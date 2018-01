TransferTalk: Dzeko heeft weinig zin in Chelsea - Toptalent Goretzka naar Bayern München - Anderlecht wil Ghanese jeugdinternational De voetbalredactie

19 januari 2018

12u40 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Dzeko wil voorlopig niet naar Chelsea, r uildeal Batshuayi afgeblazen

Door die ruildeal kan een streep. Michy Batshuayi (24) verhuist voorlopig niet naar West Ham. Op het moment dat David Moyes het licht op groen had gezet voor de Rode Duivel, liepen de scanresultaten van de enkel van Andy Carroll binnen. De door Chelsea gewilde aanvaller is mogelijk maanden out. Chelsea zoekt nu naar andere spitsen. Onder andere Edin Dzeko werd gepolst, maar die wil liever bij AS Roma blijven.

Hij wacht al zes maanden op een oplossing voor een gebrek aan speelminuten. Een paar dagen extra kunnen er nog wel bij voor Michy Batshuayi. Zaakwaarnemer en speler hadden gehoopt om gisteren meer nieuws te hebben over zijn toekomst. Het was wachten op David Moyes, manager van West Ham United. Die bekeek Batshuayi op Stamford Bridge tegen Norwich om zijn laatste twijfels weg te nemen. Ondanks een onbeduidende wedstrijd gaf hij hem een positief rapport mee. Moyes keek immers door zijn vertrouwenscrisis heen. Zijn oordeel was veel minder streng dan dat van analisten als Alan Shearer, die 'Batsman' met een grote spade onder de grond hadden gestoken: Moyes zag een glimp van zijn talent, onder andere in de fase waarin hij scoorde. Dat stond hem aan. Woensdagavond lichtte hij zijn bestuur in dat hij Batshuayi in een eventuele ruil met Andy Carroll, hoog op het lijstje van Chelsea, wilde betrekken. Alleen: dat plan viel gisterenvoormiddag abrupt in het water. Carroll, die al een aantal dagen niet meer trainde, onderging een scan aan de enkel. Daar werd aanzienlijke schade vastgesteld. De medische staf vreest dat de kopbalsterke aanvaller vier tot zes weken aan de kant staat, en in het ergste geval, bij een operatie, zelfs vier maanden. Dag droomtransfer naar Chelsea voor Carroll, dag optie voor Batshuayi. Er is een reden waarom Moyes vandaag ontkend dat hij specifiek naar Batshuayi ging kijken: "Ik had Norwich al een tijdje niet meer gezien."

Zolang Chelsea geen nieuwe spits heeft vastgelegd, mag Batshuayi niet op huurbasis beschikken. Door de schorsingen van Alvaro Morata en Pedro rekent Antonio Conte ook dit weekend tegen Brighton nog op hem. Daarna kan er weer gepraat worden. Met Sevilla, Borussia Dortmund en Schalke 04 heeft de zaakwaarnemer van Batshuayi nog andere clubs achter de hand. Sevilla voerde al gesprekken met Chelsea over een uitleenbeurt met optie, maar is het tijdgerek ook beu: zij polsten ondertussen Daniel Sturridge (Liverpool). Bij Dortmund is de Rode Duivel niet de eerste keus om Pierre-Emerick Aubameyang (op weg naar Arsenal) te vervangen, wel een back-upoptie. En ook Schalke snuffelde de voorbije dagen, maar zij moeten allemaal wachten op een definitieve zegen van 'The Blues'.

Benteke

Chelsea kijkt ondertussen actief verder naar andere aanvallers. De club polste eind december bij Crystal Palace naar de beschikbaarheid van zijn plan A, Christian Benteke, op huurbasis. Palace veegde het aanbod meteen van tafel. Wordt die piste nu gereactiveerd? CEO Marina Granovskaia speurt ook in het buitenland. Er werd een lijn uitgelegd naar Edin Dzeko van AS Roma, die wel niet speelgerechtigd zal zijn in de Champions League. Zijn agent: "Dzeko wil eigenlijk bij Roma blijven. Ik kan niet onthullen of er al contact is geweest tussen de clubs. Ik heb een specifieke rol. Wat ik wel kan zeggen is dat Antonio Conte een boon heeft voor Dzeko. Maar wie niet?" Een machtige makelaar stelde haar een ruil voor tussen Braziliaan Kenedy en ex-Anderlechtspits Aleksandar Mitrovic (Newcastle). Diens carrière in Engeland kwam voorlopig nog niet van de grond.(KTH)

Manchester City houdt Fernandinho twee jaar langer aan boord

Manchester City heeft bekendgemaakt het aflopende contract van Fernandinho te verlengen. De 32-jarige Braziliaanse middenvelder tekende bij tot juni 2020.

