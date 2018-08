TransferTalk. Diaby arriveert in Lissabon: "Grote stap in mijn carrière" - Anderlecht stalt Sá in Turkije De voetbalredactie

21 augustus 2018

00u10 7 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Diaby arriveert in Lissabon: "Grote stap in mijn carrière"

Abdoulay Diaby (27) is geland in Lissabon, waar hij een meerjarig contract bij de Portugese topclub Sporting tekent. "Ik hoop met deze club kampioen te spelen. Dit is alvast een grote stap in mijn carrière", aldus de snelle aanvaller.

Er zou ongeveer 5 miljoen euro met de overgang gemoeid zijn. Voor Diaby is de transfer alvast een financiële voltreffer: bij Sporting kan hij jaarlijks meer dan 2 miljoen euro verdienen. De Malinees, die een groot aandeel had in de laatste twee landstitels, was toe aan een nieuwe uitdaging. Nadat hij dat aan Club verteld had, rekende Leko niet meer op de spits.

Abdoulay Diaby chegou esta segunda feira a Lisboa para assinar pelo Sporting. O avançado de 27 anos, marcou 16 golos e fez 8 assistências em 41 jogos na última época ao serviço do Brugge. pic.twitter.com/WiyhMvjX8g Sporting CP Adeptos(@ sportingcp_adep) link

Josué Sá naar Turkije

Het is nu ook officieel: Josué Sá (26) trekt naar het Turkse Kasimpasa. Het gaat om een uitleenbeurt met aankoopoptie. De Portugees kwam vorig jaar over van Vitória Guimarães, maar kon zich nooit opwerpen tot een betrouwbare titularis in het Astridpark.

Balotelli blijft bij Nice

Mario Balotelli (28) is zowaar stabiliteit aan het vinden in zijn grillige carrière. Gisteravond maakte OGC Nice bekend dat de Italiaan voor het derde opeenvolgende seizoen hen trouw blijft. Eerder leek de spits nochtans op weg naar de uitgang. Balotelli flirtte nadrukkelijk met rivaal Marseille, waar hij de bestbetaalde speler in de clubgeschiedenis kon worden met een contract van 600.000 euro per maand. Bij Nice was Balotteli in zijn eerste twee jaar goed voor 43 doelpunten. (VDVJ)

Mario #Balotelli a choisi. Et c’est l’@ogcnice. pic.twitter.com/QEEy4dz6Ze OGC Nice(@ ogcnice) link

Diaby naar Antwerp

Abdoulaye Diaby (18) - nee, niet de spits van Club - tekende voor 3 seizoenen met optie. De Malinese verdediger sluit in eerste instantie aan bij de beloften. Hij komt over van Djoliba AC. (SJH)

Montenegrijns international voor Moeskroen

Moeskroen blijft niet bij de pakken zitten na de 0/12 en heeft offensieve versterking beet. Marko Bakic, een 24-jarige international uit Montenegro, wordt voor één seizoen met aankoopoptie gehuurd van het Portugese Braga. Bakic is een aanvallende middenvelder en werd vorig seizoen uitgeleend aan Belenenses, waarvoor hij 13 keer in actie kwam.

ℹ️ TRANSFERT: Marko Bakic arrive en prêt au Canonnier !



L’international monténégrin de 24 ans signe pour une saison en prêt avec option d'achat ! 🔴⚪️



Plus d'informations sur notre nouveau milieu offensif ➡ https://t.co/1RkD1N8dy7



Bienvenue! 👋🏻#RoyalExcelMouscron pic.twitter.com/sbyz4gwR12 Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Lyon en Denayer akkoord over 4-jarig contract

Het is een kwestie van tijd voor Olympique Lyon Jason Denayer (23) aankondigt als zijn nieuwste aanwinst. De Fransen hebben een akkoord met de Rode Duivel over een 4-jarig contract en ook met Manchester City moeten enkel nog wat details uitgeklaard. Denayer speelde vorig seizoen op huurbasis bij Galatasaray, hij had geen toekomst meer in Engeland. (PJC)

