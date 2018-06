TransferTalk: Dembélé ploegmaat van Mertens? - Franse topclub meldt zich voor Dendoncker - Anderlecht denkt aan Franse verdediger waarnaar ook Club lonkt De voetbalredactie

13 juni 2018

08u07 2 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Lyon lonkt naar Dendoncker

Leander Dendoncker is weer hot nu hij met de Rode Duivels naar Rusland trekt. De interesse van West Ham dat in januari al aan de verdediger van Anderlecht dacht, is er nog steeds. Maar nu heeft ook het Franse Lyon zich gemeld voor de international. Lyon heeft de reputatie met jonge talenten te werken en Dendoncker past perfect in het plaatje. Vraag is of de Ligue 1 de competitie is waar Dendoncker naar uitkijkt. (MJR)

Ook Napoli polst Dembélé

De zaakwaarnemers van Mousa Dembélé verblijven momenteel in Italië. Na een bezoekje aan Roma reisden ze door naar Napoli. De club van Dries Mertens is een van de drie clubs die een lijntje heeft uit liggen, naast Juventus en Inter. Of zij aan de hoge eisen van Tottenham kunnen voldoen is maar zeer de vraag. Dembélé wil niet bijtekenen bij Tottenham. Hij vreest dat zijn lichaam niet nog een seizoen in de Premier League aan kan. Hij hoopt ook dat Chinese clubs in de dans springen. Beijing Guoan toonde in januari interesse. (NP/KTH)

Anderlecht denkt aan Hérelle (Troyes) nu Mbemba niet komt

Anderlecht gooit het over een andere boeg. Nu Mbemba zo goed als zeker naar Porto trekt - er is een akkoord tussen speler en club, maar nog niet tussen Porto en Newcastle - moeten Devroe en Coucke andere pistes bewandelen. Eén daarvan is Christophe Hérelle (25), centrale verdediger van Troyes. Volgens L'Equipe zou de interesse concreet zijn maar zou niet alleen Anderlecht belangstelling tonen. Ook Club Brugge, Nice en Huddersfield hebben hun oog laten vallen op Hérelle.

De transfer van doelman Christophe Didillon (22) is intussen helemaal rond. De gewezen Frans belofteninternational komt over van Metz en tekent een contract voor 5 jaar. Hij moet de concurrentie met Sels - wiens definitieve transfer nog steeds hangende is - en Boeckx aangaan voor de positie van nummer 1.

Landry Dimata blijft tot slot nog steeds de prioriteit voor de positie van diepe spits. Deze week wordt met Wolfsburg onderhandeld over de vertrekvoorwaarden van de aanvaller. De komst van de Braziliaan Carlos Eduardo wordt dan weer wat moeilijker nu ook Dortmund en Frankfurt interesse tonen in de jonge Braziliaan van Goias. (MJR)

Nieuw voorstel voor Junior Edmilson

Bij Standard doen ze er alles aan om Junior Edmilson op Sclessin te houden. De interesse in de flankaanvaller is groot, maar de Rouches hebben hem een nieuw en financieel interessant voorstel gedaan. Daarmee hopen ze Edmilson - momenteel met vakantie in Brazilië - te overtuigen om voor een verlengd verblijf bij de Rouches te kiezen. De speler zelf heeft altijd aangegeven dat hij in de toekomst een stap hogerop wil zetten.

Standard toont ook concrete interesse in Mamadou Samaké (18), een Malinese middenvelder. (KTH/FDZ)

Transfer Bastien naar Standard quasi rond

De transfer van Samuel Bastien (21) naar Standard is zo goed als afgerond. Gisteren legde de middenvelder zijn medische testen af, hij tekent bij de Rouches een contract van vier seizoenen - met optie op een bijkomend jaar - als hij daarvoor slaagde. Opnieuw keert een oude bekende zo naar Sclessin terug. Na drie seizoenen in l'Académie trok hij in 2012 naar Anderlecht. Johan Walem, coach van de Jonge Duivels, schat Bastien in. "Sam is een hard werkende middenvelder, altijd in dienst van de ploeg. Gedisciplineerd op het veld, mentaal sterk én met veel loopvermogen. Zijn infiltraties zijn goed, hij heeft een uitstekende lange pass in de voeten. Onderschat zijn technische kwaliteiten ook niet. Bij Chievo speelde hij zelfs af en toe op de flank. Hij kan op de twee posities centraal op het middenveld."

Drie jaar geleden koos Bastien voor een Italiaans avontuur. Eerst bij tweedeklasser Avellino, later bij Chievo Verona. "Daar heeft hij veel bijgeleerd. Op tactisch vlak, maar hij weet nu ook hoe hij zich als prof moet gedragen." (FDZ)

Genk denkt aan Portugese middenvelder

Racing Genk heeft een 22-jarige Portugese centrale verdediger op het oog, Nuno Tomás van FC Belenenses. Hij staat op een shortlist met kandidaten om de naar Sampdoria vertrokken Omar Colley te vervangen. Tomás is een linkspoot en speelde dit seizoen 27 wedstrijden voor Belenenses, daarin was hij goed voor drie doelpunten. Genk speurt ook verder naar versterkingen in het offensieve compartiment. Coach Philippe Clement wil graag een targetspits. De Nigeriaan Paul Onuachu (2m) past in dat profiel. Hij komt uit voor het Deense Midtjylland en scoorde dit seizoen al negen goals in 17 wedstrijden. (KDZ/NP)

Zulte Waregem mikt op Noorse aanvaller

Scandinavisch talent dat niet doorbreekt in Engeland: dan sta je op de verlanglijst van Essevee. Na Mikael Soisalo denkt de fusieclub nu aan Henrik Bjørdal (21). De Noorse aanvaller kon na veelbelovende seizoenen voor Aalesund nog niet doorbreken bij Brighton. Zulte Waregem wil de jeugdinternational een uitweg bieden. Voorts is er buitenlandse interesse voor Marvin Baudry. (VDVJ/PJC)

Naar waar trekt Laurent Jans?

Dat Laurent Jans eerstdaags de club verlaat, staat vast. Alleen blijft de vraag waar de Luxemburgse rechtsback zal belanden. Het Franse FC Metz leek lang de beste papieren te hebben, maar nu duikt ook Fortuna Düsseldorf weer op. De kersverse Bundesliga-ploeg -waar ook Benito Raman speelt - toonde eerder al interesse in de international, en schakelt nu opnieuw een versnelling hoger. Metz deed de voorbije weken al twee keer een bod op Jans. (MVS)