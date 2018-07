TransferTalk. Dortmund biedt 20 miljoen euro voor Witsel (die wel moet inleveren) - Lestienne krijgt nummer 22 bij Standard De voetbalredactie

25 juli 2018

15u05

Het nieuwe voetbalseizoen nadert met rasse schreden, het sein voor sommige clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Lestienne tekent bij Standard

De transfer van Maxime Lestienne naar Standard is helemaal rond. De Rouches bevestigden zonet zijn komst. De 26-jarige Lestienne is een jeugdproduct van Moeskroen. Hij debuteerde er in 2008 als prof, waarna hij in 2010 naar Club Brugge verhuisde. Daar ontwikkelde de linksvoetige winger zich tot een absolute smaakmaker in de Belgische competitie.

Vanaf 2014 koos Lestienne voor het buitenland en speelde hij voor achtereenvolgens voor Al-Arabi, Genoa, PSV Eindhoven (met een kampioenstitel in 2016), Rubin Kazan en Malaga. Woensdag zette hij zijn krabbel bij Standard, waar hij de opvolger van Junior Edmilson moet worden.

"Standard de Liège heet Maxime van harte welkom en wenst hem veel succes toe in onze clubkleuren", klinkt het. Lestienne krijgt bij de bekerwinnaar en vicekampioen rugnummer 22. Standard opent de Belgische competitie vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen AA Gent.

Maxime Lestienne vient de signer son contrat chez les Rouches

Hoffenheim strikt Ghanees international Nuhu

Hoffenheim neemt de Ghanese international Kasim Adams Nuhu over van de Zwitserse kampioen Young Boys Bern. Hij ondertekende bij de nummer drie uit de voorbije Bundesligacompetitie een contract voor vijf seizoenen.

De 23-jarige Nuhu is een centrale verdediger die eind 2017 debuteerde bij de nationale ploeg. Hij verzamelde tot dusver drie caps (een goal). Met de transfer zou 8 miljoen euro gemoeid zijn. Hoffenheim opent het nieuwe seizoen op 24 augustus met een verplaatsing naar kampioen Bayern München.

👋 Willkommen, @KassimAdams24!



Der fünfte Neuzugang der #TSG heißt Kasim Adams Nuhu! Der 22 Jahre alte Abwehrspieler kommt vom Schweizer Meister @BSC_YB und unterschrieb einen Vertrag bei der #TSG bis zum 30. Juni 2023.



🌐 https://t.co/vNMhvMZVrE pic.twitter.com/HkxKQjpPep TSG Hoffenheim(@ tsghoffenheim) link

KV Mechelen ontbindt contract van Faycal Rherras

Rechtsachter Faycal Rherras kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Zijn contract bij KV Mechelen werd in onderling overleg ontbonden. Rherras, die behalve de Belgische ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, ondertekende vorig jaar een contract tot juni 2019 in het AFAS Stadion Achter de Kazerne.

KV Mechelen was de vleugelverdediger gaan halen bij de Schotse eersteklasser Heart of Midlothian. Toenmalig trainer Yannick Ferrera kende Rherras nog van bij STVV, waar hij tussen 2014 en 2016 voetbalde.

De 25-jarige Rherras kon zich echter niet doorzetten en werd in januari al meteen uitgeleend aan Hibernian in Schotland. Hoewel het jeugdproduct van Standard, Club Brugge en Beerschot nog een jaar onder contract lag, mocht Rherras beschikken

Feyenoord bevestigt komst van Clasie

Jordy Clasie voetbalt komend seizoen weer in De Kuip. Feyenoord huurt de middenvelder voor een seizoen van Southampton, zo maakte de Rotterdamse club woensdag bekend. De 27-jarige Nederlander kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Club Brugge.

Clasie doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en brak nadien door bij de hoofdmacht van de Nederlandse traditieclub. In de zomer van 2015 versierde Clasie een transfer naar Southampton, waar hij een contract voor vijf jaar ondertekende. In de Premier League kende de middenvelder een redelijk debuutseizoen maar hij kwam later steeds minder aan spelen toe.

Vorige zomer ging hij bij club Brugge op zoek naar speelminuten. Hij kwam bij blauw-zwart in totaal in 25 wedstrijden (1 doelpunt, 2 assists) in actie en veroverde met het team de titel. Nu keert de 17-voudig international op huurbasis terug naar zijn club van doorbraak.