Avenatti voorgesteld bij Kortrijk

Het is nu ook officieel: KV Kortrijk huurt Felipe Avenatti (25) van de Serie A-club FC Bologna. De lange spits heeft de Uruguayaanse nationaliteit maar ook Italiaanse roots. Al op piepjonge leeftijd maakte hij de overstap naar Europa, waar hij met het Italiaanse Ternana vier jaar in de Serie C - de derde klasse - speelde. FC Bologna haalde hem vorig seizoen. Na een blessure speelde hij er in de tweede seizoenshelft nog 11 wedstrijden, waarvan 4 aan de aftrap.

Besiktas dringt aan voor Karius

Goed nieuws voor Simon Mignolet. De doelman schuift bij Liverpool zo goed als zeker een plaats op: van nummer drie naar nummer twee. Loris Karius staat op een zucht van Besiktas. De Turken willen de doelman, die in de Champions Leaguefinale blunderde, voor twee jaar huren met aankoopoptie. Liverpool voelt wel iets voor die deal. Onderhandelingen zitten in een beslissende fase. Er is een princiepsakkoord, alleen de kribbel van Karius ontbreekt nog. De transfer wordt wellicht morgen afgehandeld. Liverpool kocht deze zomer met de Braziliaan Alisson Becker een nieuwe nummer een. Als Karius weg is, wordt Mignolet zijn stand-in. De Limburger, vorig jaar gedegradeerd door Klopp, had gehoopt om een andere werkgever te vinden, maar geïnteresseerde clubs struikelden over de vraagprijs van 12 miljoen euro. Bovendien verdient Mignolet niet slecht op Anfield.

Mignolet reisde als derde keeper mee af naar Londen voor de clash met Palace vanavond. Karius zit normaal gezien nog wel op de bank. (KTH)

Duitse verdediger Konrad krijgt geen contract bij Eupen

De Duitser Thomas Konrad krijgt geen contract bij rode lantaarn Eupen, zo maakte de club bekend. De 28-jarige verdediger was er sinds vorige week op proef aan de slag.

Thomas Konrad voetbalde laatst voor Vaduz uit Liechtenstein, dat uitkwam in de Zwitserse competitie. Voordien was hij actief bij Karlsruhe, Eintracht Trier en Dundee. Eupen is dramatisch aan de nieuwe jaargang begonnen. Het ging in zijn vier partijen, op Club Brugge (5-2), thuis tegen Charleroi (1-4), op Zulte Waregem (4-0) en thuis tegen AA Gent (2-3) de boot in en staat samen met Moeskroen puntenloos laatste. Dat verandert komend weekend, want dan staan beide teams op Le Canonnier tegenover mekaar.

Niakaté vandaag van Anderlecht

Anderlecht rondt straks de transfer van Sikou Niakaté af. De 19-jarige verdediger van Valenciennes legt vandaag zijn medische testen af en tekent nadien voor vijf seizoenen. Hij kost paars-wit 3 miljoen euro plus 2 miljoen euro aan bonussen. Niakaté moet in Brussel de concurrentie aangaan met Antonio Milic. De Fransman met Malinese roots staat in Frankrijk bekend als een groot talent. (PJC)

Villarreal verhuurt Enes Ünal (ex-Genk) aan promovendus Valladolid

Villarreal heeft haar Turkse aanvaller Enes Ünal voor een seizoen uitgeleend aan Real Valladolid. De promovendus kon geen aankoopoptie bedingen. Ook de Argentijnse middenvelder Leo Suarez maakt dezelfde overgang (huur zonder aankoopoptie). Gisteren strikte Valladolid met de Kroaat Duje Cop van Standard nog een andere aanvaller.

De 21-jarige Ünal maakte vorige zomer de overstap van Manchester City naar Villarreal. Bij de Citizens kon de Turkse spits nooit doorbreken en werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Racing Genk, NAC Breda en FC Twente. Vooral in Nederland toonde Ünal zich erg trefzeker en verdiende zo een transfer naar de Primera Division.

