TransferTalk. “Danjuma volgend seizoen voor 10 miljoen naar AC Milan” - “Real telt 50 miljoen neer voor Eder Militao” - Balotelli naar Marseille? De voetbalredactie

21 januari 2019

09u41 0

Balotelli kan tekenen bij Marseille

Mario Balotelli lijkt een nieuwe club te hebben gevonden. De Italiaanse rebel speelt nu nog bij Nice, maar kan snel tekenen bij Olympique Marseille, zo meldt L’Equipe. Volgens de Franse krant zou Marseille de salariseisen van Balotelli inwilligen. De Italiaan zou zelfs meer kunnen verdienen dan in Nice, uiteraard met dank aan zaakwaarnemer Mino Raiola. Rudi Garcia, de coach van Marseille, hoopt zelfs dat Balotelli vrijdag al kan spelen tegen Lille.

De Roeck blijft bij A-kern én U21

Een dag zou meer dan 24 uur mogen tellen voor Jonas De Roeck (39). Hij blijft actief als assistent van Fred Rutten bij de A-ploeg - gisteren zat hij bij de videoanalisten op de tribune - en hij behoudt ook de leiding over de beloften. Omdat hij niet op twee velden tegelijk kan staan, zal hij niet alle trainingen bij de U21 geven. Hij heeft zich wel geëngageerd om de matchen voor zijn rekening te nemen. (PJC)

“Danjuma volgend seizoen naar Milan”

Volgens La Gazzetta dello Sport komt een deal tussen Club Brugge en Arnaut Danjuma steeds dichterbij. De Italiaanse krant stelt dat het transferbedrag na intensieve onderhandelingen is vastgesteld op 10 miljoen euro. Belangrijk detail in de deal is dat Danjuma pas volgend seizoen naar de Serie A vertrekt, hij zou naar verluidt het seizoen afmaken in Jan Breydel. Club heeft al enkele keren duidelijk gesteld dat er deze winter niemand vertrekt. Ook Wesley niet, voor wie er interesse uit China is. De ‘rossoneri’ moeten ook voorzichtig handelen op de transfermarkt, de Financial Fair Play die ze al eens overtraden indachtig. Danjuma, tweevoudig Oranje-international, maakte vorig jaar de overstap van NEC naar Club Brugge en speelde zich al snel in de kijker. Hij komt al enkele maanden niet in actie omwille van een enkelblessure.

New York Red Bulls lonkt naar Van Der Bruggen

Een club uit de Amerikaanse MLS wil Hannes Van Der Bruggen (25) inlijven. De New York Red Bulls praten met zijn makelaar. Zij zoeken een vervanger voor Tyler Adams, die naar Leipzig verkast. De Kortrijkse captain ligt nog wel tot 2021 onder contract. “Ik wil zelfs niet weten over welke club het gaat. Ik wil met mijn gedachten bij mijn huidige club blijven”, zegt hij. Als hij dan toch naar de States kan, dan liever pas tijdens de zomertransferperiode. (ESK)

Real dicht bij Braziliaanse verdediger

Éder Militao, de talentvolle verdediger van Porto, is eruit. Volgens de Spaanse sportkrant AS heeft de Braziliaan, die afgelopen week 21 jaar werd, ‘ja’ gezegd tegen Real Madrid. De Koninklijke zou vijftig miljoen neertellen voor Militao, die ook in de belangstelling stond van Manchester United. Hij maakt dit seizoen indruk bij Porto en geldt als een van de grootste defensieve talenten van Europa.