Happy Feyenoord family

Gelson Martins tekent voor zes seizoenen bij Atletico Madrid

De Portugese winger Gelson Martins zet zijn carrière verder bij Atletico Madrid. Hij ondertekende bij de Spaanse vicekampioen een contract voor zes jaar. De 23-jarige Martins, die Kaapverdische roots heeft, komt transfervrij over van Sporting Clube de Portugal. Voor de club uit Lissabon was hij in 140 wedstrijden goed voor 27 doelpunten en 30 assists.

De Portugees was erbij op het WK in Rusland maar mocht alleen invallen in de groepsmatch tegen Marokko. Hij telt negentien caps achter zijn naam.

Sels reist af naar Stasbourg

De transfer van Matz Sels naar Strasbourg bevindt zich in een afrondende fase. De doelman van Newcastle, vorig jaar nog op huurbasis bij Anderlecht, heeft de toestemming gekregen om naar Strasbourg af te reizen. De deal is zo goed als rond. Eerder bereikten doelman en club al een persoonlijk akkoord voor vier jaar. De doelman moet wel nog zijn medische tests afleggen.

Dortmund biedt 20 miljoen voor Witsel (maar hij zal moeten inleveren)

Het is Borussia Dortmund menens om Axel Witsel (29) binnen te halen. Nadat eerder was uitgelekt dat de Duitsers interesse hebben om de Rode Duivel aan te trekken, hebben ze nu ook een officieel bod neergelegd bij Tianjin Quanjian. Het gaat om een aanbieding van 20 miljoen euro. Sommige bronnen melden dat Quanjian verplicht is om die som te aanvaarden als gevolg van een clausule in Witsels contract, maar die info werd ons niet bevestigd. Witsel wil graag terugkeren naar Europa, maar hij zal moeten inleveren. In China verdient hij 18 miljoen euro per jaar, Dortmund kan hem hoogstens 12 miljoen euro betalen. Na zijn vakantie hoopt Witsel, die ook op de verlanglijst van PSG staat, dat er schot komt in zijn dossier. (PJC)

Family time

Bayern München legt miljoenen op tafel voor 17-jarige Canadees

Bayern München versterkt zijn selectie met het Canadese toptalent Alphonso Davies. De linksbuiten van de Vancouver Whitecaps doet het huidige seizoen in de Major League Soccer nog uit en verhuist dan naar de Rekordmeister.

Bayernvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge bevestigde woensdag in Philadelphia, waar de Duitsers het nieuwe seizoen voorbereiden, dat er een akkoord is over de transfer. Bayern zou tussen 12 en 15 miljoen euro betalen voor de Canadese tiener met Ghanese roots. Het maakt van Davies, die begin november 18 wordt, meteen de duurste speler in de MLS-geschiedenis.

"Hij is een jongen met een grote toekomst voor zich", reageerde Bayerncoach Niko Kovac. "Als een talent met die zwierigheid en technische kwaliteiten internationaal zo gegeerd wordt, dan ben je verplicht daar flink voor te betalen."

Davies, die ondanks zijn jonge leeftijd al drie keer scoorde in zes interlands, blijft nog zeker tot eind oktober bij Vancouver. Ten laatste half december, wannneer de play-offs in de MLS afgelopen zijn, maakt hij de overstap naar Bayern.

Galatasaray heeft Teodorczyk in het vizier

De Turkse teams hebben de weg naar Anderlecht gevonden. Zo heeft Galatasaray zijn oog laten vallen op Lukasz Teodorczyk (27), spits op overschot bij Anderlecht. In Polen klinkt het dat de gesprekken over een uitleenbeurt met aankoopoptie al gestart zijn. 'Teo' moet weg bij de recordkampioen. Daarnaast is er vage Turkse interesse voor Kara Mbodj (28) - via makelaars informeerden Galatasaray, Fenerbahçe en Besiktas. De Senegalees heeft zijn zinnen gezet op een overgang, maar zou liever naar de Premier League verhuizen. (PJC)

Napoli denkt aan Ochoa (Standard)

Napels-voorzitter De Laurentiis bevestigde aan Italiaanse media dat Guillermo Ochoa een piste is. Ook Boca Juniors polste de doelman van Standard. Napoli zoekt een vervanger voor Reina, maar nam nog geen contact op met Standard. (FDZ)

KV Kortrijk haalt Amerikaanse en Servische verdediger

KV Kortrijk miste nog een centrale verdediger en een rechtsachter om een degelijke bezetting te hebben achterin. Die komen er zo aan, al zullen zij nog niet inzetbaar zijn voor de wedstrijd van zaterdag tegen Anderlecht.