Bij Villarreal lukte het aanvankelijk niet erg goed om de netten te vinden en eind oktober besliste het team Ünal te verhuren aan Levante. Amper twee maanden later mocht hij al terugkeren en uiteindelijk kwam hij nog in 31 officiële duels (5 goals) voor de Gele Onderzeeër.

Valladolid opende haar nieuwe seizoen in de Primera Division vrijdag met een 0-0-gelijkspel bij Girona. Komende zaterdag ontvangt de promovendus voor haar eerste thuiswedstrijd FC Barcelona.

🎥🤗💜 Enes Ünal, Leo Suárez y Duje Čop se han ejercitado esta mañana por primera vez como jugadores del Real Valladolid#pucela #FichajesRV pic.twitter.com/z5tSMTCyLn Real Valladolid C.F.(@ realvalladolid) link

Sevilla huurt Gonalons voor een seizoen van Roma

Sevilla FC heeft de overgang van Maxime Gonalons afgerond. De Franse middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van AS Roma. Opvallend: eerder deze zomer maakte met de Fransman Steven N'Zonzi een speler die op dezelfde positie speelt de omgekeerde beweging.

De 29-jarige Gonalons is een jeugdproduct van Olympique Lyon. Sinds zijn debuut in het eerste elftal in augustus 2009 - in de Champions League-voorrondes tegen Anderlecht - speelde de controlerende middenvelder liefst 334 officiële duels voor l'OL. Gonalons werd aanvoerder van de Zuid-Franse club en vorige zomer tastte AS Roma dan ook diep in de buidel om de Fransman naar de Italiaanse hoofdstad te halen.

In Rome bleef een doorbraak echter uit. Met 23 wedstrijden - alle competitie samen - bleef Gonalons enigszins onder de verwachting. De middenvelder is zevenvoudig Frans international, maar haalde afgelopen zomer de kern voor het WK niet.

Voor Sevilla, dat de Primera Division zondag begon met een 1-4 zege bij Rayo Vallecano, is de middenvelder de achtste inkomende transfer. Eerder kwamen ook doelman Vaclik (Basel), verdedigers Gomez (Celta) en Gnagnon (Rennes), middenvelders Amadou (Lille), Mesa (Swansea) en Vidal (Barcelona) en aanvaller Silva (Milan) de Andalusische rangen versterken.

✍️ Gonalons ceduto in prestito al Siviglia



In bocca al lupo Maxime! ➡️ https://t.co/l8R9ZVPCjC#ASRoma pic.twitter.com/qNq4CBLtvn AS Roma(@ OfficialASRoma) link

Jonathan David verlengt contract bij AA Gent tot 2022

Goed nieuws voor AA Gent. De Buffalo's hebben Jonathan David immers langer aan zich kunnen binden. De 18-jarige Canadees heeft zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot 2022. David - die onder meer tegen Zulte Waregem, Waasland Beveren en Jagiellonia Bialystok beslissende goals scoorde - is een van dé mannen van het seizoensbegin bij AA Gent.

"PSG volgt Rakitic"

Paris Saint-Germain overweegt een lijntje uit te leggen naar Ivan Rakitic van Barcelona, meldt Mundo Deportivo. De middenvelder heeft een afkoopsom van 125 miljoen euro in zijn contract staan en dat is voor PSG geen onoverkomelijk bedrag. De Franse topclub die vorig jaar al diep in de buidel tastte voor Neymar en Kylian Mbappé, zou Adrien Rabiot als ruilwaar in de deal kunnen betrekken. De Fransman weigert voorlopig zijn contract in Parijs te verlengen.