Fernandinho streek in de zomer van 2013 neer in het Etihad Stadium. De schokbreker op het middenveld kwam over van Shakhtar Donetsk en werd in Manchester meteen een vaste waarde. De voorbije 4,5 seizoenen kwam de 41-voudig Braziliaans international voor de Citizens tot liefst 213 officiële duels (en 19 goals). In zijn prijzenkast staat voorlopig één Engelse titel (2014) en twee League Cups (2014 en 2016). Met Shakhtar won hij voordien onder meer zes Oekraïense titels en de UEFA Cup.

Lars Bender blijft Bayer Leverkusen trouw

Lars Bender heeft zijn contract bij het Duitse Bayer Leverkusen tot medio 2021 verlengd. Dat maakten club en speler vandaag bekend.

"Er zit heel veel potentieel in deze groep. Ik wil meehelpen om dit team opnieuw naar de Champions League te loodsen", vertelde de 28-jarige Duitse international. Bij Leverkusen is Lars Bender aanvoerder en speelt hij sinds dit seizoen opnieuw samen met zijn tweelingbroer Sven Bender, die vorige zomer overkwam van streekgenoot Borussia Dortmund.

Sergi Roberto verlengt tot 2022 bij FC Barcelona

Middenvelder Sergi Roberto heeft zijn contract bij de Spaanse competitieleider FC Barcelona tot 2022 verlengd, zo maakte de club bekend. In de nieuwe overeenkomst is een opstapclausule van 500 miljoen euro opgenomen om geïnteresseerde clubs af te schrikken.

De vorige overeenkomst van de 25-jarige Spaanse international liep in 2019 af. Bovendien was daarin een clausule opgenomen waarmee hij kon vertrekken voor veertig miljoen euro. Donderdag verlengde Gerard Piqué al zijn contract bij de Catalaanse grootmacht. De Spanjaard is sterkhouder achterin en concurrent van Rode Duivel Thomas Vermaelen.

Goretzka naar Bayern München

Schalke 04 heeft vandaag meegedeeld dat toptalent Leon Goretzka komende zomer Gelsenkirchen verlaat en transfervrij naar Bayern München trekt. "Leon is professioneel genoeg om alles te blijven geven voor Schalke de komende maanden", probeerde Tedesco de moed hoog te houden. Goretzka tekende tot juni 2022 in de Allianz Arena.

"Leon heeft ons eerder deze week later weten dat hij onze club wil verlaten voor Bayern", opende sportief directeur Christian Heidel. "We hebben die beslissing met spijt aanvaard. Leon heeft donderdag zijn medische testen bij Bayern afgelegd. We verliezen een zeer goede speler. Deze zomer was er nochtans een akkoord met de speler en zijn zaakwaarnemer. Maar Leon wilde nog even wachten met tekenen. Dat hij nu zal vertrekken, is geen verrassing. We waren er al op voorbereid."

Coach Domenico Tedesco wilde het positieve benadrukken. "Ik hoop dat de fans zondag niet te negatief zullen reageren. Leon zal ook in de terugronde immers nog belangrijk voor ons zijn. Hij is professioneel genoeg om alles te blijven geven voor Schalke de komende maanden."

De 22-jarige Goretza, een jeugdproduct van Bochum, vervoegde Schalke in de zomer van 2013. De voorbije seizoenen groeide de middenvelder uit tot één van de bepalende figuren in het team van de Königsblauen. Hij speelde 130 officiële duels voor Schalke, waarin hij 19 keer scoorde.

Waasland-Beveren heeft opvolger Seck beet

Rachid Aït-Atmane moet Ibrahima Seck opvolgen bij Waasland-Beveren. De Franse Algerijn landt vandaag in België en legt straks meteen ook zijn medische tests af. Bij de Spaanse tweedeklasser Sporting Gijon kwam Aït-Atmane dit seizoen slechts vier keer in actie.