Uit Zweden komt de Amerikaanse centrale verdediger Brendan Hines-Ike (24), die dit seizoen alle wedstrijden speelde met Örebro SK in de Zweedse competitie die inmiddels halfweg is. Hij speelt zondag nog een laatste keer, zo eiste de club, legt maandag zijn medische testen af in Kortrijk en tekent dan een contract voor 5 jaar.

Uit Italië komt de Serviër Petar Golubovic (24) die eerder alle wedstrijden speelde op het gewonnen EK voor U21 en meteen werd aangetrokken door AS Roma voor 1 miljoen euro. De club verhuurde hem aan Pistoiese, Pisa en vorig seizoen aan Novara waarmee hij alles speelde in de Serie B. Golubovic is een rechtsachter die ook in het centrum van de verdediging uit de voeten kan. Hij legt vandaag zijn medische testen af.

Bod Antwerp op Legear geweigerd

Antwerp bracht een eerste bod uit op Jonathan Legear (31), maar dat werd als veel te mager beschouwd. STVV is niet van plan zich aan hem vast te klampen, maar verlangt een veelvoud van het eerste bod. (SJH)

Waasland-Beveren strikt aanvaller Inter

Francesco Forte (25) is op weg naar de Freethiel. De aanvaller van Inter kan vandaag voor drie jaar tekenen op de Freethiel. Hij moet de opvolger van Kiese Thelin worden. (MVS/VDVJ)

📣NEWS!



Francesco FORTE verruilt morgen... @Inter voor @WaaslandBeveren.



🇮🇹 spits moet bij W-B opvolger van @IKieseThelin worden.



3️⃣ Er ligt contract voor 3 seizoenen klaar op de Freethiel.



📰🖥 @hlnsport



(En nu weer effe #twexit 😉) pic.twitter.com/FgXS1iW1Dy (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

Egyptische voetbalbond heeft shortlist met vier namen om Cuper op te volgen

Vier trainers zijn in de running om de nieuwe bondscoach van de Egyptische nationale ploeg te worden. De Farao's zoeken een opvolger voor de Argentijn Hector Cuper, die na het teleurstellende WK baan moest ruimen.

De Egyptische voetbalbond (EFA) maakte bekend dat het om de post gaat tussen de Spanjaard Quique Sanchez Flores, de Mexicaan Javier Aguirre, de Bosniër Vahid Halilhodzic en de Colombiaan Jorge Luis Pinto. Om de nieuwe coach aan te duiden, is een speciale commissie met onder meer ex-internationals opgericht.

De vier veteranen hebben allemaal ervaring bij gerenommeerde elftallen. Sanchez Flores coachte Atletico, Benfica en Valencia. Aguirre was bondscoach van Mexico en Japan. Halilhodzic stond aan het roer bij Algerije, Ivoorkust en Japan. Pinto trainde Costa Rica, Colombia en Honduras.

Hector Cuper ging in 2015 aan de slag bij Egypte. Hij leidde het land naar de finale van de Afrika Cup in 2017 maar het WK werd een afknapper. Met een amper fitte vedette Mo Salah sneuvelde Egypte in een poule met Uruguay (0-1), organisator Rusland (1-3) en Saoedi-Arabië (1-2).

Red Flame van één Italiaanse club naar de andere

Diede Lemey, doelvrouw bij onze Belgian Red Flames, verkast van Verona naar Atalanta, zo maakte ze zonet bekend via haar Instagrampagina. "Na een jaar in Verona te hebben doorgebracht wil ik alle mensen bedanken die het beste aan het team hebben gegeven; dankzij de maatschappij die me hiep een weg te creëren voor mijn toekomst, maar vooral aan de spelers die elke week maximum gaven om een team te creëren. Ongelofelijk. Nu is het tijd voor een nieuw avontuur. Ik ben trots dat ik de kans heb om het shirt van Atalanta te dragen. Kan niet wachten om te beginnen met deze familie!"