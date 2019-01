TransferTalk. Eidur Gudjohnsen gaat aan de slag als beloftencoach van IJsland - Opstapclausule Alderweireld geactiveerd - Awoniyi alweer weg bij AA Gent? De voetbalredactie

04 januari 2019

11u02 0

Gudjohnsen beloftencoach IJsland, Vidarsson adviseert

Eidur Gudjohnsen (ex-Chelsea, Barcelona, Club en Cercle Brugge) is de nieuwe beloftencoach van IJsland. De 40-jarige Gudjohnsen zal worden bijgestaan door Arnar Vidarsson, die een adviserende rol zal bekleden. Vidarsson, ook scout bij de IJslandse voetbalbond, blijft daarnaast ook T2 van Lokeren. Het duo wordt vanavond in IJsland officieel voorgesteld op een persconferentie. (MVS)

Alderweireld kan voor beperkt bedrag weg

Tottenham kondigt eerstdaags aan dat het de optie in Toby Alderweirelds contract heeft opgenomen. De Rode Duivel is dus komende zomer voor een beperkt bedrag weg. De opstapclausule van 27,5 miljoen euro wordt geactiveerd. Gesprekken over een contractverlenging sprongen vorige winter af op de looneisen, maar de club denkt nog na of ze opnieuw met hem rond de tafel gaat. De vrees bestaat dat Spurs geen vervanger van een gelijkaardig kaliber zal vinden voor eenzelfde prijs. (KTH)

Awoniyi alweer weg bij AA Gent?

De keuze is aan de speler. Als het aan moederclub Liverpool en AA Gent ligt, wordt de huurovereenkomst van Taiwo Awoniyi (21) nog deze maand verbroken. Enkel mocht Awoniyi absoluut willen blijven, zal dat wellicht niet gebeuren. In het andere geval lijkt een overstap naar Turkije de meest voor de hand liggende oplossing - er is concrete interesse. Awoniyi charmeerde vorig seizoen bij Moeskroen, maar kon die prestaties nooit herhalen bij AA Gent. Typerend voor zijn passage: hij scoorde in de competitie... nul keer. (PJC)

Versterking voor vrouwenteam Anderlecht

Het vrouwenteam van RSC Anderlecht heeft haar eerste transfer te pakken. De 23-jarige Abbi Grant komt over van Glasgow FC. Grant speelde met de Schotse ploeg in de voorronde van de Women’s Champions League tegen RSCA. “Anderlecht was onze moeilijkste tegenstander van het toernooi. We hebben heel wat analyses bekeken en probeerden ons goed voor te bereiden. RSC Anderlecht won de wedstrijd, maar dankzij het doelpuntensaldo gingen wij door naar de volgende ronde”, aldus Grant.

Woensdag trainde de Schotse international voor de eerste keer mee. “Mijn doel is om geselecteerd te worden voor de Wereldbeker. Daarom maak ik de overstap naar RSCA, om mezelf meer uit te dagen”. Abbi Grant is een aanvalster die zowel centraal als op de flanken kan spelen