📣BREAKING: Rachid AÏT-ATMANE (@RealSporting , 24, 🇩🇿🇫🇷) op weg naar @WaaslandBeveren als vervanger van Ibrahima SECK.

Landt straks in België, later vandaag medische testen. Club-club en club-speler hebben akkoord. @hlnsport #HLNSport @LaLiga #sportinggijon pic.twitter.com/TX00A5HgdR (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

Jonge Gent-middenvelder kiest voor Eredivisie

AA Gent-speler Lucas Schoofs trekt op huurbasis naar NAC Breda. Dat maakte de club uit de Nederlandse Eredivisie zelf bekend. De 21-jarige Schoofs, middenvelder van opleiding, tekent bij de 'Parel van het Zuiden' een contract tot medio 2019. Bij NAC krijgt hij met Stijn Vreven een landgenoot als hoofdcoach.

“Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en de gesprekken met NAC voelde direct goed aan", klinkt het bij Schoofs op de clubwebsite van NAC. Eerder heb ik al met Stijn Vreven gewerkt bij Lommel en daar zijn we toen behoorlijk succesvol geweest. Ik ben een type die graag in de zestien van de tegenstander komt en de verbinding legt tussen verdediging en aanval. Het is voor mij belangrijk om minuten te maken, mezelf te ontwikkelen en heb veel zin in mijn avontuur in Breda. Ik ken Arno Verschueren uit het verleden en heb veel goede verhalen van hem gehoord over de supporters en de club", gaat hij verder.

Papagiannopoulos niet naar Zulte Waregem

Zulte Waregem blijft zoeken naar defensieve versterking. Sotirios Papagiannopoulos mag alvast geschrapt worden. De looneisen van de Zweed lagen te hoog. Gelukkig kan Dury tegen KVM beroep doen op Derijck. De verdediger ondervond vorige week een lichte reactie aan de knie, maar traint nu opnieuw mee met de groep. Voorts blijft het wachten op groen licht in het dossier-Bongonda. Het wordt alsmaar twijfelachtiger of de flankaanvaller speelgerechtigd geraakt voor Malinwa. (VDVJ)

Slecht nieuws voor paars-wit: Vranjes traint weer mee bij AEK

De Bosniër Vranjes traint weer mee bij AEK Athene. De vorige dagen deed hij dat niet in de hoop zo een transfer naar Anderlecht te kunnen forceren. Maar het bod dat Herman Van Holsbeeck deed op de centrale verdediger was ver ontoereikend voor de Griekse club die zijn speler onder de huurvoorwaarden die Anderlecht voorstelde, niet wil laten gaan. Van Holsbeeck is (voorlopig?) niet van plan om het bod op Vranjes te verhogen en dus plooit de speler zich opnieuw naar de regels van zijn club. (MJR)

Ghanese aanvaller Nasiru toptarget Anderlecht

Anderlecht wil Ghanese aanvaller Mohammed Nasiru Mohammed. Dat is het nieuwste toptarget van Anderlecht in de zoektocht naar offensieve versterking. Mohammed is een 23-jarige aanvaller van het Zweedse Häcken. Vorig jaar scoorde de jeugdinternational 8 keer in 25 wedstrijden – een evenaring van zijn record uit 2014. Mohammed is een ander type dan Lukasz Teodorczyk en Sylvère Ganvoula: volgens Zweedse bronnen meet hij slechts 1.72 meter voor ongeveer 60 kilogram. Hij is in staat om diep in de spits te spelen, maar kan ook op de flank uit de voeten. Hoeveel Mohammed moet kosten, is niet bekend. In de wandelgangen klinkt het alvast dat paars-wit een bod voorbereidt. (PJC)

Club Brugge aast op ex-international Nederland

In zijn zoektocht naar een nieuwe keeper is Club ­Brugge uitgekomen bij Kenneth Vermeer (32). De ­Nederlandse ex-international wil absoluut weg bij ­Feyenoord. Als alles volgens plan verloopt, wordt zijn transfer eerstdaags afgerond. Het betreft een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen mét aankoopoptie. Lees er HIER meer over.