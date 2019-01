TransferTalk. Dembélé wacht nog altijd op transfer naar China - AS Monaco maakt einde aan soap en huurt dan toch Vainqueur De voetbalredactie

12 januari 2019

William Vainqueur dan toch naar AS Monaco

William Vainqueur zal uiteindelijk toch door AS Monaco gehuurd worden van het Turkse Antalyaspor. De Monegasken maakten bekend dat Vainqueur, ondanks zijn falen voor de medische testen door een blessure aan de linkerkuit, voor de rest van het seizoen voor de club van het prinsdom zal uitkomen. “Zijn motivatie heeft de doorslag gegeven”, aldus AS Monaco. Woensdag kondigde de club een eerste keer de transfer van de middenvelder aan. Een beslissing die gisteren werd teruggedraaid omdat Vainqueur door een kuitblessure niet slaagde voor zijn medische testen. Vandaag maakte AS Monaco een einde aan de soap door hem alsnog aan te werven. De 30-jarige Vainqueur, tussen 2011 en 2014 een sterkhouder op het middenvelder van Standard, is sinds september 2017 in Turkse loondienst en heeft er nog een contract tot medio volgend jaar.

Dembélé wacht nog steeds op lucratieve transfer

Complicaties. De papiermolen is nog altijd niet afgehandeld. Mousa Dembélé wacht nog altijd op zijn transfer naar Beijing Guoan FC. Tottenham zei ‘ja’ tegen een Chinees bod, maar sindsdien is er weinig gebeurd. De speler verblijft nog altijd in Londen en traint mee met zijn club in afwachting van groen licht uit Peking. Beijing bood zo’n 11 miljoen euro en heeft een plaatsje vrij in zijn kern voor een extra buitenlander, maar moet mogelijk eerst de Braziliaan Renato Augusto - die op dezelfde positie speelt - lozen. In China gelden sinds vorige jaar strengere regels voor buitenlandse spelers en ook voor transfersommen. Bij Tottenham panikeren ze nog niet. Ze hebben nog tot diep in februari om een mogelijke overgang af te ronden.

Antwerp wil Bezus, maar... “Ik wacht op teken van STVV”

Roman Bezus (28) toonde zijn klasse nog eens met een knappe goal in de oefenwedstrijd tegen Hoffenheim, maar mogelijk speelde hij zijn laatste duel voor STVV. Voor de match van volgende vrijdag tegen Genk is hij geschorst en andere teams - vooral Antwerp - blijven aan zijn mouw trekken. “Ik lees van alles”, zegt Bezus. “Dat de club met me gaat praten en me een nieuw contract wil voorstellen, maar ik heb zelf nog niets gehoord. Ik wacht op een teken van STVV. Mijn manager is druk bezig. Zodra er meerdere opties opduiken, kan ik een keuze maken. Of het een optie is om bij STVV te blijven? Met mijn huidige contract wordt dat moeilijk. Mijn zoon moet straks naar de internationale school en dat wil zeggen dat ik mogelijk ook moet verhuizen. Met mijn huidige salaris is dat niet haalbaar. Ik wacht tot STVV van zich laat horen.”

Antwerp probeerde de Oekraïner bij STVV los te krijgen door Hairemans en Owusu aan te bieden, maar die deal ging niet door. De Great Old blijft de situatie van Bezus wel op de voet volgen. (SJH)