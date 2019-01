TransferTalk. De Norre officieel van Genk - Concurrent Origi verkast naast Bournemouth - Opstapclausule Alderweireld geactiveerd - Standard ziet winger vertrekken De voetbalredactie

04 januari 2019

17u43

Paqueta tekent voor vijf seizoenen bij AC Milan

AC Milan heeft de transfer van Lucas Paqueta afgerond. Het Braziliaanse toptalent komt over van Flamengo en ondertekende bij de Rossoneri een contract tot juni 2023, zo maakte Milan vandaag bekend.

Sinds oktober was er al een principeakkoord omtrent de overgang van de 21-jarige middenvelder, die intussen ook international is. Volgens La Gazzetta dello Sport zou er met de transfer een bedrag van 35 miljoen euro gemoeid zijn.

Lucas Paqueta sluit op 7 januari aan in Milanello, op de eerste training na de winterstop. Een dag later wordt hij officieel voorgesteld.

Bournemouth neemt Dominic Solanke over van Liverpool

Aanvaller Dominic Solanke verlaat Premier League-leider Liverpool voor reeksgenoot Bournemouth, zo maakten beide clubs vandaag bekend. Het gaat om een definitieve overgang en bij de Engelse middenmoter ondertekende hij een langdurig contract.

De 21-jarige Solanke was nog maar sinds de zomer van 2017 bij Liverpool aan de slag, maar kreeg er te weinig speelminuten. The Reds namen hem destijds transfervrij, mits het betalen van een stevige opleidingsvergoeding, over van Chelsea en op Anfield lag hij nog tot medio 2022 onder contract.

Met Solanke ziet Divock Origi een concurrent voor de plaatsen in de wedstrijdselectie vertrekken. Ook de Rode Duivel komt echter amper aan de bak op Anfield en zou eveneens naar een nieuwe club mogen uitkijken.

Welcome, @DomSolanke 🙌



He's joined the club on a permanent long-term deal ✍️#afcb 🍒https://t.co/YTcI1geDx1 AFC Bournemouth(@ afcbournemouth) link

Genk bevestigt overgang De Norre, transfer afgerond

De overgang van Casper De Norre (21) naar Racing Genk is afgerond. De flankspeler komt over van STVV en zette vandaag na zijn medische testen een definitieve krabbel onder een contract voor 4,5 jaar in de Luminus Arena. De Norre werd opgeleid in de Genkse jeugdacademie, maar vertrok in 2013 naar Standard. Twee jaar geleden belandde hij bij STVV waar hij het voorbije seizoen tot volledige ontbolstering kwam. De Norre tekende dit seizoen voor drie goals en één assist in 21 wedstrijden. Verder hoort hij ook bij de Belgische U21. Met de overgang van De Norre zou een bedrag van 4 miljoen euro gemoeid zijn, daarmee is De Norre één van de duurste transfers tussen Belgische clubs uit de geschiedenis. De beloftevolle flankspeler moet op het lijstje enkel Ilombe Mboyo (4,9 miljoen) laten voorgaan. Die koos toen ook voor Genk, maar zijn transfer werd geen voltreffer. Hans Vanaken en Koen Daerden deelden tot dusver met 4 miljoen euro de tweede plek, maar moeten nu dus De Norre naast zich dulden.

Casper De Norre ➡️ @KRCGenkofficial ⚪️🔵 Congratulations #2023 #cherrysports 🍒 pic.twitter.com/Vq8cKsZkeI Cherry Sports ®(@ cherrysports) link

Bologna neemt Sansone en Soriano over van Villarreal

Bologna heeft zich in de strijd om het behoud versterkt met aanvaller Nicola Sansone en middenvelder Roberto Soriano. De twee, allebei 27, worden met aankoopoptie gehuurd van Villarreal. Sansone speelde sinds 2016 voor de Spanjaarden. Na een goed eerste jaar (8 goals in La Liga) kwam hij dit seizoen minder aan spelen toe. In Italië droeg de drievoudig international, een jeugdproduct van Bayern München, al het shirt van Crotone, Parma en Sassuolo.

Soriano kreeg eveneens zijn opleiding in Duitsland, bij Darmstadt en Bayern München, en kwam ook in 2016 naar Villarreal. Net als Sansone kende hij een prima eerste seizoen (10 goals) om daarna wat uit beeld te verdwijnen. De ex-speler van Empoli en Sampdoria begon het huidige seizoen bij Torino. Hij droeg het shirt van Italië al acht keer. Bologna staat halfweg de competitie in de Serie A op de achttiende plaats met 13 punten, drie minder dan het ‘veilige’ Empoli.

Ajax legt aanvaller Lassina Traoré (17) vast tot 2022

Ajax heeft zijn selectie versterkt met de piepjonge spits Lassina Traoré. Het talent uit Burkina Faso komt over van zusterclub Ajax Cape Town en ondertekende bij de Amsterdammers een contract tot 30 juni 2022. Traoré, die op 12 januari zijn achttiende verjaardag viert, komt over vanuit de jeugdopleiding van Ajax Cape Town en speelde daarvoor bij Rahimo FC in Burkina Faso. Hij sluit tijdens het trainingskamp in Florida aan bij de selectie van Ajax.

