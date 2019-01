TransferTalk. Didillon charmeert AC Milan - Club bijna rond met Portugese verdediger Cardoso - Domper voor KVO: transfer Zivkovic naar FC Sion afgeketst De voetbalredactie

22 januari 2019

Didillon charmeert AC Milan

Op zich hoeft het niet te verbazen dat scouts zijn naam noteerden - zo sterk was Thomas Didillon (23). Ook de man van AC Milan in de Ghelamco Arena raakte gecharmeerd door de Anderlecht-doelman.De Italiaanse topclub zoekt op dit moment geen keeper - het grote talent Gianluigi Donnarumma (19) staat er onder de lat -, maar het laat ons wel weten “Didillon te zullen blijven volgen”. Voor Anderlecht is een vertrek van Didillon voor de zomer onbespreekbaar. (PJC)

Cardoso (Boavista) kan voor vier jaar tekenen bij Club

Je kan er nooit vroeg genoeg aan beginnen. Club Brugge maakt al werk van zijn kern voor volgend seizoen. Het voert daarvoor verregaande onderhandelingen met Gonçalo Cardoso, de 18-jarige centrale verdediger van Boavista. Cardoso (1m85, 81kg) geldt als een talent. Volgens Portugese bronnen heeft Club een slordige 2 miljoen euro over voor de jeugdinternational (-19), die naar verluidt voor vier jaar kan tekenen en eerstdaags al zijn medische testen zou afleggen in België. Mogelijk doet hij wel nog het seizoen uit bij Boavista, want Club ziet in de linksvoetige verdediger vooral een versterking voor komende zomer.

’t Is niet het enige dossier waarmee CEO Vincent Mannaert de jongste weken bezig is. Ook de piste-Luis Diaz blijft actueel. De 21-jarige Colombiaan wordt al langer gelinkt aan Club. Diaz (1m78, 65kg) is net als Izquierdo, Limbombe en Danjuma een rechtsvoet die het liefst op links speelt. Net als Cardoso hoopt Club ook met hem aan het volgende seizoen te beginnen. (NP/TTV)

Gonçalo Cardoso a caminho do Club Brugge.

De acordo com o jornal 'Record', o defesa de 18 anos deixou o Boavista e ruma ao emblema belga por uma verba de 2,5 milhões de euros. pic.twitter.com/LPx65Uo1bL Diário de Transferências(@ DTransferencias) link

Domper voor KVO: transfer Zivkovic ketst af

Veel meer een verrassing dan een pak sneeuw zal vanmiddag op de Schorre de aanwezigheid van Richairo Zivkovic zijn. De deal tussen de Nederlander en het Zwitserse FC Sion was helemaal rond, maar alsnog is de transfer afgesprongen. Zivkovic keerde gisteravond laat terug uit Zwitserland en hervat vandaag de training bij de kustploeg, daar waar men in de wolken was na de verkoop van de dure spits. Oostende leek een aanzienlijk deel van het betaalde transferbedrag (ongeveer één miljoen euro) te recupereren bij een verkoop, maar dat gaat nu dus niet door. Het is aannemelijk dat Zivkovic en Sion er in extremis dan toch niet zijn uitgeraakt, dit terwijl beide partijen er zondag van overtuigd waren dat de transfer gisteren zou worden afgerond. Bizarre wending in het dossier, dit ruim één week voor het sluiten van de transfermarkt. Oostende hoopt dat er alsnog een oplossing komt voor de aanvaller, die zwaar doorweegt op de loonlijst en dit seizoen slechts drie keer tot scoren kwam. (TTV)