TransferTalk. Doumbia (ex-RSCA) trekt naar Sporting Lissabon - Vertrek Fellaini bij Manchester United niet uitgesloten - STVV haalt nieuwe linksachter

16 januari 2019

Doumbia naar Sporting Lissabon

De Ivoriaanse middenvelder Idrissa Doumbia heeft een contract tot 2024 ondertekend bij Sporting Lissabon. Doumbia komt over van Akhmat Grozny, volgens de Portugese vakpers zou Sporting 4,3 miljoen euro betalen aan de Russische club. In het nieuwe contract van Doumbia staat een opstapclausule van 60 miljoen euro. Vorige zomer vertrok de middenvelder voor amper 1,25 miljoen euro van Anderlecht naar Grozny, waar hij in een half seizoen indruk maakte. Bij paars-wit kon hij zich nooit helemaal doorzetten. Vorig seizoen werd hij dan ook uitgeleend aan Zulte Waregem.

Marouane Fellaini weg bij Manchester United?

Als er de komende 14 dagen een aantrekkelijke aanbieding binnenrolt, wil Manchester United nadenken over een vertrek van Marouane Fellaini (31). Dat circuleert in makelaarscircuits. De Rode Duivel tekende tijdens het WK een nieuw tweejarig contract op voorspraak van José Mourinho, maar na het ontslag van zijn beschermheer ligt Fellaini niet meer in de bovenste schuif. Hij sukkelde eerst met een blessure en dit weekend werd hij door Solskjaer gepasseerd. United weigert wel om hem voor een spotprijs te laten vertrekken. Bovendien verdient Fellaini op Old Trafford goed zijn boterham. Hij werd aangeboden bij AC Milan, waar nieuwe baas Ivan Gazidis niet happig is om fors te investeren in dertigers, en FC Porto. Fellaini heeft ook altijd goed in de markt gelegen in China en Turkije, onder andere bij Fenerbahce, maar het is nog afwachten of één van die clubs met voldoende ponden over de brug komen of plaats heeft voor een extra buitenlander. (KTH)

De Roeck: eerstdaags overleg met Verschueren

Anderlecht heeft de intentie om met Jonas De Roeck (39) door te gaan als assistent bij het eerste elftal. Vraag is of dat ook past binnen de ambities van de ex-STVV-trainer zelf. Eerstdaags wordt De Roeck, die aanvankelijk de U21 onder zijn hoede had, verwacht bij Michael Verschueren om te overleggen over de toekomst. De verwachting is dat RSCA sowieso op zoek moet naar een nieuwe beloftecoach. (PJC)

STVV haalt nieuwe linksachter

STVV heeft met de Noor Jeppe Moe zijn vervanger voor linksachter Casper De Norre beet. Moe is 23 jaar, 1m85 groot en komt over van de Noorse eersteklasser Stabaek. Hij moet wel nog de medische testen doorstaan.