo naar Spaanse tweedeklasser vertrekken

De Spaanse tweedeklasser CD Tenerife heeft de komst van aanvaller José Naranjo aangekondigd. De Spanjaard komt over van Racing Genk en tekende op de Canarische Eilanden een contract voor vier seizoenen.

De 24-jarige Naranjo streek in januari 2017 neer in de Luminus Arena. In zijn eerste half seizoen kwam hij tot 7 goals in 22 officiële duels, maar vorig seizoen al bleek hij in de voorbereiding overbodig. Genk verhuurde Naranjo aan Leganés in de Primera Division, waar hij het voorbije seizoen in 22 optredens slechts één keer raak trof. Tenerife, de nummer elf van de voorbije Segunda Division, biedt nu een oplossing voor de Spanjaard

"Bonucci naar Juve, Higuain en Caldara naar Milan"

Een opmerkelijk transfergerucht uit Italië. Volgens Sky Sports Italia willen Juventus en AC Milan wat spelers ruilen. Leonardo Bonucci wil terug naar zijn oude club Juventus. De Milanezen zouden daarvoor Mattia Caldara voor terug krijgen. In een aparte deal zou ook Gonzalo Higuain worden verhuurd aan Milan.

Het is niet duidelijk of er een optie tot koop is bedongen rondom de Argentijnse spits. De 30-jarige aanvaller werd in 2016 voor 90 miljoen euro overgenomen van Napoli. In totaal scoorde hij in de Serie A 111 keer in 177 wedstrijden.

Vorig seizoen vertrok Bonucci voor dik 40 miljoen euro naar Milan. Hij schijnt nu zijn oude club Juventus te missen, waar hij van 2010 tot 2017 speelde. Mattia Caldara is al anderhalf jaar in bezit van Juve, maar speelde in die tijd voor Atalanta Bergamo op huurbasis.

Thelin, Teodorczyk en Obradovic weten van niks

De stoere taal van Luc Devroe is in het verkeerde keelgat geschoten bij Isaac Kiese Thelin (26), Lukasz Teodorczyk (27) en Ivan Obradovic (30). Hoewel Anderlecht meent dat het trio duidelijk te horen kreeg dat ze moeten vertrekken, klinken in de entourage van de betrokken spelers andere geluiden.

"Wij weten van niks", reageert men unisono. "Anderlecht heeft ons niet laten weten dat we beter andere oorden opzoeken." Obradovic speelde amper in de voorbereiding en kon dus zelf wel afleiden dat hij niet meer in de Anderlecht-plannen voorkwam, maar hij is verrast door de dreiging van Devroe om vanaf 31 augustus in de B-kern te belanden. In de omgeving van de Serviër meent men dat RSCA de speler niet zomaar kan straffen zonder reden. Ook bij Teo en Thelin, twee spitsen die liever zouden blijven, redeneert men zo. Een oplossing vinden voor alle partijen lijkt niet evident te worden. (PJC/NVK)

Thoelen wil weg bij Gent

Yannick Thoelen (28) wil weg bij AA Gent. De doelman ligt nog tot 2020 onder contract en zat gisteravond op de bank op Sclessin, maar hij zoekt een nieuwe uitdaging. Thoelen legde zich vorig seizoen neer bij de titularisrol van Kalinic, maar hij hoopte op een kans nu de mogelijkheid bestaat dat de Kroatische international nog vertrekt. Thoelen deed het vorig seizoen telkens uitstekend als hij Kalinic moest vervangen en toonde zich ook tijdens de voorbereiding. Na de uitspraak van Vanderhaeghe dat Gent een andere doelman zal aantrekken als Kalinic weggaat, heeft Thoelen zijn conclusies getrokken. Hij wil het seizoen niet ingaan als derde doelman.

De Tsjechische verdediger Michael Lüftner van FC Kopenhagen werd aangeboden bij AA Gent, maar de club gaat daar niet op in. Volgens Nederlandse bronnen is Kingsley Ehizibue (23) van PEC Zwolle wel een verdediger die AA Gent zou willen. (RN)

Nu wil ook Saint-Étienne Diaby

De lijst dikt aan. Na het Spaanse Levante en Léganes en het Engelse West Bromwich Albion heeft nu ook Saint-Étienne zich gemeld voor Abdoulay Diaby (27). De Fransen hopen de Malinese spits bij Club Brugge weg te plukken. Diaby zelf houdt alle opties open - hij wacht op de juiste club -, alleen een verlengd verblijf in Brugge is uitgesloten. Ivan Leko rekent ook niet meer op hem. (PJC/TTV)

Allach dan toch niet naar Spezia

De hemel viel op zijn kop. Ayyoub Allach (20), vrij na het faillissement van Lierse, was rond met het Italiaanse Spezia, maar de transfer lijkt af te ketsen. De KBVB eist immers waar het volgens de FIFA recht op heeft: een opleidingsvergoeding van een paar honderdduizend euro. Omdat Spezia die som niet kan ophoesten, blijft Allach, die al een paar maanden niet meer betaald werd bij Lierse, met lege handen achter. De entourage van de speler is dan ook ontgoocheld in de Belgische voetbalbond, die zo één van zijn talenten blokkeert. (PJC)