Ndidi verlengt contract bij Leicester

Leicester City heeft het contract van Wilfred Ndidi opengebroken. De Nigeriaanse middenvelder, die in januari 2017 overkwam van RC Genk, had nog een overeenkomst tot medio 2022, maar verlengde die met twee extra seizoenen. De 21-jarige Ndidi ontpopte zich het voorbije anderhalf jaar meteen tot een onmisbare pion op het middenveld van de 'Foxes'. Er kwam dan ook meteen interesse van andere teams, waardoor Leicester zich genoodzaakt zag zijn goudhaantje een nieuw (verbeterd) contract aan te bieden. Ndidi kwam tot dusver tot 63 officiële duels voor Leicester. De middenvelder is ook 20-voudig Nigeriaans international en maakte deel uit van de selectie van de 'Super Eagles' die vorige maand op het WK in Rusland niet door de eerste ronde raakte.

Vanden Borre naar Saoedi-Arabië?

Na een mislukte medische test bij KV Kortrijk vorig jaar en een stageperiode bij promovendus Cercle Brugge voor de zomer, zoekt Anthony Vanden Borre opnieuw een manier om zijn carrière als voetballer te herlanceren. De 30-jarige rechtsachter krijgt nu hulp van Frank Vercauteren, die met VDB een hechte vriendschapsband onderhoudt. Hij wil de ex-Anderlechtspeler meenemen naar de zandbak van zijn nieuwe club Al-Batin. Al wordt dat geen gemakkelijke opdracht. In Saoedi-Arabië mag elke club slechts zeven buitenlandse spelers in dienst hebben en die plaatsjes zijn bij de club van Vercauteren al ingenomen. De entourage van Vanden Borre bekijkt samen met alle partijen of er een inspanning mogelijk is. (MGA)

Dortmund wil geen 30 miljoen betalen voor Origi

Liverpool bevestigt interesse graag, omdat de club liever van hem af wil. Borussia Dortmund polste voor Divock Origi, maar een transfer is gecompliceerd. Omdat hij nog twee jaar onder contract ligt, zou de Rode Duivel (23) liever verhuurd worden. Liverpool stemt enkel in met een verkoop, maar wel tegen een prijs van 30 miljoen euro. Een bedrag dat Dortmund niet wil betalen. De Duitse club bracht zelfs nog geen officieel bod uit. Volgens bronnen binnen The Reds was promovendus Wolverhampton een maand geleden bereid om 25 miljoen euro neer te tellen voor Origi, maar tot een transfer kwam het nooit. Valencia verkoos uiteindelijk Batshuayi boven hem. Sampdoria, waar hij aangeboden werd, hapte niet. Dortmund heeft al een Belg: Axel Witsel. Ook voor Simon Mignolet is er nog geen oplossing in zicht. (KTH)

Mijat Maric ruilt Lokeren voor Lugano

Verrassende transfer op Daknam. Mijat Maric verlaat immers Sporting Lokeren. De 34-jarige Zwitser keert deze week terug naar zijn thuisland, in de eerste plaats op vraag van zijn vrouw, die - samen met de twee kindjes die ze hebben - graag weer dichter bij haar familie wil wonen. Voor Maric ligt een tweejarig contract klaar bij FC Lugano, waar hij in 2002 zijn profcarrière begon. De centrale verdediger was de voorbije negen jaar sterkhouder bij Lokeren (251 competitiewedstrijden, 38 goals). Maric verlaat Lokeren met een record: geen enkele verdediger in de clubgeschiedenis lukte zoveel doelpunten. (MVS)

"Anderlecht denkt aan talent Valenciennes"

In de zoektocht naar defensieve versterking denkt Anderlecht aan Sikou Niakaté , zo valt in makelaarskringen te horen. De 19-jarige verdediger ligt onder contract bij het Franse Valenciennes, waar hij blijk gaf van een groot potentieel. In de entourage van de speler wordt de interesse bevestigd noch ontkend: "Later deze week zullen we misschien meer kunnen vertellen." Sowieso is het plan A van Luc Devroe Bubacarr Sanneh van Midtjylland, alleen willen de Denen minstens acht miljoen euro voor hun Gambiaan. (AR/PJC)