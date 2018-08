TransferTalk. Gambiaanse verdediger, die naar verluidt onklopbaar is in de duels, wil absoluut naar Anderlecht: “Een unieke kans” Redactie

17 augustus 2018

06u49 0 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Sanneh zet druk op Midtjylland om overgang naar Anderlecht te forceren

Luc Devroe zal het graag lezen. Wenstarget Bubacarr Sanneh (23) zet via de media druk op Midtjylland om hem naar Anderlecht te laten gaan. "Dit is een unieke kans." Zes miljoen euro. Dat is de som die Anderlecht bereid was te betalen voor Bubacarr Sanneh. Een naar Belgische en Deense normen astronomisch bedrag voor een verdediger, maar desondanks weigerde Midtjylland het bod. Een 'njet' die bij Sanneh zelf in het verkeerde keelgat is geschoten: hij wil absoluut naar paars-wit. Via de pers probeert de international nu een exit te forceren.

"Ik snap niet dat men mij niet laat gaan", aldus Sanneh, gisteren door de hetze op de bank begonnen in de Europa League tegen The New Saints. "Toen Midtjylland me aantrok, kreeg ik de belofte dat de club zou meewerken als er een mooie aanbieding kwam. Wel, die is er nu, iedereen kan hier beter van worden. Ik zeker: Anderlecht is een unieke kans."

Rest de vraag: waarom wil Anderlecht zo veel geld uitgeven aan Sanneh? In Denemarken is men niet verrast: daar klinkt het dat de Afrikaan 'the next best thing' is. Hij is naar verluidt onklopbaar in de duels, bezit veel kopkracht en scoort vlot - vorig seizoen was hij goed voor zeven treffers. Geen wonder dus dat Anderlecht interesse toont. En dat Midtjylland stevig wil cashen. (PJC)

Sá op weg naar Turkije

De achterdeur op Anderlecht staat wagenwijd open. Nu lijkt ook Josué Sá (26) bijna weg bij paars-wit. De overbodige Portugees verhuist in principe naar Kasimpasa in Turkije. Het gaat om een uitleenbeurt met aankoopoptie, de onderhandelingen zijn vergevorderd. Sá kwam vorig jaar over van Vitória Guimarães, maar kon zich nooit opwerpen tot een betrouwbare titularis in het Astridpark. (PJC/RN)

Iraans international voor Eupen

De Iraanse international Morteza Pouraliganji (26) heeft voor 2 jaar + 1 getekend. De centrale verdediger, die van Al Sadd (Qatar) overkomt, speelde op het WK de drie poulewedstrijden. (AR)