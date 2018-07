TransferTalk. "Geen kans van 0,01 procent dat Ronaldo níét naar Juventus gaat", Evra waarschuwt de Portugees - Kortrijk haalt Ezekiel De voetbalredactie

10 juli 2018

06u32

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 2 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Momblano: "Enkel nog wat administratieve zaken bij Ronaldo"

Er gaat geen dag voorbij dat Cristiano Ronaldo níét in de transfermolen opduikt. Zijn overgang naar Juventus gaat gretig over de tongen, volgens de Italiaanse journalist Luca Momblano is de sensationele transfer zelfs al helemaal rond. Híj was het die drie weken geleden aangaf dat CR7 op weg was naar Turijn. Momblano werd op hoongelach onthaald, maar lijkt nu zijn gram te halen.

Wanneer de deal officieel wordt bekendgemaakt weet de Italiaan niet te zeggen, maar "er is zelfs geen kans van 0,01 procent dat de deal niet doorgaat. Er zijn enkel nog wat administratieve zaken te regelen", is Momblano zeker van zijn stuk. Volgens de journalist is vanaf morgen "alles mogelijk om het te officialiseren."

💯% AA https://t.co/H221prBO9H Momblano Official(@ MomblanOfficial) link

Intussen stromen ook de eerste reacties binnen. Zo nam Edu Aguirre - de man die de biografie schreef van Ronaldo - met een Instagramfoto afscheid. Ook Patrice Evra deed zijn zegje maar waarschuwt ook.

“Iedereen vraagt mijn mening. Ik heb niet met Cristiano gesproken maar mijn advies is: als hij tot 2050 wil spelen, moet hij naar Juve gaan. Er is geen andere optie, zo simpel is het. Maar Cristiano, je weet hoeveel de Italianen van je houden. Het is een opoffering. Als je naar Juventus gaat, is het om te werken. Hard te werken. Deze club heeft geen idee wat vakantie is", aldus Evra.

Intussen wordt Luca Fausto Momblano zowaar als een held bestempeld. Heel wat Twitteraars kunnen immers hun ogen en oren niet geloven dat 'het geruchtje van die gekke Italiaanse journalist' op het punt staat werkelijkheid te worden. Ze beschouwen hem zelfs als een soort orakel die voortaan elke gebeurtenis in de voetbalwereld kan voorspellen - ze hebben er zelfs de term "Momblanismo' voor uitgevonden. Toch maar even afwachten tot de deal helemaal rond is.

Ezekiel naar KV Kortrijk

KV Kortrijk haalt Imoh Ezekiel (24) uit Spanje terug naar de Belgische competitie waar hij eerder al uitkwam voor Standard en Anderlecht. Standard haalde in 2012 de jonge Nigeriaan weg bij een tweedeklasser in zijn land en gaf hem sneller dan verwacht een basisplaats. De frivole aanvaller speelde 80 wedstrijden, goed voor 29 doelpunten bij de Rouches en vertrok dan naar Al-Arabi. Van daaruit werd hij eerst uitgeleend aan Standard, dan aan Anderlecht waarmee hij in het seizoen 2015-2016 twintig wedstrijden speelde.

Vorig seizoen trok Imoh Ezekiel vanuit de Qatarese Liga naar het Turkse Konyaspor en na Nieuwjaar naar het Spaanse Las Palmas in de Primera Division, waar hij maar twee keer de basiself haalde. Bij KV Kortrijk wil hij zijn carrière naar eigen zeggen opnieuw lanceren. (ESK)

Nigel de Jong zet loopbaan voort in Qatar

De Nederlander Nigel de Jong zet zijn voetbalcarrière voort bij Al-Ahli in Qatar. De 33-jarige middenvelder ondertekent er een contract van één seizoen.

De Jong kwam het afgelopen halfjaar in de Bundesliga uit voor Mainz 05. De Amsterdammer speelde elf competitiewedstrijden en hielp het team te ontsnappen aan degradatie uit de Duitse eerste klasse. De oud-speler van Ajax, Hamburger SV, Manchester City, AC Milan, LA Galaxy en Galatasaray kreeg afgelopen maand te horen dat zijn aflopende contract niet werd verlengd. De Jong telt 81 caps bij de Nederlandse nationale ploeg.