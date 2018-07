TransferTalk. "Cristiano heeft woord gegeven aan Juventus, morgen wordt hij mogelijk al gepresenteerd" - Buffon is in Parijs om contract te tekenen De voetbalredactie

06 juli 2018

15u29 0 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Gianluigi Buffon is in Parijs om contract te tekenen

De Italiaanse doelman Gianluigi Buffon (40) is door een journalist van AFP gesignaleerd in het Amerikaanse ziekenhuis in Neuilly-sur-Seine en op de hoofdzetel van Paris Saint-Germain. Bij PSG zou hij zijn handtekening zetten onder een tweejarig contract.

De Italiaan verliet eind juni Juventus na zeventien seizoenen en negen Serie A-titels. In 2006 won hij met Italië het WK. Buffon telt 176 caps bij de Azzurri.

Buffon, de eerste inkomende transfer van de nieuwe coach Thomas Tuchel, zal bij PSG de concurrentie aangaan met Kevin Trapp en Alphonse Areola. Maandagnamiddag zou de ervaren doelman bij de Franse landskampioen voorgesteld worden aan de pers en de supporters.

Huntelaar verlengt contract bij Ajax

Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn contract bij Ajax met een seizoen verlengd. Zijn nieuwe verbintenis loopt tot 30 juni 2019.

De 34-jarige Huntelaar keerde vorig jaar terug bij Ajax, waar hij van 2006 tot en met 2008 ook al speelde. Afgelopen seizoen maakte de spits dertien doelpunten voor de nummer 2 van de eredivisie.

Huntelaar won met Ajax in 2006 en 2007 de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal, maar werd nog nooit kampioen.

Drenthe tekent bij Sparta

Royston Drenthe pikt zijn voetballoopbaan weer op. De oud-speler van clubs als Feyenoord, Real Madrid en Everton heeft een contract getekend bij Sparta Rotterdam. Drenthe trainde al mee bij de club die aan het eind van het afgelopen seizoen degradeerde naar de eerste divisie. Hij heeft zich voor een jaar verbonden aan de bespeler van Het Kasteel.

,,In de twee weken dat Royston meetraint en de wedstrijden speelt, bleek hij een aanwinst voor de selectie'', lichtte Henk van Stee, technisch manager van Sparta, toe. ,,Hij is fit, enorm gemotiveerd en blijkt het voetballen allerminst verleerd. Royston en wij zijn erg enthousiast en zijn blij dat hij nu de selectie komt versterken.''

Drenthe sloot in 2017 zijn loopbaan af. ,,Ik miste vaak plezier in het voetbal. Maar dat hervond ik snel bij Sparta. Ik ben Sparta dankbaar voor deze kans en hoop met de club promotie af te dwingen."

"Cristiano Ronaldo heeft Juve-voorzitter zijn woord gegeven"

De transfer van Cristiano Ronaldo van Real Madrid naar Juventus wordt steeds waarschijnlijker. De 33-jarige Portugese superster heeft Juve-voorzitter Andrea Agnelli zijn woord gegeven, ook al staat er nog niets op papier. Dat bericht de doorgaans goed ingelichte Spaanse sportkrant Marca vandaag. Volgens de Italiaanse tv-zender Mediaset Sport kan de officiële presentatie van CR7 morgen plaatsvinden in Turijn. Ter plaatse worden de voorbereidingen daarvoor al getroffen, zo klinkt het.

Al enkele dagen gonst het van de geruchten over de overgang van Ronaldo naar de Serie A. De aanvaller liet uitschijnen dat hij erkenning mist van de bestuurstop van de Koninklijke. De Italiaanse landskampioen zou 100 miljoen euro willen neertellen en de Portugees een vierjarig contract ter waarde van 120 miljoen euro geboden hebben.

Bij Real heeft Ronaldo, sinds 2009 in Madrid, nog een overeenkomst tot 2021. Die levert hem naar verluidt jaarlijks 23,6 miljoen euro op.

Sušić naar VVV-Venlo, Kylian Hazard op proef

Het Belgisch avontuur van Tino-Sven Sušić (26) zit erop. De Bosniër verlaat Antwerp en trekt naar het Nederlandse VVV-Venlo. "De club en de speler hebben in onderling overleg het contract verbroken", klinkt het op de Bosuil. Racing Genk haalde de aanvallende middenvelder twee jaar geleden naar ons land.

Ook Kylian Hazard is op proef bij VVV-Venlo. De jongere broer van Eden en Thorgan Hazard heeft tien dagen de tijd om de Limburgers te overtuigen van zijn kwaliteiten. De 22-jarige middenvelder kwam afgelopen seizoen uit voor Jong Chelsea. In het verleden speelde hij bij Lille en Zulte Waregem, waar hij debuteerde in de eerste klasse.

Kampioen denkt aan Awoniyi

Club Brugge bereidt zich voor op het vertrek van Wesley, nog steeds in de belangstelling van onder meer Lazio Roma. Eén van de pistes die blauw-zwart onderzoekt om de Braziliaan te vervangen is de afgelopen seizoen door Liverpool aan Moeskroen verhuurde Nigeriaan Michael Awoniyi (20). Club onderzoekt of het de spits kan inlijven, al valt of staat alles met een eventueel vertrek van Wesley. (TTV)

PAOK en AEK tonen interesse in Karelis

Racing Genk praat met PAOK over een mogelijke overgang van Nikos Karelis. Beide clubs verblijven op dit moment samen in het Parkhotel in het Nederlandse Horst waar ze deze week allebei een oefenkamp afwerken. Ook AEK Athene toont interesse. Door de komst van Zinho Gano zit Racing Genk nu met vier diepe spitsen. Mogelijk obstakel is de hoge vraagprijs van Genk voor Karelis. Zij hopen nog 5 miljoen te vangen voor de Griek. Volgens Griekse media zou PAOK Karelis willen overnemen op huurbasis, het is afwachten of Genk wil meewerken aan dergelijke constructie. (KDZ)