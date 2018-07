TransferTalk: Egypte hengelt naar Henry, andere assistent-bondscoach op weg naar West Brom - HSV wil Decarli huren



31 juli 2018

18u29 3 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Egypte wil Henry als bondscoach, Jones in beeld bij West Brom

Geen Aston Villa voor Thierry Henry. De assistent-coach bij de Rode Duivels - die komende maanden vol voor zijn eigen trainerscarrière wil gaan - was lang in beeld bij de club uit de Engelse tweede klasse, maar miste door het aanblijven van Steve Bruce finaal de managerspositie. Niet getreurd voor de Fransman, want met de nationale ploeg van Egypte zou een nieuwe gegadigde zijn opgedoken.

Volgens spelersmakelaar Nader El-Sayed (ex-speler van Club Brugge) zou Henry in beeld zijn als bondscoach bij Egypte en zouden er zelfs al gesprekken plaatsgevonden hebben. "Er was een ontmoeting met de manager van Henry in Londen. Ook Hazem Emam, lid van de raad van bestuur van de voetbalbond, was daarbij present. Henry zelf wil eerst van de bond horen hoe Egypte zijn voetbalproject ziet. Pas daarna zal hij beslissen."

Jones op weg naar West Brom

Naast Henry is ook die andere assistent-coach bij de Rode Duivels op weg naar de uitgang. Graeme Jones - die in tegenstelling tot bondscoach Roberto Martínez zijn contract niet verlengde - staat dicht bij West Brom. De Brit zou er bij de Engelse tweedeklasser aan de slag kunnen als assistent van Darren Moore. Jones zou donderdag al de training mee coördineren.

Lokeren troeft Club af voor "killer in de zestien"

Djordje Jovanovic. Deze 19-jarige spits moet de aanval van Lokeren zuurstof geven. Vanmorgen legt hij medische testen af, nadien tekent hij voor 4 jaar op Daknam. Jovanovic komt over van Partizan Belgrado, recent trok Club Brugge nog aan zijn mouw.

Terwijl de thuisnederlaag tegen Genk nog nazindert, beseffen ze op Lokeren dan toch dat vers bloed welkom is. Een serieuze kwaliteitsinjectie lijkt cruciaal om opnieuw een seizoen vol gezucht, gevloek en degradatiegevaar te vermijden. Het aantrekken van een beloftevolle spits zou een eerste stap in de goede richting kunnen zijn. Djordje Jovanovic (19) legt vanmorgen zijn fysieke en medische testen af. Zijn die goed, ligt er voor hem een contract voor 4 seizoenen klaar op Daknam. Jovanovic was de voorbije weken ook in beeld bij Club Brugge, dat zelfs een officieel bod uitbracht bij Partizan. Ook Standard informeerde. De entourage van de speler vindt Lokeren echter de juiste stap in de carrière van Jovanovic. Zondagavond volgde de speler op Daknam de wedstrijd tegen Genk.

Jovanovic staat in Servië bekend als een groot talent. Dat bevestigt Aleksandar Jankovic ons. De ex-trainer van onder meer Standard en Lokeren is lovend over de jonge spits. "Ik ken Jovanovic goed, ik volg in Servië alle matchen en bekijk als ex-bondscoach van de beloften met meer dan gewone interesse de jonge spelers bij topclubs. En Jovanovic is echt een goede speler", vertelt Jankovic. "Een hardwerkende spits met een topmentaliteit die op geen meter kijkt. A killer in the box, een jongen met heel veel potentieel. Vorig seizoen was hij derde spits bij Partizan, dit moet zijn jaar van de doorbraak worden. Hij kan op de '9' spelen, maar ook als tweede spits. Bij de U19 van Servië - een sterke generatie - is hij de kapitein. Verwacht niet dat hij komend weekend meteen 90 minuten speelt, maar ondanks zijn jonge leeftijd kan hij vrij snel van nut zijn voor Lokeren, denk ik. Dat Club ook serieuze interesse toonde zegt alles, hé? Jovanovic is een topspits in wording, daar ben ik zeker van." (MVS)

Anderlecht scout (onhaalbare) Roemeen

Anderlecht heeft geen extra spitsen nodig, maar speurt toch de markt af op zoek naar grote talenten. Zo ging paars-wit afgelopen weekend Dennis Man (19) scouten. De Roemeense aanvaller van Steaua Boekarest speelde de derby tegen Dinamo (3-3). Na afloop verklaarde Steaua-voorzitter Gigi Becali dat RSCA op de tribunes zat, maar Man moet 25 miljoen euro kosten en is dus onhaalbaar. Ook Man United toont interesse, zo melden Roemeense media. (PJC)

Hamburg richt zich opnieuw op Decarli

Het Duitse Hamburg heeft zijn pijlen gericht op Club Brugge-verdediger Saulo Decarli (26). HSV had de Zwitser al op de radar toen hij vorig jaar de overstap maakte van Braunschweig naar blauw-zwart. De inmiddels gedegradeerde traditieclub zou Decarli willen huren, al valt te betwijfelen of Club de polyvalente verdediger straks van de hand wil doen. Voor de overbodige Scholz zoeken de Bruggelingen wél een oplossing, maar Decarli hoeft in principe niet te vertrekken. De verdediger stond in de basis tegen Standard tijdens de Supercup en viel zondag ook in toen Denswil zich blesseerde aan de hamstring. Verder onderzoek moet overigens uitwijzen wanneer Denswil opnieuw speelklaar zal zijn. (TTV)

Tubeke leent Braziliaan Pedro Henrique Bueno van Niort

Tubeke heeft zich vandaag versterkt met de 25-jarige Braziliaan Pedro Henrique Bueno. De spits komt op huurbasis over van de Franse tweedeklasser Niort. Bueno speelst sinds 2015 in Frankrijk. Eerst voor de derdeklassers Fréjus-Saint-Raphaël en Béziers en sinds 2017 in de Ligue 2 voor Niort.

Tubeke start zondag aan hert nieuwe seizoen in de Proximus League met een thuiswedstrijd tegen Beerschot Wilrijk.