Standard laat Valeriy Luchkevych terugkeren naar Oekraïne

Standard leent de Oekraïense middenvelder Valeriy Luchkevych tot het einde van het seizoen uit aan FK Oleksandria. De 22-jarige rechterflankspeler kwam in januari 2017 over van Dnipro maar kon bij de Luikenaars geen basisplaats afdwingen. Dit seizoen speelde hij nog geen minuut onder Michel Preud’homme. In eigen land moet hij speelritme opdoen. Het gaat om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie.

NEWS | Valeriy Luchkevych 🇺🇦 prêté au @FCO1948 ➡ https://t.co/CCLTyICb3X #RSCL pic.twitter.com/voC9HeGRo4 Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Toulouse versterkt selectie met Japanse international Gen Shoji

De Japanse international Gen Shoji heeft een contract tot juni 2022 ondertekend bij Toulouse. De nummer dertien uit de Ligue 1 neemt de centrale verdediger over van Kashima Antlers. Met die club won hij in november de Aziatische Champions League en nam hij vervolgens deel aan het WK voor clubs. Shoji, 26, heeft vijftien caps achter zijn naam. Op het WK in Rusland was hij een basisspeler bij Japan. Zo stond hij 90 minuten op het veld in de verloren achtste finale (2-3) tegen de Rode Duivels in Rostov.

Gudjohnsen beloftencoach IJsland, Vidarsson adviseert

Eidur Gudjohnsen (ex-Chelsea, Barcelona, Club en Cercle Brugge) is de nieuwe beloftencoach van IJsland. De 40-jarige Gudjohnsen zal worden bijgestaan door Arnar Vidarsson, die een adviserende rol zal bekleden. Vidarsson, ook scout bij de IJslandse voetbalbond, blijft daarnaast ook T2 van Lokeren. Het duo wordt vanavond in IJsland officieel voorgesteld op een persconferentie. De twee zijn goed vrienden en waren vroeger tien jaar lang kamergenoten bij de nationale ploeg. Ze deelden ook de clubkleuren van Cercle Brugge in 2012-2013. (MVS)

Eidur GUDJOHNSEN (@Eidur22Official) is nieuwe beloftencoach van @footballiceland. Hij zal worden bijgestaan & geadviseerd door Arnar VIDARSSON (@arnar_vidarsson). Die blijft T2 @KSCLokeren. Vanavond persconferentie in IJsland. @totalfl

Meer op https://t.co/2gS1Zva2Nl @hlnsport pic.twitter.com/I0OGJ07qEO (MVS) ® 📰(@ MichVergauwen) link

Alderweireld kan voor beperkt bedrag weg

Tottenham kondigt eerstdaags aan dat het de optie in Toby Alderweirelds contract heeft opgenomen. De Rode Duivel is dus komende zomer voor een beperkt bedrag weg. De opstapclausule van 27,5 miljoen euro wordt geactiveerd. Gesprekken over een contractverlenging sprongen vorige winter af op de looneisen, maar de club denkt nog na of ze opnieuw met hem rond de tafel gaat. De vrees bestaat dat Spurs geen vervanger van een gelijkaardig kaliber zal vinden voor eenzelfde prijs. (KTH)

Awoniyi alweer weg bij AA Gent?

De keuze is aan de speler. Als het aan moederclub Liverpool en AA Gent ligt, wordt de huurovereenkomst van Taiwo Awoniyi (21) nog deze maand verbroken. Enkel mocht Awoniyi absoluut willen blijven, zal dat wellicht niet gebeuren. In het andere geval lijkt een overstap naar Turkije de meest voor de hand liggende oplossing - er is concrete interesse. Awoniyi charmeerde vorig seizoen bij Moeskroen, maar kon die prestaties nooit herhalen bij AA Gent. Typerend voor zijn passage: hij scoorde in de competitie... nul keer. (PJC)

Versterking voor vrouwenteam Anderlecht

Het vrouwenteam van RSC Anderlecht heeft haar eerste transfer te pakken. De 23-jarige Abbi Grant komt over van Glasgow FC. Grant speelde met de Schotse ploeg in de voorronde van de Women’s Champions League tegen RSCA. “Anderlecht was onze moeilijkste tegenstander van het toernooi. We hebben heel wat analyses bekeken en probeerden ons goed voor te bereiden. RSC Anderlecht won de wedstrijd, maar dankzij het doelpuntensaldo gingen wij door naar de volgende ronde”, aldus Grant.

Woensdag trainde de Schotse international voor de eerste keer mee. “Mijn doel is om geselecteerd te worden voor de Wereldbeker. Daarom maak ik de overstap naar RSCA, om mezelf meer uit te dagen”. Abbi Grant is een aanvalster die zowel centraal als op de flanken kan spelen