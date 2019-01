TransferTalk. Defoe nieuwe spits Gerrard - Mourinho heeft geen zin in Benfica - Fenerbahçe vangt bot bij Liverpool voor Lallana De voetbalredactie

06 januari 2019

Bournemouth stalt Jermain Defoe bij Glasgow Rangers

Jermain Defoe gaat de komende achttien maanden bij Glasgow Rangers voetballen. Premier League-club Bournemouth bereikte een huurovereenkomst met de Schotse traditieploeg.

De 36-jarige aanvaller kwam voor diverse clubs 496 keer in actie in de Premier League. Defoe was daarin goed voor 162 doelpunten. Slechts zes voetballers troffen vaker raak in de Premier League. De voormalige Engelse international (57 caps, 20 goals) speelde sinds juli 2017 voor Bournemouth, na de degradatie van Sunderland. Hij scoorde in 34 duels vier keer.

Bij Rangers wordt hij herenigd met Steven Gerrard, zijn voormalige ploeggenoot bij de Engelse nationale ploeg. “Ik ben heel tevreden om hem bij ons te hebben”, reageerde de huidige coach van Rangers. “Jermain is een ontzettend getalenteerde spits, die een schat aan ervaring meebrengt. Hij scoorde doelpunten voor al zijn clubs en zal een toegevoegde waarde zijn voor de kleedkamer. Ik kijk ernaar uit hem te integreren in de ploeg tijdens onze stage in Tenerife de komende week.”

Defoe begon bij Charlton Atheltic zijn carrière, die hem nadien naar West Ham, Tottenham, Portsmouth, Toronto, Sunderland, Bournemouth en nu dus Rangers bracht. In principe speelt hij tot de zomer van 2020 in Glasgow, maar volgens een clausule in het contract kan Bournemouth de spits in de zomer van 2019 en de winter van 2020 ook al terughalen.

Mourinho heeft geen zin in Benfica

José Mourinho had per direct weer aan de slag gekund na zijn ontslag bij Manchester United. De Portugese trainer kreeg een aanbod van Benfica, maar daar had Mourinho geen zin in. De Portugese krant Record meldt dat Mourinho tijdens zijn vakantie een aanbod kreeg van de Europese subtopper om meteen trainer te worden van de club. Benfica ontsloeg vorige week Rui Vitoria en hoopte op een grote naam als zijn opvolger.

Mourinho was daar de ideale kandidaat voor, maar hij heeft aangegeven geen interesse te hebben. Mourinho is wel een oude bekende van de club. Sterker nog: hij begon zijn trainerscarrière bij de club uit Lissabon. Na drie maanden stopte hij destijds al omdat hij er met Benfica niet uitkwam tijdens contractonderhandelingen.

Fenerbahçe vangt bot bij Liverpool

In de zoektocht naar een nieuwe aanvaller heeft Fenerbahçe de eerste naam van het lijst moeten schrappen. De Turkse grootmacht wilde zich deze winter graag versterken met Adam Lallana, maar zijn werkgever Liverpool wenst niet mee te werken aan een overgang. Manager Jürgen Klopp denkt zijn complete selectie nodig te hebben in de titelrace met Manchester City en Tottenham Hotspur, onder wie dus ook de Engelse international Lallana die bij Liverpool geen basisplaats heeft.