TransferTalk. Gano op weg naar RC Genk - Courtois stapje dichter bij Real - Salah tekent contract 'voor lange duur' bij Liverpool

02 juli 2018

Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt.

Zinho Gano op weg naar RC Genk

De kogel is door de kerk. Behoudens ongelukken tekent Zinho Gano vandaag, of ten laatste morgen, bij Racing Genk. De aanvaller was gisteren op weg naar Standard, maar wijzigde koers nadat Genk het bod van de Rouches overtrof en ook Gano zelf een beter voorstel deed. Verwacht wordt dat de transfer later vandaag wordt bekendgemaakt. KVO hoopte het bedrag van 2,5 miljoen euro dat het vorige zomer aan Waasland-Beveren betaalde, te recupereren. Aan de hand van bonussen zal het daar mogelijk in slagen. De kustploeg heeft naar verluidt al een vervanger in de wachtkamer, die mogelijk deze week nog wordt voorgesteld. Gano ziet in Genk zijn ex-trainer Philippe Clement terug, die de voorbije weken meerdere gesprekken voerde met de spits die hem straks de nodige doelpunten moet bezorgen. De jongste drie seizoenen was Gano telkens goed voor minstens tien goals.

Waasland-Beveren plukt Beni Badibanga weg bij Standard

Na uitleenbeurten bij Roda JC en Lierse trekt Beni Badibanga de deur op Sclessin nu definitief achter zich dicht. De 22-jarige flankspeler trekt namelijk definitief naar Waasland-Beveren. Op de Freethiel tekent de Belg met Congolese roots een contract van twee seizoenen met een optie voor een extra jaar.

📣📣📣!BREAKING! 📣📣📣



Beni BADIBANGA verruilt @Standard_RSCL voor @WaaslandBeveren.



📝Definitieve overgang, flank tekent deze namiddag voor 2+1 jaar.



📰🖥➡@hlnsport @Beni_Badibanga pic.twitter.com/JVDl2EWB60 (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

Sparta Praag huurt Chipciu

Anderlecht heeft een oplossing gevonden voor Alexandru Chipciu. De Roemeense middenvelder vertrekt naar Sparta Praag. Het gaat om een huurovereenkomst met aankoopoptie. Chipciu was een vaste waarde onder René Weiler en werd ook kampioen met paars-wit, maar onder Hein Vanhaezebrouck verloor hij zijn plaats. Bij Sparta Praag vindt Chipciu zijn landgenoot Nicolae Stanciu terug. Die ruilde Anderlecht zes maanden geleden al voor de Tsjechische topclub en bloeide daar weer open. (NVK)

Mo Salah tekent contract 'voor lange duur' bij Liverpool

Mo Salah heeft een nieuw contract 'voor lange duur' ondertekend bij Liverpool. Over hoeveel seizoenen het gaat, maakte de club niet bekend. Het zou gaan om een verbintenis tot 2023, zonder opstapclausule, waarmee Salah in de selectie van Jurgen Klopp de best verdienende speler wordt naast Roberto Firmino en Virgil van Dijk.

Salah ruilde vorige zomer AS Roma voor Liverpool en werd meteen een sensatie in de Premier League. In 52 wedstrijden vond de ploegmaat van Simon Mignolet liefst 44 keer de weg naar de netten. Alleen clublegende Ian Rush deed voor Liverpool met 47 goals ooit beter in één seizoen. Met 32 competitiedoelpunten werd Salah eveneens topschutter in de Premier League. Hij werd ook verkozen tot Speler van het Jaar, voor Kevin De Bruyne.

Liverpool-coach Jürgen Klopp toont zich in zijn nopjes met de contractverlenging van zijn vedette. "Dit is de beloning voor iemand die de club vorig seizoen veel gegeven heeft", aldus Klopp. "Het is het bewijs van twee dingen: zijn vertrouwen in Liverpool en óns vertrouwen in hem."

Courtois stapje dichter bij droomtransfer

Chelsea kan Thibaut Courtois (26) aan zijn droomtransfer naar Real Madrid helpen. De Londense club heeft contact gezocht met AS Roma over de Braziliaanse nummer één Alisson Becker, het toptarget van... Real.

Gesprekken lopen. Chelsea's CEO Marina Granovskaia speurt met behulp van enkele machtige makelaars naar een oplossing voor de doelmannenkwestie. De clubleiding heeft er zich bij neergelegd dat Courtois geen nieuw contract zal tekenen. Omdat de Rode Duivel nog maar een jaar vastligt, is het nu of nooit om nog geld voor hem te krijgen. Bij Chelsea hopen ze hem voor 50 miljoen euro elders te slijten. Zonder een akkoord met een nieuwe doelman van Courtois' niveau wil de club het licht echter niet op groen zetten voor een transfer. Vandaar dat de directie van Chelsea werkt aan een scenario dat op papier iedereen zou kunnen plezieren: tientallen miljoenen voor Roma, een topkeeper voor 'The Blues', Real dat met Courtois zijn tweede optie op de lijst krijgt en de keeper zijn droomtransfer naar Madrid, waar hij dichter bij zijn twee kinderen zit. "Ze zullen een belangrijke rol spelen in mijn beslissing", zei hij vrijdag nog. Nu moeten alle partijen nog willen meewerken.

13,5 miljoen per jaar

Alisson heeft een persoonlijk akkoord met Real Madrid voor vijf jaar, alleen raakt de Koninklijke er met AS Roma maar niet uit over de transferprijs. Roma wil liefst 70 tot 80 miljoen. Alisson is nog altijd het toptarget, maar de Champions League-winnaar legde de voorbije weken ook lijntjes uit naar back-uppiste Courtois en zijn makelaar, Christophe Henrotay. Zaterdag kopte 'Marca', huiskrant van Real, dat alle wegen naar Courtois leiden, maar die intentie toonde de club voorlopig niet aan de speler. Real weet wat het Courtois moet bieden - 13,5 miljoen euro bruto per jaar - maar een contract ligt nog niet op tafel. Laat staan dat er al onderhandelingen lopen met Chelsea. Zou het kunnen dat Real, via 'Marca', druk wou leggen op Roma? Courtois zelf wacht het WK af voor hij over zijn toekomst beslist. (KTH)