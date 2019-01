TransferTalk: Genk dreigt Pozuelo kwijt te spelen - Kara vandaag al op oefenveld Anderlecht De voetbalredactie

10 januari 2019

14u23 7

Pozuelo stat op vertrekken bij Genk

Racing Genk maakt zich ernstige zorgen. Er wordt flink getrokken aan spelers van de competitieleider, niet het minst aan Alejandro Pozuelo (27). De Spaanse regisseur staat zelfs op het punt om te vertrekken naar het Midden-Oosten. Genk heeft de sleutel ook niet in eigen handen: in het contract van de Spanjaard is een afkoopsom van 8 miljoen vastgelegd. Er is ons bevestigd dat Pozuelo op veel buitenlandse interesse kan rekenen, vooral vanuit het Midden-Oosten. Zo’n club is bereid om de 8 miljoen euro op tafel te leggen en hij kan er zich financieel flink verbeteren. Dat brengt de Spanjaard, die eerder meermaals heeft aangegeven zich wel goed te voelen in Genk, toch zwaar aan het twijfelen. Pozuelo’s makelaars verbleven de laatste dagen ook in het Melia Villaitanahotel in Benidorm, waar Genk deze week op stage is. Ook Anderlecht zou een oogje hebben op hem, maar die overstap is onwaarschijnlijk. Pozuelo heeft eerder al aangegeven dat hij in België nooit voor een andere club dan Genk wil spelen. (KDC)

Jamaicaanse spits voor Union

Union heeft zich verzekerd van de diensten van de Jamaicaanse aanvaller Chad Letts. De 18-jarige Letts tekende in het Dudenpark een contract voor anderhalf jaar met optie op twee extra seizoenen. De spits komt over van Atlanta United, de kampioen in de Amerikaanse competitie (MLS). Daar tekende hij afgelopen zomer, maar kwam hij niet in actie. Letts is de eerste versterking die Union tijdens de wintermercato vastlegt. Hij kwam afgelopen zomer al op proef bij de Brusselaars en speelde in de voorbereiding tegen KV Mechelen. Pas vanaf december kon hij bij Union tekenen, wegens de aanvraagtermijn voor een EU-paspoort.

Ndongala naar Turkije?

Ook voor Dieumerci Ndongala (27) is er concrete interesse. Hij staat in de belangstelling van Fenerbahçe. De Turkse topclub verkeert in acuut degradatiegevaar en ziet in Ndongala een versterking. In de entourage van de speler valt te horen dat hij een overstap naar Turkije wel zou zien zitten. De lonen bij de Turkse topclubs liggen natuurlijk een pak hoger dan bij de Belgische. De kans dat Racing Genk wil meewerken aan een vertrek is nihil. Als Genk niet wil praten over een vertrek van Ndongala, dan moeten ze dat ook niet. Anders dan bij Pozuelo heeft Genk hier wel de sleutel in handen. (KDC)

Kara mogelijk vandaag al op oefenveld Anderlecht

'King Kara’ is terug. Na een incident met zijn coach vertrekt Kara Mbodj (29) bij FC Nantes. Hij traint wellicht vandaag al mee met Anderlecht. Aanleiding van de breuk - er is een akkoord op clubniveau om de huurovereenkomst stop te zetten - is een incident dinsdagavond. Nantescoach Vahid Halilhodzic liet Kara starten tegen Montpellier (2-0), maar haalde hem na de pauze naar de kant. Kara nam de wissel slecht op en weigerde de hand van zijn trainer. Franse media meldden dat het na de partij ook nog tot een verhitte discussie kwam, al minimaliseerde een hoorbaar erg geïrriteerde Halilhodzic dat gisteren toen we hem aan de lijn kregen: “Ruzie? Ik weet niet waarover jij het hebt. Laat me met rust.” Kara was toen al op weg naar Spanje, waar Anderlecht op stage is.

De verwachting is dat de Afrikaan vandaag al op het oefenveld verschijnt in Pinatar, nadat hij dat gisteren zonder geldige reden niet gedaan had bij Nantes. Opvallend: te horen valt dat Bayat, via tussenpersonen, in deze deal een groot aandeel had. Het zou zo zijn eerste transfer zijn sinds Operatie Propere Handen. Anderlecht had eerder te kennen gegeven te zullen ‘opletten met de betrokken makelaars’, maar nu al zijn die intenties dus achterhaald. (PJC/MJR)

Dortmund maakt zich klaar voor Hazard-offensief

Borussia Dortmund bereidt wel degelijk het transferdossier van Thorgan Hazard voor, maar volgens Borussia Mönchengladbach lopen er nog geen concrete onderhandelingen. Gisteren pakte de Duitse krant Bild uit met het nieuws dat er een bod van 42 miljoen euro op tafel ligt om de tweede Hazard komende zomer weg te plukken. Een bericht dat onbevestigd blijft.

Het is veel geld voor een speler wiens contract nog anderhalf jaar loopt. Wat wel zo is: na de verkoop van Christian Pulisic aan Chelsea (64 miljoen) is Dortmund erg geïnteresseerd in Thorgan Hazard. De scouts volgen hem al meer dan twee jaar aandachtig en kennen de Rode Duivel door en door. Lucien Favre, de trainer die hem destijds naar Gladbach haalde, werkt nu bij Dortmund. Hij ziet een hernieuwde samenwerking helemaal zitten en ziet Thorgan als de ideale versterking. Gesprekken met Gladbach over een contractverlenging liggen al een tijdje stil en de club kan het geld goed gebruiken. (KTH)

Anderlecht profiteert van transfer Doumbia

Gevonden geld. Na Thomas Kaminski levert wellicht een tweede ex-speler Anderlecht deze winter extra cash op. Idrissa Doumbia (20) staat op het punt om Achmat Grozny in te ruilen voor Sporting Lissabon. Portugese media spreken over 2 miljoen euro, RSCA heeft een percentage van 20% op de transfer, wat betekent dat de club 400.000 euro zou innen. Intussen moet Partizan Belgrado geduld oefenen. Al maanden flirt het met Ivan Obradovic (30), maar die is inmiddels opnieuw een A-kernspeler bij Anderlecht. “En dus is het afwachten”, aldus Partizan-TD Milos Vazura over het dossier. “We staan in contact met Anderlecht.” Obradovic wil geen overhaaste beslissingen nemen. In zijn ideale wereld dwingt Obradovic, die ook interesse uit Turkije geniet, een contractverlenging af bij paars-wit. (PJC)

Dembélé: wachten op witte rook uit China

Bij Tottenham wachten ze geduldig op de afhandeling van Moussa Dembélés transfer naar Beijing Guoan. Gisteren was er nog geen finaal akkoord, maar bij zijn club gaan ze ervan uit dat hij eerstdaags naar China vertrekt. Li Ming, de CEO van Beijing, ontkende gisteren in de plaatselijke pers de nakende transfer: “Wij hebben nooit contact gehad met Dembélé.” Of hij geloofwaardig is, is een andere vraag. Vorig jaar ontkende hij ook twee dagen voor diens komst de overgang van Jonathan Soriano. (KTH)

“Higuain moet Morata vervangen bij Chelsea”

Gonzalo Higuain is de tweede seizoenshelft mogelijk te bewonderen in de Premier League. Volgens Marca aast Chelsea op de Argentijnse spits, die door Juventus wordt verhuurd aan AC Milan. Higuain zou in Londen worden herenigd met trainer Maurizio Sarri, onder wie hij eerder speelde bij Napoli. De komst van de 31-jarige Higuain zou de deur wagenwijd openzetten voor Alvaro Morata. De Spanjaard heeft het niet naar zijn zin in Engeland en staat in de belangstelling van Sevilla.

Icardi kan naar Spanje

Eerder werd al bekend dat de toekomst van Mauro Icardi waarschijnlijk niet bij Inter ligt en zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara heeft nu een nieuwe wending gegeven aan het verhaal. Zij claimt in gesprek met AS dat ‘de twee grootste clubs van Spanje’ - daarmee doelend op Barcelona en Real Madrid - achter haar man/cliënt aan zitten.

Nieuwe spits voor Eupen

Eupen huurt Youssef Msakni (28), een Tunesische international (49 caps, 9 doelpunten) die in zijn land twee keer verkozen werd als ‘Speler van het jaar’ én topschutter met Espérance Tunis in 2011-2012, tot het einde van het seizoen. Hij vertrok in 2013 naar het Qatarese Al Duhail, waar hij de voorbije maanden teamgenoot was van Edmilson Junior. (AR)